Top 7 laptop Asus mỏng nhẹ thời trang cấu hình mạnh giá từ 20tr

Asus là thương hiệu máy tính lớn, nổi tiếng! Top 7 laptop Asus mỏng nhẹ pin lâu ưa chuộng nhất 2019 sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc chọn mua!



1. Laptop Asus ZenBook S UX391UA-EG030T 13.3 inch

ZenBook S UX391UA-EG030T đúng với tiêu chí đặt ra của 1 chiếc laptop Asus siêu mỏng. Máy có thiết kế đẹp, màu xanh bắt mắt cùng thiết kế tinh tế kèm với bản lề ErgoFit thực sự là rất tuyệt. ZenBook S UX391UA-EG030T có trọng lượng chỉ đúng 1kg với kích thước 31.1 x 21.3 x 1.29 cm. người dùng có thể dễ dàng cho vào túi xách và mang đến bất cứ đâu.

Màn hình rộng 13.3 inch với độ phân giải 1920 x 1080 lại được phủ nhám chống lóa kết hợp cùng độ phủ màu 94% NTSC sẽ mang lại trải nghiệm tốt khi dùng.

Cấu hình của máy phải nói là cực đỉnh với bộ vi xử lý Intel® Core™ i7-8550U processor 1.8 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz), dù bạn có hoạt động trong lĩnh vực nào đi nữa máy cũng “cân” được hết nhé! Bộ nhớ trong của máy 8GB LPDDR3/2133MHz Onboard , bạn cũng có thể tải, cài đặt nhiều chương trình khác nhau, máy vẫn hoạt động rất mượt.

Dung lượng pin loại 4 Cells 50 Whrs rất lớn kết hợp với công nghệ sạc nhanh nên bạn không lo việc mang máy ra ngoài gặp đối tác hay tham gia các cuộc hội thảo. Thực tế, máy có thể sạc đầy 60% pin chỉ trong 49 phút thôi. Siêu nhanh luôn!

Với mức giá khoảng 35 triệu thì có thể coi đây là một chiếc laptop Asus mỏng nhẹ giá rẻ, pin trâu đáng mua nhất hiện nay!

Laptop Asus ZenBook S UX391UA-EG030T có trọng lượng chỉ đúng 1kg (Nguồn: phuongtung.vn)

2. Laptop Asus Zenbook UX430UN-GV096T 14 inches

Chiếc laptop này đảm bảo cho bạn 3 yếu tố: hiệu năng – giá thành – tính tiện dụng. Lý do vì sao lại được nhận xét như vậy?

Đầu tiên là hiệu năng nhé! Sản phẩm có cấu hình rất mạnh mẽ với bộ xử lý Intel Core i7-8550U (1.8Ghz, 6MB Cache, Up to 4.0Ghz), tốc độ 1.8Ghz, Up to 4.0Ghz. Bộ nhớ đệm dung lượng 8MB, bộ nhớ trong cũng là 8GB, ổ cứng 256GB. Với cấu hình này, tốc độ load của máy rất nhanh, thời gian chờ máy bật lên cũng giảm thiểu tối đa.

Tính tiện dụng và độ cơ động được đánh giá rất cao. Máy có màn hình rộng 14 inch, trọng lượng cũng 1.25kg – không quá nặng, độ dày chỉ 16mm – siêu mỏng. Bạn có thể xóa bỏ nỗi lo mỗi khi có việc cần mang máy đi ra ngoài.

Độ cơ động của máy còn thể hiện trong việc kết nối mạng vô cùng ổn định ngay cả khi di chuyển do được nhà sản xuất trang bị cho bộ Wi-Fi 802.11ac băng tần kép. Nhờ vậy mà máy kết nối wifi cực nhanh tốc độ lướt web cũng siêu nhay thậm chí là có thể kết nối với khoảng cách khá xa.

Bên cạnh đó, thời lượng pin cũng là điểm cộng cho máy. Sở hữu viên pin Lithium Polymer 50Wh, Asus UX430UN-GV096T có thể hoạt động liên tục trong vòng 9 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng là giá thành. Dù có cấu hình mạnh, tính năng tiện ích nhiều, thiết kế khá ổn nhưng mức giá của em nó siêu phải chăng. Thực sự rất khó có thể tìm được 1 chiếc laptop mỏng nhẹ của Asus cấu hình khỏe trong tầm giá khoảng 25 triệu.

Laptop Asus Zenbook UX430UN-GV096T có bộ xử lý bộ xử lý Intel Core i7-8550U (Nguồn: nguyenkim.com)

3. Laptop Asus ZenBook Flip S

Trong Top laptop Asus mỏng nhẹ, thì Laptop Asus ZenBook Flip S cũng là một đối thủ đáng gờm đấy nhé! Đây là một trong những chiếc máy tính xách tay có thiết kế thực sự hoàn hảo với bỏ bên ngoài bằng kim loại, khung viền màu xanh đậm và đèn nền vàng nhìn rất sang trọng.

Vì nằm trong top laptop mỏng nhẹ nên trọng lượng của em này cũng siêu nhẹ chỉ 1.1kg với độ dày chỉ 10.9mm. Đặc biệt chỉ cần 1 thao tác lật máy, bạn đã có ngay một chiếc máy tính bảng để dùng rồi.

Màn hình của máy cũng rất tuyệt với bảng điều khiển IPS LCD độ phân giải 4K, cho hình ảnh có màu sắc rất thật nhưng cũng không kém phần sinh động. Đây là 1 trong những điểm nổi trội nhất của máy vì không phải chiếc lap nào cũng được trang bị như vậy đâu.

Loa của Asus Zenbook Flip S UX370UA cũng khiến người dùng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Âm lượng và Bass rất sâu sắc đều và to.

Ngoài ra bạn phải để ý đến cấu hình và hiệu suất của máy. Một bộ CPU Intel Core i7-7500U với 2 lõi xử lý vật lý, một ổ SSD 512GB để lưu trữ dung lượng… đều rất chất lượng. Thực tế đây không phải bộ SSD nhanh nhất, bộ xử lý đồ hộ cũng không mạnh nhất nhưng nó vẫn đủ nhanh vẫn đủ khả năng giúp nó vẫn đủ nhanh để máy hoạt động tốt, đủ khả năng để bạn chơi nhiều game khác nhau và thực hiện các thao tác đồ họa cần thiết.

Với dung lượng pin hoạt động liên tục được trong vòng 11h thì bạn hiểu lý do tại sao Asus Zenbook Flip S UX370UA lại được đánh giá rất cao rồi chứ.

Tuy nhiên, giá máy không hề dễ chịu chút nào đâu. Hiện nay, trên thị trường, Asus Zenbook Flip S UX370UA có giá tầm 40 triệu nhé! Một số tiền không hề nhỏ nên khiến nhiều người dù rất thích nhưng vẫn không sở hữu được em nó.

Laptop Asus ZenBook Flip S có thiết kế như một máy tính bảng (Nguồn: topnewreview.com)

4. Laptop Asus ZenBook Flip 14

Một chiếc laptop mỏng nhẹ có thiết kế như một máy tính bảng nữa để các bạn lựa chọn nhé! ZenBook Flip 14 có thể xoay gập 360 độ luôn rất tiện lợi.

Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5- 8250U, RAM 8GB, ổ đĩa cứng 512GB. Tuy không mạnh như 3 chiếc laptop chia sẻ bên trên nhưng vẫn cho hiệu năng hoạt động rất ổn và mượt mà.

Ngoài ra với bộ xử lý đồ họa Intel UHD Graphics 620 chuyên dụng, bạn có thể thoải mái thực hiện nhiều việc trên máy để phục vụ công việc, học tập và nhu cầu giải trí.

Máy có khối lượng 1.4 kg, kích thước màn hình 14 inch. Tuy có nặng hơn những dòng máy trên nhưng vẫn thuộc Top những laptop Asus mỏng nhẹ nhất hiện nay.

ZenBook Flip 14 cũng được tích hợp đầy đủ các cổng I/O, cổng USB Type-C, cổng USB 3.0 Gen 1 Type-A, cổng HDMI và khe microSD Card. Thế nên máy có thể kết nối với nhiều thiết bị khác nhau, rất tiện lợi.

Sản phẩm hiện có giá khoảng 30 triệu trên thị trường. Đây là mức giá khá hợp lý cho 1 chiếc laptop 2 trong 1.

Laptop Asus ZenBook Flip 14 có thể xoay gập 360 độ rất tiện lợi (Nguồn: youtube.com)

5. Laptop Asus VivoBook S14 và VivoBook S15

5.1 Laptop Asus VivoBook S14

Laptop Asus VivoBook S14 thiết kế mỏng 18.8mm, trọng lượng 1.3 kg. Máy trang bị bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 mới nhất, 16GB RAM, hai ổ SATA SSD lên đến 512GB và HDD lên đến 1TB, màn hình NanoEdge 13 inch, góc nhìn rộng đến 178 độ. Máy được tích hợp một cổng USB 3.1 với USB Type-C™ (USB-C™) cho khả năng kết nối mạng ổn định với tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với USB 2.0. Ngoài ra với công nghệ Asus SuperBattery, tuổi thọ của pin bền và dài lâu hơn 3 lần so với các loại pin thông thường. Đây đúng sản phẩm bạn đang tìm kiếm chiếc laptop mỏng, pin lâu, giá siêu rẻ nhất thời điểm hiện tại.

Laptop Asus VivoBook S14 có góc nhìn rộng đến 178 độ (Nguồn: laptopnew.vn)

5.2 Laptop Asus VivoBook S15

Trọng lượng của phiên bản này nặng hơn S14 một chút khoảng 1.7 kg với độ mỏng 17.9m. Màn hình của máy cũng lớn hơn với 15.6 inch độ phân giải Full HD. Về cấu hình thì Asus VivoBook S15 được tích hợp bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 16GB RAM, đồ họa NVIDIA® GeForce® 940MX*, ổ đĩa cứng 500GB, viên pin Lithium-polymer cho tuổi thọ cao gấp 3 lần so với các pin Lithium-ion.

Đặc biệt với công nghệ cảm biến vân tay 1 chạm, tất cả dữ liệu thông tin lưu trên laptop sẽ được bảo mật tuyệt đối. Bạn không cần phải sử dụng các phím mỗi khi mở khóa mà chỉ cần một chạm là đủ.

Laptop Asus VivoBook S15 tích hợp cảm biến vân tay 1 chạm (Nguồn: cnet.com)

6. Laptop Asus VivoBook S Ultra

Một chiếc laptop Asus mỏng nhẹ dưới 20 triệu nữa dành cho các bạn lựa chọn nhé! Máy nặng 1.7kg với cấu hình hoạt động rất ổn trong tầm giá: vi xử lý i5-8250U, màn hình kích thước 15.6″ FHD NanoEdge, bộ nhớ trong 8GB DDR4, bộ xử lý đồ họa NVIDIA Geforce 940MX 2GB, W/O ODD, USB 3.1 type C, Win 10 64BIT, viên pin dung lượng 3-cell 42WHrs. Nói chung nếu bạn không phải là dân chuyên ngành IT hoặc làm việc liên quan đến thiết kế đồ họa thì đây là sự lựa chọn rất hợp lý dành cho bạn đấy!

Tuy nhiên để đặt mua máy bạn cần phải đặt trên các trang bán hàng nước ngoài như amazon. Gía rơi vào khoảng 825 USD tương đương với tầm 20 triệu Việt Nam.

7. Laptop Asus ZenBook 3

ZenBook 3 là sản phẩm cuối cùng được đưa vào top những chiếc laptop Asus mỏng nhẹ pin lâu cho dân văn phòng đáng mua hiện nay. Đấy được người tiêu dùng đánh giá là chiếc máy tính xách tay hàng đầu thế giới với hiệu năng mạnh mẽ không đối thủ luôn.

Thực sự không ngoa khi dành cho ZenBook 3 những lời có cánh như vậy. Mỗi một chi tiết trên máy đều được thiết kế rất cẩn thận và tinh xảo, mang lại sự hoàn nhất có thể.

Chiếc máy siêu nhẹ siêu mỏng luôn: trọng lượng 0.95 kg, độ dày 11.9mm. Hệ thống âm thanh cũng tuyệt không kém với 4 loa hoạt động mạnh mẽ, cho chất lượng nghe rất trong không bị rè.

Màn hình phủ kính Corning® Gorilla® Glass 4 độ phân giải Full HD trên rộng 125 inch. Bạn sẽ có nhiều trải nghiệm rất tuyệt trên máy.

Chiếc máy tính bất khả chiến bại được trang bị 1 cấu hình xử lý rất mạnh: bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 mới nhất với 16GB RAM LPDDR3 2133MHz, ổ SSD PCIe® thế hệ thứ 3 siêu nhanh tốc độ 1TB cùng cổng USB-C mới nhất.

Các loại máy tính laptop xách tay sau 1 vài giờ hoạt động sẽ có hiện tượng nóng máy. Nhưng với Zenbook 3 nhược điểm này được khắc phục rất tốt. Máy có hệ thống làm mát rất sáng tạo được làm bằng hợp kim đồng chỉ dày 3mm cho khả năng làm mát rất hiệu quả đặc biệt không gây ra tiếng ồn dù cho máy đang làm việc hết công suất

Với 3 viên pin lithium polymer 40Wh, cho thời lượng sử dụng được trong vòng 9 tiếng và sạc nhanh chỉ trong khoảng 49 phút. Nói chung với 40 triệu thì Asus Zenbook 3 thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo đấy.

Laptop Asus ZenBook 3 là một trong những laptop mỏng nhẹ đáng mua nhất hiện nay (Nguồn: ictnews.vn)

Với 7 chiếc laptop Asus mỏng nhẹ pin trâu trong bài, các bạn đã chọn được cho mình 1 sự lựa chọn chưa vậy? Hy vọng thông tin chia sẻ sẽ giúp ích các bạn thật nhiều trong việc mua những chiếc laptop Asus chính hãng, thiết kế mỏng nhẹ, pin lâu nhé!