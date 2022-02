Top 7 máy ảnh Canon giá rẻ dưới 7tr chụp đẹp nhất cho dân du lịch

3. Máy ảnh Canon SX430 IS



Với nhu cầu chụp ảnh, quay video thì bạn nên trang bị máy ảnh Canon giá rẻ chụp đẹp. Hiện máy Canon có một số phiên bản có giá từ 7 triệu đồng để bạn có thể lựa chọn thoải mái theo nhu cầu của bản thân.



Dưới đây là 7 máy ảnh Canon giá rẻ chụp đẹp mà bạn không nên bỏ qua.

1. Máy ảnh Compact Canon IXUS 185

Máy ảnh Canon này có thông số kỹ thuật với bộ xử lý ảnh DIGIC 4+. Trang bị cảm biến hình ảnh 20.0MP loại 1/2.3. Ống kính zoom quang học 8x, có thể zoom lên đến 16x. Màn hình Compact Canon IXUS 185 chuẩn LCD với kích thước là 2.7 inch, độ phân giải đạt 230k điểm ảnh. Chiếc máy ảnh du lịch tính năng tự động, lấy nét liên tục, Servo AF. Dải ISO 100-800, phơi sáng tăng giảm 1 bước. Compact Canon IXUS 185 có thể thực hiện quay video độ phân giải HD 1280 x 720px.

Sản phẩm đã trang bị những chế độ chụp hình tiện dụng với những hiệu ứng có sẵn để hỗ trợ người dùng. Vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng máy dù rằng bạn có phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay không.

Thiết kế vỏ màu đa dạng cho bạn lựa chọn theo sở thích cá nhân. Chiếc máy nhỏ gọn nên không chiếm quá nhiều không gian trữ cũng như đảm bảo sự tiện dụng khi cầm sử dụng. Compact Canon IXUS 185 sẽ vô cùng thích hợp đồng hành cùng bạn trong những chuyến du lịch, trải nghiệm cuộc sống đầy thú vị.

Bạn cũng vẫn có thể dùng chiếc máy ảnh nhỏ và hiệu năng này cho những chuyến công tác hay phục vụ công việc với chất lượng hình ảnh và quay video chuẩn. Giá bán hiện nay của sản phẩm Compact Canon IXUS 185 khá cạnh tranh với giá từ 1.750.000 VNĐ. Đây chính là yếu tố để trả lời cho nghi vấn máy ảnh Canon nào chụp đẹp giá rẻ hiện nay.

Compact Canon IXUS 185 (Nguồn: nguyenkim.com)

2. Máy ảnh Compact Canon IXUS 190

Canon IXUS 190 là dòng máy ảnh Canon giá rẻ có khả năng chụp ảnh đẹp được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Thông số kỹ thuật của máy khá ấn tượng với các chỉ số camera của máy có độ phân giải 20MP, cảm biến loại 1/2.3. Máy sử dụng bộ xử lý hình ảnh DIGIC 4+. Ống kính zoom quang học lên đến 10x, ZoomPlus 20x. Khẩu độ dạng tròn, f/3.0 – f/9.0 (W), f/6.9 – f/20.0 (T). Sản phẩm được tích hợp kết nối WiFi & NFC tiện dụng. Compact Canon IXUS 190 có màn hình LCD kích thước là 2.7 inch với 230K điểm ảnh. Chức năng quay phim chuẩn HD 1280 x 720.

Sản phẩm được trang bị chế độ lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, theo dõi vật chụp… giúp người dùng khá nhiều trong việc sở hữu một tấm ảnh đẹp dù không phải dân chuyên nghiệp. Chất lượng ảnh được với ISO 100 – 800, phơi sáng tăng giảm 1 bước. Ngoài ra, Compact Canon IXUS 190 còn có chế độ Eco cho khả năng chụp xấp xỉ 245 ảnh.

Giá bán của Compact Canon IXUS 190 dao động trên dưới khoảng 3.990.000 VNĐ.

3. Máy ảnh Canon SX430 IS

Những thông số kỹ thuật của máy Canon SX430 IS đã góp phần khẳng định sản phẩm là một trong những máy ảnh Canon giá rẻ chụp đẹp. Máy có bộ xử lý hình ảnh DIGIC 4+. Canon SX430 IS trang bị zoom quang học 45x (24 – 1080 mm) với ZoomPlus 90x. Cảm biến của máy đạt 20.0 megapixel, loại 1/2.3. Máy có khả năng quay phim Full HD 1920 x 1080 cùng hệ thống ổn định hình ảnh thông minh. Dải ISO 100 – 800, hệ số phơi sáng tăng giảm 1/3 bước. Màn hình Canon SX430 IS chuẩn LCD kích thước rộng với 3 inch, 230 nghìn điểm ảnh. Sản phẩm có tích hợp kết nối không dây WiFi tiện dùng cho người sử dụng. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể kết nối và chia sẻ dữ liệu hình ảnh, video với người thân và bạn bè với một cú chạm nhẹ nhàng.

Những tính năng nổi bật của Canon SX430 IS là có thể lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, theo dõi vật chụp sâu sát nhất. Đặc biệt việc trang bị ống kính quang học có độ zoom đạt 45x cho phép Canon SX430 IS có thể chụp ảnh chi tiết. Đây là một trong những ưu điểm để bạn có thể tham khảo thông tin khi đang phân vân nên mua máy ảnh nào giữa Fujifilm và Canon?

Máy ảnh Canon SX430 IS đảm bảo cho bạn những hình ảnh sắc nét và những thước video mượt mà trong mọi điều kiện và hoàn cảnh. Giá tham khảo của Canon SX430 IS là từ 4.250.000 VNĐ.

Canon SX620 HS. (Nguồn: 05.aba-architects.com)

4. Máy ảnh Canon SX620 HS

Những thông số về kỹ thuật của máy Canon SX620 HS được hãng công bố đã góp phần khẳng định đây là máy ảnh Canon giá rẻ chụp đẹp đáng sở hữu. Máy sử dụng bộ xử lý ảnh DIGIC 4+ cùng cảm biến CMOS 1/2.3 inch với độ phân giải đạt 20.2MP. Khả năng zoom quang học đạt đến 25x cùng zoom plus 50x. Độ nhạy sáng đạt chuẩn ISO 800-1600. Canon SX620 HS được trang bị màn hình kích thước 3 inch với 922K điểm ảnh. Máy có thể thực hiện quay phim với độ phân giải Full HD. Canon SX620 HS cũng được hãng trang bị khả năng kết nối WiFi, NFC tiện dụng.

Tuy thân máy nhỏ gọn vừa vặn trong bàn tay người dùng nhưng tính năng của máy vẫn đảm bảo làm hài lòng người dùng với chất lượng hình ảnh cũng như những thước phim chất lượng. Khả năng chụp ảnh của Canon SX620 HS khá nhanh với tốc độ chụp đạt 2.5 ảnh/giây.

Nếu bạn đang tìm mua chiếc máy Canon nào chụp hình đẹp để phục vụ nhu của bản thân thì không nên bỏ qua sản phẩm Canon SX620 HS này. Đây cũng là dòng sản phẩm bạn không nên bỏ qua. Giá bán tham khảo của sản phẩm từ 4.890.000 VNĐ.

5. Máy ảnh Canon Compact IXUS 285

Những thông số về kỹ thuật của mẫu máy ảnh Canon Compact IXUS 285 được hãng công khai chi tiết là sử dụng bộ xử lý ảnh DIGIC 4+. Công nghệ xử lý ảnh này được Canon sử dụng cho hầu hết những dòng máy ảnh du lịch nhỏ gọn. Máy còn được trang bị cảm biến CMOS 20 mp. Màn hình chuẩn LCD với kích thước 3 inch khá rộng. Zoom quang học của máy đạt 12x (25 – 300mm) cùng với ZoomPlus 24x. Độ nhạy sáng ISO 100-160. Máy Canon Compact IXUS 285 đảm bảo chức năng quay phim full HD. Sản phẩm cũng được hãng trang bị khả năng kết nối Wifi và NFC nhanh chóng.

Là sản phẩm nhập khẩu, Canon Compact IXUS 285 hiện là chiếc máy ảnh được nhiều người lựa chọn để phục vụ nhu cầu quay phim chụp ảnh cá nhân. Với thiết kế thanh lịch, nhỏ nhắn và gọn gàng để bạn sẵn sàng mang theo bên mình mà không chiếm quá nhiều không gian. Ngoài những công nghệ được trang bị thì ở phiên bản Canon Compact IXUS 285, máy còn có công nghệ Story Highlight. Với công nghệ này Canon Compact IXUS 285 sẽ thay bạn tạo nên những album ảnh đẹp từ những ảnh tĩnh đã chụp trước đó khá hay và độc đáo. Canon Compact IXUS 285 cũng trang bị chống rung, chống nhòe ảnh khi chụp. Tốc độ chụp ảnh nhanh của Canon Compact IXUS 285 cũng ấn tượng với 7,2 ảnh/giây.

Bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những bức ảnh chất lượng, những thước phim hoàn hảo về âm thanh và hình ảnh với Canon Compact IXUS 285. Vì vậy, đây là máy ảnh Canon chụp đẹp nhất mà bạn nên sở hữu. Canon Compact IXUS 285 hoàn toàn thích hợp cho nhu cầu cá nhân với đi chơi, đi làm, đi công tác tiện lợi. Giá bán tham khảo của sản phẩm này là từ 5.190.000 VNĐ.

Canon SX720 đen. (Nguồn: expertreviews.co.uk)

6. Máy ảnh Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm

Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm có những thông số kỹ thuật như sử dụng bộ xử lý ảnh DIGIC 6+ cùng cảm biến CMOS APS-C 18MP. Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm được trang bị màn hình LCD cảm ứng có khả năng xoay lật với kích thước 3 inch 1.04m-Dot. Sản phẩm có tốc độ chụp liên tiếp lên đến 4.6fps. Ống kính EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM. Hệ thống lấy nét tự động Hybrid CMOS AF II 49 điểm. Chất lượng ảnh đạt chuẩn ISO 100-12800 (mở rộng đến 25600) cũng khả năng quay phim Full HD 1080p lên đến 30fps. Máy cũng được tích hợp kết nối WiFi với NFC để tăng tiện ích cho người dùng. Máy trang bị nhiều tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp như chế độ chụp Creative Assist và Self Portrait … Máy có trang bị ống kính rời nhằm phục vụ việc chụp những ảnh góc rộng. Bạn sẽ chụp được những tấm ảnh phong cảnh đẹp với Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm. Sản phẩm còn hỗ trợ bạn chụp Flash để cho bạn những tấm ảnh chất lượng trong mọi hoàn cảnh. Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm cũng được trang bị khả năng chống nhiễu, chống rung hỗ trợ để bạn có được những thước phim mượt mà.

Tuy có thiết kế không có quá nhiều khác lạ nhưng dòng máy ảnh Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm lại có điểm nhấn riêng cho mình với vỏ nhiều màu sắc. Nếu bạn đang tìm một chiếc máy không gương lật thì Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm hoàn toàn xứng đáng là đề cử tốt nhất. Những bạn mới bắt đầu làm quen với dòng máy ảnh chuyên nghiệp thì có thể thử trải nghiệm với Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm. Đây là một trong những sản phẩm máy ảnh Canon giá rẻ chụp đẹp được ưa chuộng. Giá bán tham khảo cho dòng Mirrorless Canon EOS M10 Kit 15-45mm là từ 6.990.000 VNĐ.

7. Máy ảnh Canon SX720 Đen

Là chiếc máy ảnh được giới thiệu là siêu zoom nên khá nhiều người tiêu dùng đã sở hữu sản phẩm Canon SX720 đen. Sản phẩm có thông số kỹ thuật với Bộ xử lý DIGIC 6 cùng cảm biến ảnh CMOS đạt 20.3MP 1/2.3 inch. Máy được trang bị ống kính 4.3-172.0mm f/3.3-6.9 (24-960mm). Độ nhạy sáng đạt chất lượng ISO 80-3.200. Tốc độ màn trập 1/3.200 giây, chụp liên tiếp 5.9 fps. Màn hình được trang bị cho Canon SX720 đen là LCD chuẩn kích thước 3 inch với 922.000 điểm ảnh. Sản phẩm có thể thực hiện quay phim Full HD 1080p@60fps. Canon SX720 đen cũng được tích hợp WiFi, NFC cũng như trang bị các kết nối micro HDMI, microUSB tiện dùng.

Ngoài thiết kế nhỏ nhắn, gọn gàng thì chính hiệu năng sử dụng của Canon SX720 đen đã mang lại ấn tượng cho người sử dụng. Khả năng siêu zoom của máy được thực hiện qua khả năng zoom quang học đạt 40x, chỉ số này còn có khả năng mở rộng lên đến 80 với công nghệ độc quyền ZoomPlus để cho ra những tấm ảnh sắc nét nhất.

Bạn đang có nhu cầu mua máy ảnh để ghi hình, chụp ảnh với trình độ chuyên nghiệp cơ bản thì nên bắt đầu với sản phẩm Canon SX720 đen này. Giá bán tham khảo của sản phẩm từ 6.390.000 VNĐ

Máy ảnh Canon SX720 Đen (nguồn: cnet2.cbsistatic.com)

Hy vọng qua bài chia sẻ chi tiết này bạn có thể chọn cho mình một chiếc máy ảnh chất lượng, chính hãng cùng giá thành rẻ phù hợp nhu cầu sử dụng.