Top 8 bộ nồi Đức tốt nhất chống dính dễ rửa nhiều size giá từ 1tr8

Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu đồ bếp nổi tiếng, mang đến cho các bà nội trợ nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên nói về xoong nồi, các sản phẩm đến từ Đức luôn nhận được sự tín nhiệm lớn của các bà nội trợ. Dưới đây là một số bộ nồi Đức chất lượng, rất được ưa chuộng mà các bạn có thể tham khảo.



1. Bộ 5 nồi, 1 xửng hấp và 1 chảo inox WMF Diadem Plus

Nếu chưa biết cách chọn bộ nồi Đức thì bạn có thể tham khảo bộ sản phẩm đến từ Diadem Plus. Bộ 5 nồi, 1 xửng hấp và 1 chảo inox WMF Diadem Plus sẽ giúp căn bếp thêm phần tiện nghi, sang trọng, giúp các bà nội trợ có thể dễ dàng chế biến nhiều món ngon. Bộ sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, sáng bóng, bền đẹp, không gỉ, hấp thu và tỏa nhiệt tốt, an toàn cho sức khỏe, giúp thức ăn được chín đều, nấu nướng hiệu quả hơn. Nắp nồi được làm bằng kính cường lực, chịu nhiệt, chịu lực tốt, mặt kính giúp người dùng dễ dàng quan sát khi nấu nướng. Chất liệu cao cấp, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, bộ sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng cùng sự bền đẹp, an toàn và tiện lợi.

Giá tham khảo: 4.872.000đ.

Bộ nồi WMF Diadem Plus 7 món (Nguồn: choxachtay.vn)

2. Nồi kèm nắp đậy Zwilling Twin Classic 40915-140

Nồi kèm nắp đậy Zwilling Twin Classic 40915-140 được làm từ chất liệu thép không gỉ bền đẹp, an toàn với sức khỏe người dùng, luôn sáng bóng và không gỉ sét. Bộ nồi Đức này được sản xuất trên công nghệ hiện đại với cấu trúc 3 lớp đảm bảo hấp thụ và tỏa nhiệt đều, giữ nhiệt ổn định. Nắp bằng kính bền đẹp, tay cầm bằng thép chắc chắn và an toàn khi sử dụng. Nồi được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hàng đầu tại Đức, kiểu dáng sang trọng, chất lượng hoàn hảo, mang đến sự hài lòng cho các bà nội trợ.

Giá tham khảo: 1.859.715đ.

Zwilling Twin Classic 40915-140 (Nguồn: best-kitchen.ru)

3. Bộ nồi inox bếp từ Gorenje CW6SC

Bộ nồi inox Gorenje CW6SC dùng cho bếp từ được làm từ chất liệu thép không gỉ cao cấp, không chỉ bền đẹp mà rất an toàn với sức khỏe. Bộ nồi có đáy dày, hấp thụ nhiệt nhanh, tản nhiệt đồng đều và giữ nhiệt tốt, giúp nấu ăn nhanh, tiết kiệm năng lượng tối đa. Nồi dễ dàng vệ sinh, không bị hoen gỉ và bám dính thức ăn. Tay cầm chắc chắn, có lớp cách nhiệt an toàn, nắp vung bằng kính trong bền đẹp, giúp người dùng dễ dàng quan sát khi nấu.

Giá Tham khảo: 4.999.000đ.

Bộ nồi inox bếp từ Gorenje CW6SC (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4. Bộ nồi Fissler Berlin 4 món

Bộ nồi Đức Fissler Berlin 4 món là sản phẩm đến từ thương hiệu Fissler nổi tiếng hàng đầu thế giới của Đức. Sản phẩm không những bền bỉ mà thiết kế cũng rất ấn tượng, sang trọng và đẳng cấp. Nồi sở hữu nhiều tính năng ưu việt, đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ cao cấp, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, hấp thụ nhiệt tốt. Nồi có khả năng nấu nướng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thời gian nấu nướng. Bộ nồi này phù hợp trên mọi loại bếp, hấp thu và tỏa nhiệt tốt, giúp thức ăn luôn chín nhanh và đều.

Giá tham khảo: 9.859.000đ.

5. Bộ nồi bếp từ Hafele 3 nồi 1 chảo

Bộ nồi bếp từ Hafele 3 nồi 1 chảo là một trong những bộ nồi đến từ Đức rất được săn đón. Bộ nồi này được làm từ Inox 304 cao cấp nên độ bền rất cao, chịu lực tốt, luôn sáng bóng, an toàn cho sức khỏe người dùng. Nồi có khả năng hấp thụ nhiệt tốt, giúp thức ăn chín đều, nấu nướng trở nên nhanh chóng hơn. Phần nắp nồi được làm từ kính, bền đẹp và chịu nhiệt tốt, có thể quan sát thức ăn bên trong nồi. Bộ sản phẩm này có kiểu dáng tuyệt đẹp, đa dạng mẫu mã, mang đến nét đẹp tiện nghi cho căn bếp. Vậy, bộ nồi Đức giá bao nhiêu? Chất lượng tốt, tính năng ưu việt nhưng giá thành không hề cao, bộ sản phẩm này có giá rất hợp lý.

Giá tham khảo: 2.699.000đ.

6. Bộ nồi Arber AN05I 5 món

Nhắc đến các bộ nồi đến từ Đức không thể không nhắc đến bộ nồi Arber AN05I 5 món. Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền và tính năng, Arber AN05I sẽ mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Là 1 trong những bộ nồi inox 3 đáy hiện đại dùng cho mọi loại bếp, có độ bền rất cao, an toàn cho người dùng, hấp thụ nhiệt cực hiệu quả. Bộ sản phẩm được trang bị nắp đậy bằng kính cường lực, giúp người dùng dễ dàng quan sát khi nấu nướng. Arber AN05I với kiểu dáng thanh lịch, chất lượng tốt, tiện dụng, rất phù hợp để lựa chọn sử dụng.

Giá tham khảo: 2.790.000đ.

Bộ nồi Arber AN05I 5 món (Nguồn: melinhxinh.com)

7. Bộ nồi inox ELO Zurich 5 chiếc

Nếu bạn không biết nồi Đức hãng nào tốt nhất thì hãy thử tham khảo bộ nồi inox ELO Zurich 5 chiếc. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Elo nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bộ sản phẩm này được làm từ inox 304 cao cấp, sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất thế giới 3 lớp đúc liền nguyên khối. Do đó, nồi có độ bền cao, hấp thụ và tỏa nhiệt cực nhanh, giúp thức ăn chín đều, hiệu quả. Nhờ làm từ chất liệu cao cấp mà nồi rất bền, an toàn cho sức khỏe, dễ dàng vệ sinh. Bộ sản phẩm có thiết kế hiện đại, rất tiện lợi khi sử dụng, giúp nấu nướng nhanh chóng, an toàn. Bộ sản phẩm này có thể sử dụng trên mọi loại bếp, mang đến trải nghiệm tuyệt vời khi nấu nướng, rất đáng để lựa chọn.

Giá tham khảo: 5.490.000đ.

Bộ nồi inox ELO Zurich 5 chiếc (Nguồn: beptuonline.vn)

8. Bộ nồi Silit Pisa 4 món

Bộ nồi Silit Pisa 4 món có thiết kế hiện đại, khỏe khoắn, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, mang đến người dùng sản phẩm chất lượng vượt bậc. Bộ sản phẩm được làm bằng thép không gỉ cao cấp theo công nghệ hàng đầu Châu Âu. Đáy nồi được chế tạo 3 lớp bền đẹp, có khả năng hấp thụ nhiệt nhanh, tỏa nhiệt hiệu quả, giữ nhiệt lâu, giúp nấu nướng nhanh chóng. Phần nắp nồi được làm từ kính trong suốt, chịu nhiệt và lực tốt, dễ quan sát thực phẩm. Quai và núm nồi cách nhiệt tốt, chắc chắn, giúp người dùng cầm nắm thuận tiện khi nấu nướng. Sản phẩm bền đẹp, an toàn cho người dùng, phù hợp trên mọi loại bếp, rất đáng để lựa chọn sử dụng. Vậy nên mua nồi Đức ở đâu thì tốt? Bạn hãy đến các địa chỉ uy tín, được người tiêu dùng đánh giá tốt để tìm hiểu và chọn mua được sản phẩm chất lượng.

Giá tham khảo: 5.450.000đ.

9. Bộ nồi Elo New Lagoon 5 chiếc

Bộ nồi Elo New Lagoon 5 chiếc sở hữu thiết kế thanh lịch mang đến vẻ đẹp hiện đại cho không gian bếp của gia đình. Bộ nồi được làm bằng chất liệu an toàn, độ bền cao, truyền nhiệt tốt, giúp thức ăn được nấu chín nhanh. Sản phẩm có thiết kế tay cầm tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi sử dụng. Nắp đậy được làm bằng kính cường lực, bền đẹp, giúp dễ dàng quan sát thực phẩm.

Giá tham khảo: 1.849.000đ.

Bộ nồi Elo New Lagoon 5 chiếc (nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Giữ vô vàn sản phẩm được bày bán trên thị trường, để chọn một bộ nồi có thiết kế đẹp, chất lượng tốt không hề đơn giản. Sở hữu những sản phẩm thương hiệu Đức sẽ mang đến cho các bà nội trợ người đồng hành lý tưởng, tiện lợi và chất lượng. Những bộ nồi Đức được chia sẻ ở trên chắc hẳn sẽ giúp mọi người có thêm thông tin, chọn được sản phẩm phù hợp nhất với căn bếp của gia đình.