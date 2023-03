Top 5 thuốc bổ não Ginkgo Biloba tốt nhất kèm hướng dẫn sử dụng

Để giải quyết các vấn đề bệnh lý liên quan tới thần kinh và trí não, nhiều người hiện nay tìm đến thuốc bổ não Ginkgo Biloba. Vậy Ginkgo Biloba là loại thuốc gì, công dụng ra sao và cách sử dụng như thế nào? Bạn đọc hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu nhé!



1. Ginkgo Biloba là thuốc gì

Ginkgo Biloba (hay còn được gọi là bạch quả) là một loại cây trồng phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản và được áp dụng trong chữa trị nhiều bệnh lý về máu cũng như trí não từ nhiều năm nay. Vậy thuốc Ginkgo Biloba là thuốc gì? Thuốc bổ não Ginkgo Biloba là một loại thực phẩm chức năng bồi bổ não bộ chất lượng cao chủ yếu về trí não, được chiết xuất từ lá của cây bạch quả, có tác dụng tăng tuần hoàn máu não và được coi là một loại thảo dược trong hỗ trợ điều trị bệnh về trí não. Tác dụng cũng như cách sử dụng thuốc này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được tiêu chuẩn hóa.

Lá cây bạch quả có thể dùng làm thuốc (Nguồn: newsnetwork.mayoclinic.org)

2. Tác dụng của thuốc Ginkgo Biloba

Tác dụng của thuốc Ginkgo Biloba chủ yếu là giúp tăng tính chịu đựng của mô não khi não bị thiếu oxy, từ đó giúp ngăn chặn hiện tượng oxy hóa các mô não và ổn định cấu trúc màng tế bào thần kinh. Tiểu cầu cũng sẽ được ngăn cản kích hoạt khi dùng thuốc này và các mảng amyloid (nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer) cũng sẽ được ngăn chặn. Các triệu chứng bệnh về trí não như ù tai, hoa mắt, giảm thị lực, biểu hiện của thiểu năng tuần hoàn máu não sẽ được ngăn ngừa. Người lớn tuổi khi dùng thuốc bổ não Ginkgo Biloba có thể giúp ngăn chặn tai biến mạch máu não và xơ vữa động mạch.

3. Giá thuốc Ginkgo Biloba là bao nhiêu

Giá thuốc Ginkgo Biloba khác nhau tùy thuộc vào xuất xứ cũng như thành phần và công dụng của nó.

3.1. Puritan’s Pride Ginkgo Biloba

Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe trí não Puritan’s Pride Ginkgo Biloba của Mỹ được chiết xuất từ cây bạch quả, có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh về trí não một cách hiệu quả đã được các nhà khoa học kiểm chứng. Sản phẩm được đóng gói dạng hũ 100 viên con nhộng, hạn dùng ghi trên đáy hộp Sản phẩm thích hợp cho người trưởng thành trên 18 tuổi, riêng phụ nữ đang mang thai khi dùng cần theo chỉ định của bác sĩ. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát và tránh xa tầm tay trẻ em. Giá bán tham khảo: 440.000 đồng.

Puritan’s Pride Ginkgo Biloba ( Nguồn: i.ebayimg.com )

3.2. Ginkgo Max 360

Thực phẩm chức năng Ginkgo Max 360 giúp hoạt huyết và tăng cường lưu thông máu xuất xứ từ Việt Nam. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế việc sử dụng thuốc chữa bệnh. Nó có tác dụng giúp giảm các triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu, mất ngủ, chóng mặt, tê bì chân tay, suy giảm trí nhớ thường thấy ở người kém tuần hoàn máu não. Sản phẩm đóng gói theo hộp 10 vỉ, 10 viên/ vỉ, dùng được cho cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên trẻ em khi sử dụng phải chú ý liều lượng, tốt nhất là nên hỏi ý kiến bác sĩ, chỉ nên dùng mỗi ngày từ 1 đến 2 viên. Người lớn có thể dùng mỗi ngày từ 3 đến 4 viên, dùng sau mỗi bữa ăn là tốt nhất. Lưu ý là những người bị máu khó đông, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, đang có thai và người vừa phẫu thuật thì không nên dùng sản phẩm này. Giá bán tham khảo: 198.000 đồng.

3.3. Ginkgo Biloba Plus

Sản phẩm GNC Ginkgo Biloba Plus thành phần thảo dược giúp chống lão hóa tế bào, hỗ trợ tuần hoàn máu não, tăng lưu thông máu lên não và giảm rối loạn tiền đình. Sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ, đóng gói dạng hộp 120 viên, hạn sử dụng 2 năm rưỡi được in trên đáy hộp. Ginkgo Biloba Plus giúp cải thiện các trình trạng bệnh xơ vữa động mạch, suy giảm chức năng não, nhũn não, rối loạn tiền đình, suy nhược thần kinh sẽ được cải thiện.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ phục hồi chức năng hiệu quả cho người bị tai biến mạch máu não hoặc chấn thương sọ não. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt là người bị xuất huyết và phụ nữ đang mang bầu, phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, trẻ em và người vừa mới trải qua phẫu thuật. Sản phẩm có giá 1.210.000 đồng.

3.4. Omexxel Ginkgo 120

Thêm một sản phẩm có tác dụng 4 trong 1 khác trong việc giúp cải thiện tuần hoàn não, tăng hoạt động của tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ hệ tim mạch chính là thực phẩm chức năng Omexxel Ginkgo 120 xuất xứ Mỹ. Sản phẩm có chiết xuất từ lá cây bạch quả, bổ sung thêm vitamin E và omega 3, phù hợp cho người mắc chứng suy tuần hoàn máu não, rối loạn tiền đình, suy giảm trí nhớ. Sản phẩm không dành cho phụ nữ đang mang bầu hoặc đang cho con bú và trẻ em dưới 12 tuổi. Khi sử dụng cần theo chỉ định của bác sĩ, chỉ nên dùng nhiều nhất ngày 2 lần, lần 1-2 viên. Giá bán tham khảo: 279.000 đồng.

3.5. Nu-Health Ginkgo Biloba

Thực phẩm chức năng Nu-Health Ginkgo Biloba chiết xuất từ lá cây bạch quả, có tác dụng tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung tinh thần, giảm triệu chứng ù tai, đau đầu, chóng mặt thường thấy ở người bị thiếu máu lên não. Sản phẩm được đóng gói dạng hộp 200 viên, hạn sử dụng là 3 năm được ghi rõ dưới đáy hộp. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát và tránh xa tầm tay trẻ em. Liều lượng tối đa khi dùng là 1-2 lần/ ngày, 1 – 2 viên/ lần, cần có chỉ định của bác sĩ. Sản phẩm có giá 370.000 đồng.

4. Người nào không nên uống Ginkgo Biloba

Có 4 đối tượng cần số lưu ý về cách dùng thuốc Ginkgo Biloba như sau:

4.1. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không nên tùy ý sử dụng sản phẩm mà nên làm theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc người có chuyên môn. Khi được kê đơn mới được sử dụng thuốc, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi dùng thuốc bổ não Ginkgo Biloba khi đang mang thai, các thành phần trong thuốc có thể gây sinh non hoặc xuất huyết gần thời điểm sinh. Do đó, cần tham khảo sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín để được bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe tư vấn, cho lời khuyên.

Phụ nữ có thai không nên dùng Ginkgo Biloba (Nguồn: sacurrent.com)

4.2. Người mắc các bệnh liên quan đến rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng các thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu

Những người bị mắc chứng máu khó đông, rối loạn đông máu thì không nên sử dụng các loại thuốc này bởi nó có thể khiến tình trạng máu khó đông và rối loạn đông máu tồi tệ hơn. Người bị máu khó đông muốn dùng thuốc bổ não nên bổ sung các loại thực phẩm ngăn ngừa máu khó đông và bổ máu vào thực đơn hàng ngày của mình.

4.3. Người đang dùng các thuốc chống động kinh

Thống kê cho thấy Ginkgo Biloba có thể dẫn tới tình trạng co giật ở một số bệnh nhân. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng tình trạng co giật có thể nghiệm trọng hơn đối với người từng bị động kinh hoặc đang dùng các thuốc chống động kinh. Do đó, để đảm bảo không có những tác dụng phụ xảy ra, cần lưu ý trước khi sử dụng thuốc nếu từng bị co giật.

4.4. Những người đang dùng thuốc bệnh tim hoặc bị bệnh tim

Sử dụng thuốc Ginkgo Biloba có thể dẫn tới tình trạng tăng hoặc giảm huyết áp bất thường, từ đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch của người dùng. Đặc biệt nếu người dùng thuốc bị bệnh tim hoặc đang dùng thuốc chữa bệnh tim thì việc điều này có thể làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị của người bệnh.

Trong quá trình điều trị, ngoài sử dụng các loại thuốc và các thực phẩm chức năng như bác sĩ chỉ định, cần bổ sung vào thực đơn hàng ngày các món ăn bổ dưỡng như các món ăn từ gầu bò giúp cung cấp thêm nhiều dưỡng chất để rút ngắn thời gian điều trị.

4.5. Người trước khi tiến hành phẫu thuật 2 – 3 tuần

Một tác dụng phụ đáng lưu ý của thuốc Ginkgo Biloba đó là bệnh nhân khi sử dụng thuốc có thể gặp phải tình trạng máu đông chậm hơn bình thường do các thành phần có trong thuốc. Do đó, nếu có lịch trình phẫu thuật trong vòng 2 đến 3 tuần tới, bạn nên ngưng sử dụng thuốc ngay từ bây giờ để tránh tình trạng mất máu khi phẫu thuật. Sau phẫu thuật thì nên tăng cường bổ sung nhiều thực phẩm tươi và sạch để bồi dưỡng sức khỏe.

Bệnh nhân sắp phẫu thuật cần ngưng sử dụng thuốc Ginkgo Biloba 2-3 tuần trước đó (Nguồn: biomedic.com)

Trên đây là những chia sẻ của Blog Adayroi về thuốc bổ não Ginkgo Biloba, những công dụng đặc biệt trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về trí não của loại thuốc này, cũng như cách dùng thuốc Ginkgo Biloba. Việc sử dụng các loại thuốc và thực phẩm chức năng để hỗ trợ điều trị bệnh lý hiệu quả hiện nay là rất cần thiết giúp người dùng nhanh chóng phục hồi.

Tuy nhiên phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, bạn cần có sự chủ động quan tâm tới sức khỏe của bản thân từ sớm, tham gia các buổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ tại bệnh viện uy tín để kịp thời phát hiện ra bệnh và kịp thời chữa trị một cách hiệu quả.