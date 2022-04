Top 6 siêu phẩm smartphone Sony Xperia mới nhất 2018

5.4. Thời lượng pin Sony Xperia XA2 Plus lên tới 3.580 mAh

5.3. Camera Sony Xperia XA2 Plus

5.2. Màn hình Sony Xperia XA2 Plus tỉ lệ 18:9

5.1. Thiết kế Sony Xperia XA2 Plus

5. XA2 Plus – Điện thoại tầm trung màn hình 18:9, cấu hình mới, hiệu năng ổn



Mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, có nhiều phân khúc cho khách hàng là những lý do giúp Sony luôn được nhiều người ưa chuộng và đánh giá cao. Nếu yêu thích thương hiệu điện tử Sony đừng bỏ lỡ top 6 dòng Sony Xperia mới nhất, đáng mua nhất 2018 sau đây:



1. Đánh giá Sony Xperia L2 có tốt không

1.1. Thiết kế gọn gàng ấn tượng

Thiết kế của chiếc Xperia L2 được đánh giá gọn gàng, dễ thao tác hơn so với đàn anh Xperia L1. Với kích thước vuông hơn chứ không dài giống Xperia L1. Chất liệu vỏ sản phẩm bằng nhựa nguyên khối tuy nhiên nếu nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ cảm nhận vỏ mang hơi hướng kim loại. Đây cũng là điểm trừ của sản phẩm khi rất dễ xước nếu không dùng ốp lưng.

Sony Xperia L2 thiết kế ấn tượng (Nguồn: futurecdn.net)

Với phần lưng bo cong ôm tay tạo cảm giác cầm khác biệt. Bên cạnh đó sản phẩm có chiều dài vừa phải để thao tác bằng một tay. Bố trí các nút sản phẩm tương xứng ở các cạnh viền. Với cạnh phải là nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Cạnh trái của sản phẩm chứa thẻ sim và thẻ nhớ. Phía trên của máy là jack cắm tai nghe 3.5mm. Phía dưới là cổng kết nối microUSB, loa thoại và micro. Một điểm khác biệt và cũng là điểm cộng của sản phẩm so với thế hệ đàn anh đó là cảm biến vân tay ngay phía sau máy. Dễ dàng thao tác với chỉ 1 ngón tay. Với kích thước màn hình 5.5 inch đủ để mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất.

1.2. Cấu hình khá ổn

Độ phân giải của sản phẩm cũng tương tự như các sản phẩm tầm trung khác chỉ dừng lại HD giống như L1. Hiệu năng đủ dùng và ấn tượng, phiên bản Android chỉ là 7.1.1. Là điện thoại Sony Xperia mới nhất có thông số con chip MT6737T cùng 3GB RAM, 32GB ROM thực không quá ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc khác. Nhưng đây cũng là một thông số cấu hình tương đối ổn. Phù hợp với những nhu cầu giải trí thông thường như xem youtube, facebook, game nhẹ… Bạn nên khai thác tối đa những tính năng tuyệt vời của sản phẩm này, kết hợp điện thoại với tivi Sony đơn giản cho hình ảnh sắc nét, mang đến những trải nghiệm giải trí cực kỳ thú vị đấy!

1.3. Camera cho chất lượng hình ảnh khá

Camera Sony Xperia sở hữu camera chính 13MP mang đến chất lượng khá trong tầm giá. So với Xperia L1 thì tốc độ chụp và lưu hình vẫn chưa thấy cải thiện cho lắm. Tuy nhiên chất lượng ảnh có mức độ chi tiết tốt, màu sắc cũng được thể hiện rõ nét và độ tương phản tốt hơn.

Xperia L2 cũng được Sony trang bị khả năng selfie góc rộng dù chỉ có một camera trước 8 MP. Chất lượng ảnh cho ra khá tốt, giúp người dùng vui vẻ hơn khi selfie dễ dàng hơn với nhiều bạn bè cùng một lúc, hoặc có thể thu được nhiều khung cảnh hơn.

Với HDR auto giúp cứu vớt lại được phần nào những vùng chênh sáng mạnh. Đảm bảo chất lượng hình ảnh phù hợp nhất. Khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng, trong nhà không được chi tiết. Tốt nhất, nên chọn môi trường đầy đủ ánh sáng để chụp được những bức ảnh phù hợp nhất.

Nhìn chung, chất lượng camera của sản phẩm ở mức độ chấp nhận được chứ không thể hy vọng nhiều với mức giá chưa đến 6 triệu đồng. Tương xứng với các dòng điện thoại Samsung được dùng rộng rãi giá tầm trung.

1.4. Thời lượng pin cải tiến vượt bậc

Là sản phẩm Sony Xperia mới nhất sở hữu thời lượng pin “khủng”. Dung lượng pin lên tới 3.300 mAh trên Xperia L2 hoàn toàn đáp ứng cho mình một ngày làm việc thoải mái. Cho phép bạn sử dụng tổ hợp nhiều chức năng như Facebook, lướt web, nghe nhạc online, xem Youtube… lên tới hơn 12 giờ. Thời gian chờ 2 ngày giúp bạn thoải mái sử dụng. Sử dụng thêm pin sạc dự phòng, dock chất lượng cao tăng thời gian sử dụng đáng kể.

1.5. Mức giá bán phù hợp

Hiện nay, giá bán của điện thoại Sony Xperia mới nhất – Sony Xperia L2 giao động từ 5-6 triệu đồng.

Điện thoại Xperia L2 cấu hình (Nguồn: nguyenkim.com)

2. Đánh giá Sony Xperia XZ2 dùng có tốt không

2.1. Thiết kế nổi bật đầy ấn tượng

Sony mang đến một sản phẩm Xperia XZ2 có thiết kế mới mẻ và hiện đại. Được đánh giá thay đổi căn bản, không quá bóng bẩy so với các dòng sản phẩm trước đây. Bởi sản phẩm được tạo thành từ mặt lưng kính và khung kim loại sang trọng, chắc chắn.

Mặc dù có thiết kế tương đối mỏng khi đã loại bỏ jack cắm tai nghe nhưng Xperia XZ2 không phải là chiếc điện thoại mỏng nhất so với các dòng Samsung S9, iphone X, LG V30…. Tuy nhiên, sản phẩm sở hữu thiết kế ấn tượng, phù hợp cho cả nam và nữ.

Máy quét vân tay đặt xa camera hơn so với các sản phẩm XZ1 trước đây. Với tốc độ quét được đánh giá cao về độ nhạy, nhanh.

2.2. Màn hình tỷ lệ tiêu chuẩn

Dòng Sony Xperia mới nhất XZ2 là điện thoại di động rất đáng lựa chọn hiện nay có tỷ lệ màn hình 18:9 đang dần trở thành tiêu chuẩn của dòng smartphone cao cấp. Chính vì thế, kích thước sản phẩm vẫn tương xứng với XZ1 nhưng màn hình rộng hơn lên đến 5,9 inch (XZ1 5,2 inch). Với viền màn hình được thu nhỏ tối đa mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Sony sử dụng màn hình LCD với độ phân giải 1080 x 2160 pixel trên Xperia XZ2 cho hình ảnh sắc nét và rõ ràng, màu sắc rực rỡ. Bên cạnh đó, cho phép tùy chỉnh màu sắc theo ý muốn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Video HDR chất lượng cao. Sản phẩm dễ sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau từ ánh sáng mặt trời đến trong nhà.

2.3 Phần mềm và chức năng ấn tượng

Theo như đánh giá chi tiết Sony Xperia XZ2 thì máy được cài đặt sẵn phiên bản hệ điều hành Android 8.0 Oreo cho dòng Sony Xperia mới nhất với một số tinh chỉnh riêng. Thêm vào đó, sản phẩm còn tích hợp thêm chức năng rung Dynamic Vibration. Chính vì thế mang lại trải nghiệm rung ăn khớp khi người dùng chơi game hay nghe nhạc. Đặc biệt chơi game giúp trải nghiệm tốt nhất.

2.4. Bộ xử lý và bộ nhớ “khủng”

Sony Xperia XZ2 sở hữu Snapdragon 845 mới nhất. Đáp ứng tốt các tác vụ thông thường của một chiếc smartphone. Sở hữu Ram 4GB, bộ nhớ trong 64GB cũng cho không gian lưu trữ thoải mái hơn, có hỗ trợ mở rộng qua thẻ micro SD nếu người dùng có nhu cầu. Và cho khả năng chơi game tương đối mượt mà.

2. 5. Ấn tượng bởi camera sản phẩm

Xperia XZ2 sở hữu dải nhạy sáng rộng hơn, các thước phim sẽ sáng và rõ nét hơn nhiều so với các dòng sản phẩm trước. Một cải tiến vượt bậc về chế độ quay siêu chậm Super Slow Motion mới với độ phân giải cao hơn – 1080p thay vì 720p như trước. Camera Motion Eye phía sau 19MP không có mấy khác biệt so với XZ1. Kích cỡ cảm biến của sản phẩm vẫn là 1/ 2.3 inch; khẩu độ f/2.0. Dưới điều kiện thiếu sáng chất lượng hình chụp vẫn đảm bảo. Video chất lượng 4K với âm thanh to, giảm tiếng ồn.

Như mong đợi, Xperia XZ2 đem lại chất lượng ảnh chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Chưa hết, góc chụp của camera sau cũng khá rộng, cung cấp góc ảnh lớn hơn. Chất lượng video 4K trên máy cũng rất tuyệt vời, âm thanh to và rõ ràng, giảm tiếng ồn. Tuy nhiên, selfie không được chú trọng khi chỉ đạt mức 5MP.

2.6. Tuổi thọ pin “khủng”

Dòng sản phẩm này của Sony cũng có tuổi thọ pin tương đối khủng. Lên tới dung lượng 3180mAh. Thời gian chờ lên đến 3 ngày. Thoải mái sử dụng các ứng dụng cả ngày mà vẫn đảm bảo lượng pin tốt. Thủ thuật sạc pin an toàn cho Sony cần chú ý nếu muốn sạc điện thoại qua đêm, đảm bảo pin tốt.

Thiết kế điện thoại Xperia XZ2 sang trọng (Nguồn: digitaltrends.com)

3. Review Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Premium là bản nâng cấp được Sony giới thiệu với những cải tiến vượt bậc.

3.1 Cấu hình sản phẩm được nâng cấp

Sony Xperia XZ2 Premium và XZ2 đa số các tính năng gần như nhau, trong đó hai sản phẩm đều sở hữu chip Snapdragon 845 cao cấp. Điểm nổi bật hơn của bản XZ2 Premium là RAM 6GB cùng khả năng lưu trữ thoải mái hơn 64GB. Về độ rộng và độ phân giải của màn hình, Xperia XZ2 Premium có màn hình 5,8 inch rộng hơn bản cũ 0,1 inch cùng độ phân giải tốt hơn 4K, so với XZ2 5,7 inch độ phân giải màn hình Full HD.

Hơn nữa, Premium được trang bị camera kép, XZ2 là camera đơn 19MP. Camera phía trước 13MP đây là sự cải tiến, nâng cấp vượt bậc so với bản tiền nhiệm chỉ 5 MP. Về pin sử dụng, nếu XZ2 có dung lượng pin 3.180 mAh, thì bản Premium đã được nâng cấp lên 3.450 mAh lớn hơn 270mAh, giúp bạn có thể xài lâu hơn mà không lo hết pin như trước kia.

3.2. Máy ảnh được tập trung cải thiện

XZ2 Premium – dòng Sony Xperia mới nhất sở hữu hệ thống camera kép, là camera màu (RGB) và camera đơn sắc, cải tiến hơn hẳn bản cũ chỉ được trang bị camera đơn ở mặt sau.

Với Camera sau 1 (màu), camera sau 2 (đơn sắc), mang đến chất lượng hình ảnh Sony sắc nét hơn, không gặp tình trạng nhiễu. Với XZ2 Premium bạn sẽ được trải nghiệm chụp sống động, chất lượng tốt hơn rất nhiều ở ISO thể hiện qua những con số đầy ấn tượng hình ảnh là 51200 và video là 12.800. Một cải tiến vượt ra khỏi giới hạn ở các dòng Sony trước đây.

Xperia XZ2 Premium vẫn mang những tính năng gốc, kế thừa điểm mạnh của bản tiền nhiệm XZ2, cùng với đó là sự cải tiến đáng khen ngợi về độ phân giải màn hình chất lượng cao hơn, sắc nét hơn là 4K HDR cùng khả năng quay phim chuyển động siêu chậm cho những cảnh quay chất nhất, đạt 960 fps (khung hình/giây).

Đây là 2 đặc điểm nâng cấp, đổi mới nổi bật của Xperia XZ2 Premium so với phiên bản người anh em hiện có, giúp sản phẩm nhận được sự săn đón của đông đảo người dùng hiện nay.

Camera kép sử dụng cho Xperia XZ2 (Nguồn: cdn.com)

4. Sony Xperia XZ3 có nên mua không

4.1. Thiết kế không có nhiều khác biệt

Trong so sánh, đánh giá về dòng Sony XZ3 và các dòng tiền nhiệm, về thiết kế bên ngoài, Xperia XZ3 sở hữu phong cách thiết kế mới tuy nhiên không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Với thiết kế mặt trước và sau được sử dụng chất liệu kính cường lực. Kết hợp với khung viền sử dụng chất liệu nhôm cao cấp 7000-series.

Một số thay đổi của dòng XZ3 so với XZ2 là máy có sự thanh thoát hơn, mỏng hơn so với phiên bản trước. Tạo cảm giác sang trọng, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Là dòng Sony Xperia mới nhất được đánh giá cao.

4.2. Màn hình OLED độ phân giải cao

Sony đã mang đến cho Xperia XZ3 một màn hình OLED với kích thước lớn lên tới 6 inch, độ phân giải Quad-HD (2,880 x 1,440 pixel) và sử dụng tỷ lệ khung hình 18:9 thay thế cho màn hình LCD của các dòng sản phẩm trước. Bo cong ở mặt bên giúp ấn tượng với người sử dụng. Với việc hình ảnh hiển thị tương đối chất lượng hỗ trợ bởi công nghệ xử lý hình ảnh Sony Bravia TV. Là một lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng có nhu cầu giải trí đa phương tiện cao.

4.3. Hiệu năng và phần mềm của Xperia XZ3

Thuộc top 10 siêu phẩm điện thoại Sony mới nhất hiện nay, Xperia XZ3 vẫn mang những ưu điểm của phần cứng đến từ vi xử lý cao cấp Snapdragon 845 của Qualcomm. Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng thường ngày. Ram 4GB, bộ nhớ trong 64GB hỗ trợ thẻ nhớ. Cho bạn chơi game, lưu trữ được nhiều file sản phẩm khác nhau. Sản phẩm trang bị tính năng Side Sense (cảm ứng cạnh) hoàn toàn mới của Sony. Khi sử dụng chỉ cần nhấn đúp vào bất kì vị trí nào ở cạnh bên, máy sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng thường xuyên sử dụng mà không cần phải cuộn lên hay cuộn xuống. Hỗ trợ sử dụng một tay dễ dàng.

4.4. Camera không có nhiều thay đổi

Camera của sản phẩm này vẫn có độ phân giải 19MP, khẩu độ f/2.0 và được tích hợp công nghệ lấy nét theo pha PDAF, lấy nét tự động Auto Focus. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ quay video siêu chậm slow-motion 1080p ở tốc độ 960fps, video 4K HDR với định dạng HEVC. Camera trước của máy có độ phân giải 13MP và khẩu độ f/1.9. Thông số không có quá nhiều thay đổi so với người đàn anh Xperia XZ2.

Camera Xperia XZ3 đem lại chất lượng ảnh chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng và ánh sáng mặt trời mạnh. Với góc chụp rộng hơn so với XZ2. Chất lượng video 4K cho trải nghiệm tuyệt vời, âm thanh to và rõ ràng, giảm tiếng ồn.

4.5. Thời lượng pin có nâng cấp không nhiều

Sony Xperia XZ3 với thời lượng pin 3,300 mAh, hỗ trợ sạc không dây Qi. Có một chút thay đổi so với dung lượng 3,180mAh trên Xperia XZ2. Tuy nhiên, đây là một thời lượng pin tương đối ấn tượng, thoải mái cho nhiều hoạt động giải trí đa phương tiện, lướt web trong 1 ngày.

4.6 Giá bán ở mức độ hợp lý

Xperia XZ3 có mức giá 900 USD (tương đương 20.9 triệu đồng).

Màn hình Xperia XZ3 Oled tỷ lệ 18:9 (Nguồn: expertreviews.co.uk)

5. XA2 Plus – Điện thoại tầm trung màn hình 18:9, cấu hình mới, hiệu năng ổn

5.1. Thiết kế Sony Xperia XA2 Plus

Với thiết kế khác biệt, máy thiết kế cong đều từ mặt trước ra sau, nhưng kiểu bo cong của Sony nam tính hơn, sang trọng hơn so với các sản phẩm khác. Phần khung kim loại sắc sảo, cong viền đầy tỉ mỉ. Khi cầm nắm, thao tác cảm giác như một chiếc điện thoại không cạnh viền vừa vặn, thẩm mỹ cao.

5.2. Màn hình Sony Xperia XA2 Plus tỉ lệ 18:9

Với kích thước màn hình 6 inch, độ phân giải Full HD, tỉ lệ 18:9 và được bảo vệ bằng kính cường lực thế hệ mới Gorilla Glass 5. Với thông số này, chiếc điện thoại tầm trung nhưng hình ảnh hiển thị tương đối sắc nét, ấn tượng. Dù màn hình lên tới 6 inch nhưng bo góc vừa vặn giúp việc cầm nắm hoàn toàn thoải mái.

5.3. Camera Sony Xperia XA2 Plus

Một điểm cộng cho dòng sản phẩm Xperia XA2 Plus là camera. Camera Xperia XA2 Plus tiếp tục được trang bị cảm biến camera độ phân giải cực lớn 23 MP Exmor RS. Với kích thước cảm biến lên tới 1/2.3 inch. Phù hợp với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Camera selfie của Xperia XA2 Plus có độ phân giải 8MP, góc siêu rộng 120 độ chụp selfie nhóm dễ dàng hơn.

Camera Xperia XA2 Plus sở hữu 2 tính năng quay video cao cấp là video 4K và Slow motion 120fps. Chất lượng cao hơn 4 lần so với Full HD thông thường, trong khi đó Slow motion sẽ cho những thước phim quay chậm đầy ấn tượng.

5.4. Thời lượng pin Sony Xperia XA2 Plus lên tới 3.580 mAh

Thời lượng pin của Xperia XA2 Plus chắc chắn sẽ được nhiều người dùng yêu thích với dung lượng lớn tới 3.580 mAh. Bên cạnh đó với tính năng tiết kiệm pin thông minh và sạc thích ứng Qnovo. Nhờ vậy bạn sẽ có được thời lượng pin dài hơn, tuổi thọ pin lâu hơn. Sử dụng bình thường có thể lên đến 2 ngày.

Sony Xperia XA2 Plus (Nguồn: tenovi.net)

6. XA2/XA2 Ultra – Bộ đôi điện thoại tầm trung hot nhất của Sony

6.1. Cấu hình phù hợp nhiều nhu cầu

Bộ đôi smartphone XA2 và XA2 Ultra cùng được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 630 thay cho vi xử lý Mediatek trên các máy đời trước. Chính vì thế được đánh giá cao trong dòng điện thoại tầm trung. Là một trong những chiếc điện thoại smartphone giá dưới 10 triệu camera ấn tượng.

XA2 sở hữu kích cỡ màn hình lên 5.2 inch với độ phân giải Full-HD (XA1 màn 5 inch độ phân giải HD). XA2 Ultra vẫn dùng màn hình 6 inch độ phân giải Full-HD như năm ngoái.

XA2 có RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và có khe cắm thẻ nhớ ngoài đáp ứng nhiều nhu cầu. Bên cạnh đó, trên bản XA2 Ultra là 4GB RAM và hai lựa chọn bộ nhớ trong 32GB/64GB, cùng khe cắm thẻ nhớ.

6.2. Camera cho hình ảnh chất lượng

Camera chính trên cả hai máy vẫn là camera 23MP như thế hệ cũ. Camera trước của bản XA2 có độ phân giải 8MP với ống kính góc rộng 120 độ, còn bản Ultra sử dụng camera kép gồm một chiếc 16MP hỗ trợ chống rung quang học và chiếc camera phụ 8MP ống kính góc rộng 120 độ.

6.3. Thời lượng pin đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

Chiếc XA2 có pin 3300 mAh, so với pin 2300 mAh trên thế hệ XA1 cũ có nhiều thay đổi, trong khi đó pin của bản XA2 Ultra nâng lên 3580 mAh (so với thế hệ XA1 Ultra là 2700 mAh). Ngoài cải thiện dung lượng, pin của sản phẩm này cũng hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 để rút ngắn thời gian sạc.

Thiết kế cong tràn viền ấn tượng (Nguồn: expertreviews.co.uk)

Top 6 dòng Sony Xperia mới nhất là những thay đổi đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm.