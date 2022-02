Top 8 thuốc bổ não của Hàn Quốc tốt nhất 2019 chống đột quỵ giá từ 1tr

Hiện nay, các sản phẩm bổ não đang được nhiều người tin dùng, đặc biệt là các loại thuốc bổ não được sản xuất tại Hàn Quốc. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm qua 8 loại thuốc bổ não của Hàn Quốc đang được nhiều người sử dụng nhất trong bài viết dưới đây nhé!



1. Thuốc bổ não của Hàn Quốc Premium Natural Herb Hwan

Loại thuốc này dùng để hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn tiền đình, thiếu máu não dẫn đến đau đầu, chóng mặt, mất ngủ. Với thành phần gồm những dược liệu có ích cho sức khỏe như cam thảo, rễ sài hồ, quả mơ, phục linh,… rất tốt với những người bị suy nhược thần kinh, căng thẳng do làm việc cường độ cao. Ngoài ra, Premium Natural Herb Hwan còn hỗ trợ phòng ngừa các bệnh liên quan đến đột quỵ do xuất huyết não, tim đập nhanh, giảm các cơn cao huyết áp. Một hộp thuốc bổ não Premium Natural Herb Hwan nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc gồm 60 viên, được thiết kế sang trọng nằm trong hộp gỗ, bên trong có lớp lót bằng nhung đỏ, rất thích hợp để làm quà tặng cho người thân hoặc bạn bè.

Hiện nay, giá bán của một hộp Premium Natural Herb Hwan 60 viên được bán trên thị trường là 2.100.000 đồng

2. Thực phẩm chức năng An Cung Ngưu Hoàng Đỏ Tem

Đây là sản phẩm được sản xuất từ Công ty dược phẩm Kwangdong- Hàn Quốc, được công nhận đạt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công nhận. Nhờ sự phối trộn nghiêm ngặt giữa các nguyên liệu quý hiếm, thực phẩm chức năng bổ não của Hàn Quốc An Cung Ngưu Hoàng Đỏ Tem phát huy tác dụng rất tốt đối với các bệnh nhân có tiền sử tim mạch, huyết áp cao, suy nhược cơ thể do thường xuyên căng thẳng, khó ngủ, suy giảm trí nhớ. Sản phẩm hỗ trợ điều trị tốt cho bệnh nhân sau tai biến, phục hồi và ngăn ngừa tai biến tái phát.

Hiện nay các dòng sản phẩm của An Cung Ngưu Hoàng đang được sử dụng rộng rãi trên toàn châu Á như sự phổ biến, độ nổi tiếng tin dùng của các sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các bệnh về não mà người trung niên hay mắc phải, bên cạnh các phương pháp điều trị bằng Tây y.

Một hộp An Cung Ngưu Hoàn Đỏ Tem gồm có 10 viên hoàn được đựng trong hộp thiếc màu đỏ được bán với giá 1.470.000 đồng. Trước khi sử dụng, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về liều lượng. Không dùng cho phụ nữ có thai và bệnh nhân bị suy gan, thận.

3. Thực phẩm chức năng bổ não của Hàn Quốc An Cung Ngưu Hoàng Xanh

An Cung Ngưu Hoàng Xanh của công ty dược phẩm Kwangdong là loại thực phẩm chức năng chuyên về phòng chống nguy cơ mắc bệnh đột quỵ và tai biến mạch máu não. An Cung Ngưu Hoàng Xanh đặc biệt có tác dụng trong một số trường hợp cấp cứu và điều trị đột quỵ, nhồi máu não hiệu quả và nhanh chóng, đã được ứng dụng trên nhiều bệnh nhân với mức độ bệnh từ nhẹ đến nặng.

Một hộp thuốc bổ não An Cung Ngưu Hoàng Xanh gồm 10 viên nén với các thành phần là dược phẩm quý hiếm trong Đông y, rất thích hợp với những người cao tuổi và người bị rối loạn tuần hoàn não, tinh thần bất ổn, hay đau đầu, chóng mặt.

Với những công dụng kể trên, sản phẩm bổ dưỡng, giàu chất vitamin này đang được nhiều người lựa chọn như là một món quà chăm sóc sức khỏe tuyệt vời để dành tặng cho những người thân yêu trong gia đình. Ngoài ra, khi dùng An Cung Ngưu Hoàng Xanh phối hợp với các loại thuốc khác, cần tham khảo ý kiến chuyên gia để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Giá bán trên thị trường của sản phẩm này vào khoảng 850.000 đồng.

An Cung Ngưu Hoàng Xanh ( Nguồn: sanphamhanquoc )

4. An Cung Ngưu Hộp Gỗ con rùa vàng

Thuốc bổ não của Hàn Quốc An Cung Ngưu Hộp gỗ con rùa vàng được bào chế từ những dược liệu quý như sừng trâu, hoàn liên, băng phiến, xạ hương,… có tác dụng chính trong việc thanh tâm giải độc và hỗ trợ điều trị rất tốt cho bệnh nhân bị xuất huyết não, nhồi máu não và viêm não. Ngoài ra, sản phẩm còn có công dụng giúp người bệnh sau tai biến phục hồi chức năng và di chứng sau tai biến mạch máu não.

Chính vì những công năng tuyệt vời như vậy nên An Cung Ngưu Hộp Gỗ con rùa vàng đã được nhiều bệnh nhân tín nhiệm và trở thành một trong những loại thuốc bổ não của Hàn Quốc tốt nhất được sử dụng rộng rãi trên toàn châu Á. Giá bán của một hộp gồm 3 viên là 3.400.000 đồng.

5. Thanh Tâm Hàn Quốc (Kiện não hoàn) xanh

Kiện não hoàn xanh là viên uống bổ não của Hàn Quốc được bào chế và đóng gói theo những quy chuẩn nghiêm ngặt và đảm bảo tiện lợi cho người sử dụng. Đây là loại thực phẩm chức năng có công dụng rất tốt trong việc điều trị và ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và phục hồi những tổn thương về não bộ do di chứng của bệnh tai biến để lại như liệt nửa người, rối loạn diễn đạt ngôn ngữ. Thuốc đặc biệt thích hợp với phụ nữ tiền mãn kinh, rối loạn tiền đình và thường xuyên bị đau đầu, suy giảm trí nhớ.

Cách dùng và liều lượng dùng của viên uống Kiện não hoàn xanh tùy theo tình trạng và triệu chứng bệnh. Thông thường, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não trong 30 ngày đầu sẽ dùng 1 viên 1 ngày và dùng cách ngày, kết hợp với các bài tập phục hồi chức năng và dinh dưỡng theo chế độ. Đối với bệnh nhân bị đau đầu kinh niên hoặc phụ nữ tiền mãn kinh, nên dùng 2 ngày 1 viên. Nên uống thuốc cùng nước ấm để đạt hiệu quả điều trị tốt hơn.

Hiện nay, giá bán của một hộp gồm 10 viên hoàn là 999.000 đồng.

Thuốc uống bổ não của Hàn Quốc giúp bạn chăm sóc tốt cho những người thân yêu (Nguồn: hangchuan247.com)

6. An Cung Ngưu Hoàng Đỏ

An Cung Ngưu Hoàng đỏ là một trong những loại thuốc bổ não của Hàn Quốc tốt nhất đang được nhiều bệnh nhân tin dùng trên thị trường. Công dụng nổi bật nhất của loại thuốc này là thanh nhiệt và trấn an, giúp xoa dịu những cơn căng thẳng về mặt tinh thần và lưu thông khí huyết, giúp quá trình chuyển hóa oxy lên não được tốt hơn và giảm nguy cơ đột quỵ cho người có tiền sử mắc bệnh.

Thuốc bổ não của Hàn Quốc An Cung Ngưu Hoàng Đỏ được bào chế và đóng gói theo đúng quy chuẩn của Cục Y tế Hàn Quốc và được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện Đông y cho các trường hợp cấp cứu và điều trị đột quỵ. Giá bán của mỗi hộp trên thị trường vào khoảng 2.000.000 đồng cho một hộp 10 viên.

7. Thuốc bổ não Ngưu Hoàng Thanh Tâm Korea Woohwang Cheongsimwon

Viên uống bổ não Ngưu Hoàng Thanh Tâm Korea Woohwang Cheongsimwon và phòng chống đột quỵ. Loại thuốc bổ não của Hàn Quốc này sẽ mang đến cho bạn cảm giác an tâm khi sử dụng với những thành phần lành tính từ thiên nhiên nhưng có dược tính cao, đem lại hiệu quả nhanh chóng mà lâu dài, giúp những người bệnh ngăn ngừa hiệu quả các cơn đau đầu, chóng mặt, hạn chế tối thiểu các nguy cơ tai biến và đột quỵ.

Một điểm khác biệt của sản phẩm này so với các sản phẩm An Cung Ngưu khác chính là công thức thành phần đã có sự thay đổi và loại bỏ bớt các chất có hại. Theo đó, nguyên liệu xạ hương đã được thay thế bằng linh diệu hương phối trộn cùng hơn 24 loại thảo dược Đông y, làm tăng tính an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.

Giá bán của sản phẩm trên thị trường là 1.650.000 đồng.

8. Viên uống bổ não Hàn Quốc Chong Kun Dang

Có thành phần chiết xuất từ tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, được mệnh danh là “Kho báu từ phương Đông”, viên uống bổ não Chong Kun Dang bồi bổ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, giúp tinh thần phấn chấn và nâng cao hiệu suất làm việc đối với những người làm công việc trí óc, là một món quà về sức khỏe tuyệt vời để bạn dành tặng cho những người thân yêu.

Viên uống bổ não Hàn Quốc Chong Kun Dang (Nguồn: vn-test-11.slatic.net)

Từ lâu, hồng sâm đã được Đông y công nhận là một loại thực phẩm giàu dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và giảm căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. Nếu được sử dụng với liều lượng hợp lý, tinh chất hồng sâm sẽ giúp gia tăng chất lượng cuộc sống, cân bằng nội tiết tố cho cả nam và nữ, phòng ngừa các căn bệnh mà độ tuổi trung niên có nguy cơ mắc phải như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu. Đặc biệt, viên uống bổ não của Hàn Quốc Chong Kun Dang có sự kết hợp giữa hồng sâm cùng các vitamin thiết yếu rất tốt trong việc phục hồi sức khỏe và suy giảm trí nhớ.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi công ty Dược phẩm Chong Kun Dang Corp, một trong những tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc tiên phong trong việc kết hợp Đông y với công nghệ sản xuất tiên tiến, cho ra đời các sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu của người dùng. Để sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để xác định liều lượng cho phù hợp.

Hiện sản phẩm đang được bán với giá 725.000 đồng cho một hộp 120 viên.

Ngoài ra, việc kết hợp sử dụng nước hồng sâm trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ mang lại cho bạn một sức khỏe tuyệt vời và tinh thần phấn chấn. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các hoạt chất quý có trong hồng sâm giúp cải thiện đáng kể các nguy cơ về bệnh tim mạch, đột quỵ, giúp trẻ hóa làn da và duy trì tuổi thanh xuân.

Hiện nay, nước hồng sâm thường được bán trong các gói nhỏ rất tiện lợi khi sử dụng và mang theo. Sử dụng nước hồng sâm, đúng cách hợp lý sẽ phát huy tối đa tác dụng. Người tiêu dùng nên sử dụng từ 1-2 gói mỗi ngày, tránh sử dụng trước khi đi ngủ và phải tham khảo ý kiến bác sĩ khi kết hợp với những phác đồ điều trị khác.

Bên cạnh việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng và viên uống bổ não, bạn có thể đăng ký dịch vụ khám tổng quát tại Vinmec để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và được hướng dẫn cách phòng chống các bệnh về não một cách hiệu quả. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ tìm thấy cho mình một loại sản phẩm thuốc bổ não của Hàn Quốc phù hợp với mục đích sử dụng và mang đến hiệu quả tốt nhất cho bản thân và gia đình mình nhé!