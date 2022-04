Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì? Quy định hãng Vietjet Bamboo Jetstar

Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì? Quy định bạn cần phải nắm rõ khi cho bé đi máy bay các hãng cụ thể như thế nào? Cùng Blog Adayroi tìm hiểu kỹ hơn với điều kiện của ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar trong bài viết dưới đây.



1. Quy định trẻ em đi máy bay

1.1 Vietnam Airlines

Với hãng hàng không Vietnam Airlines, độ tuổi của bé sẽ tính đến ngày máy bay khởi hành. Trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi không ngồi cùng người thân hay cha mẹ ở cùng hạng vé, sẽ phải làm các thủ tục tương tự như bé đi một mình ở cùng độ tuổi. Theo đó, bạn cần phải đặt trước dành cho tiếp viên đi cùng.

Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì? (Nguồn: ghasedak24.com)

Mức giá dịch vụ này sẽ tương tự như vé áp dụng cho người lớn với 3 hạng vé Vietnam Airlines quy định, mỗi tiếp viên chỉ được đi kèm một trẻ nhỏ. Lưu ý là dịch vụ này đối với chuyến nội địa phải đặt trước 3 ngày, quốc tế là 5 ngày và chỉ dành cho hạng ghế Phổ Thông.

Còn trẻ trong độ tuổi 12 đến 15 có yêu cầu sử dụng dịch vụ trẻ đi một mình sẽ được hãng xét duyệt. Tuy nhiên nếu muốn bạn vẫn có thể đặt và giá tương đương vé dành cho người lớn. Với dịch vụ này bạn cần đặt trước 24 tiếng giờ bay và áp dụng cho cả hạng Phổ Thông, Thương Gia hay Phổ Thông Đặc Biệt.

Vé máy bay trẻ em tính như thế nào? Dưới 2 tuổi tính bằng 10% vé người lớn còn từ 2 – 12 tuổi tính bằng 90% vé người lớn. Với trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như giá vé người lớn.

1.2 Vietjet Air

Trẻ từ 14 ngày tuổi được quyền đi máy bay tuy nhiên phải có người đi kèm hoặc bố mẹ. Bên cạnh đó, 2 trẻ dưới 2 tuổi có thể đi kèm 1 người lớn tuy nhiên có áp dụng điều kiện là 1 trong 2 em từ 6 tháng tuổi trở lên và có ghế riêng cho khách này. Gia đình có bé quá nhỏ cần phải đi sớm để thực hiện các thủ tục do nhân viên an ninh yêu cầu hoặc nhờ sự hướng dẫn check in online Vietjet theo quy định.

Còn trẻ dưới 12 tuổi Vietjet sẽ không đồng ý vận chuyển trừ có người lớn đi kèm nhưng phải trên 18 tuổi. Trẻ 12 – 16 tuổi phải có giấy cam kết mới được phép lên máy bay.

Trẻ dưới 2 tuổi sẽ miễn phí vé, chỉ tính thuế và phụ phí. Còn trẻ từ 2 tuổi tính vé như người lớn.

1.3 Jetstar

Jetstar không có nhân viên hỗ trợ đi kèm hay dịch vụ trợ giúp như hãng hàng không Vietnam Airlines. Theo như hãng yêu cầu thì khách hàng đi máy bay đều có thể đi lại được. Và nếu trẻ em đi một mình sẽ đưa vào danh sách giám sát. Chi tiết như sau: trẻ em dưới 12 tuổi phải đi kèm người trên 15 tuổi còn đi một mình hãng không chấp nhận.

Còn trẻ từ 12 đến 14 tuổi yêu cầu phải có cha mẹ hoặc người giám hộ làm bản cam kết ở quầy thủ tục cho trẻ. Giấy tờ yêu cầu là: hộ chiếu, giấy khai sinh… Trẻ dưới 2 tuổi sẽ tính là 150.000đ/chiều, chưa gồm phí còn trẻ từ 2 tuổi trở lên tính như người lớn.

1.4 Bamboo Airway

Trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi có thể được lên máy bay Bamboo Airlines còn trẻ dưới 14 ngày tuổi hãng không chấp nhận vì lý do an toàn. Mỗi trẻ sẽ cần đi cùng người lớn từ 18 tuổi trở lên. Người đi kèm trẻ sơ sinh không được đồng thời là người đi cùng và hỗ trợ hành khách đi lại khó khăn trên cùng chuyến bay. Người lớn đi cùng phải chấp nhận các yêu cầu an ninh của nhân viên và quy định về hành lý của hãng Bamboo Airways. Tùy loại máy bay mà số lượng trẻ sơ sinh tối đa sẽ khác nhau.

Bamboo Airways đồng ý chở trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi. Trẻ yêu cầu phải đi cùng người lớn. Một người lớn có thể đi cùng tối đa là em bé và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 2 trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi và không giới hạn trẻ em trên 6 tuổi. Dưới 2 tuổi, trẻ em đi máy bay cùng người thân chỉ bị mất phí phục vụ 100.000đ và phải ngồi trong lòng người lớn. Từ 2 đến dưới 12 tuổi thì tính bằng 75% người lớn và trên 12 tuổi tính như vé máy bay người lớn.

Những chuyến bay có các em nhỏ nếu không quản lý tốt sẽ gây phiền toái cho mọi người cùng đi trên máy bay (Nguồn: vekhuyenmai.net.vn)

2. Lưu ý khi cho trẻ khi đi máy bay

2.1 Trẻ em bao nhiêu tuổi được đi máy bay

Trẻ em đi máy bay ít nhất phải từ 2 ngày tuổi trở lên, nghĩa là trẻ sơ sinh có thể được phép đi máy bay. Độ tuổi để xác định trẻ em đối với từng hãng máy bay cũng khác nhau, nhưng đa số thì trẻ dưới 2 tuổi được coi là trẻ nhỏ, trẻ từ 2 tuổi trở lên cần mua riêng một ghế. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn những chính sách – quy định của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar trên website của mỗi hãng.

2.2 Trẻ em đi máy bay không cùng bố mẹ

Tùy từng hãng hàng không sẽ có những quy định riêng và giá vé riêng khi trẻ em đi máy bay không cùng bố mẹ. Bạn có thể tham khảo thông tin này của 3 hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar ở mục 1. Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí hơn, bạn có thể xem thêm các kinh nghiệm săn vé giá rẻ trực tuyến.

2.3 Chuẩn bị những gì cho trẻ khi đi máy bay

Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì? Đối với trẻ dưới 2 tuổi, bạn cần chuẩn bị giấy khai sinh hoặc bản sao được cấp cùng bản chính. Còn nếu đi quốc tế thì bạn cần đưa hộ chiếu của trẻ nhỏ. Còn trẻ từ 12 tuổi – dưới 14 tuổi có thể đi một mình nhưng phải chuẩn bị giấy khai sinh và được đăng ký dịch vụ hỗ trợ cho trẻ. Trẻ em 14 tuổi đi máy bay một mình hoặc trên độ tuổi này trở đi thì chỉ cần CMND.

Đối với trẻ dưới 4 tuổi thường không thể giải quyết các nhu cầu cá nhân như ăn uống, thu dọn đồ đạc cá nhân hay đi vệ sinh. Do đó cha mẹ nên chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu như bình sữa, tã lót, quần áo, đồ ăn nhẹ. Bên cạnh đó, trước khi khởi hành, bạn nên để trẻ chơi đùa thoải mái để trong lúc bay, trẻ không quấy khóc.

Còn từ 5 – 10 tuổi, bạn nên chuẩn bị vài món đồ chơi, máy chơi game, truyện tranh để trẻ ngồi ngoan, không làm ảnh hưởng người xung quanh. Đồ đạc của trẻ cũng nên để trong túi hoặc balo nhỏ cất dưới ghế để dễ dàng lấy ra khi cần. Ngoài ra, thời điểm hạ cánh hay cất cánh sẽ xảy ra tình trạng ù tai dễ khiến trẻ sợ hãi. Lúc này bạn nên để bé uống chút nước hoặc sữa để bổ sung nước cho cơ thể bị thiếu hụt khi đi máy bay.

Quản lý trẻ em quấy khóc trên máy bay là điều gây bối rối cho các phụ huynh (Nguồn: oivietnam.com)

Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì? Blog Adayroi đã cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin ở phía trên. Để đặt mua vé máy bay chính hãng cho trẻ hay cả gia đình bạn có thể đặt tại Adayroi.com nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tại đây cũng cung cấp các gói combo du lịch có vé máy bay rất tiện dụng, giá tốt bạn có thể tham khảo lựa chọn để có những chuyến vi vu cả gia đình an toàn, tiết kiệm nhất nhé!