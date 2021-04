Trợ lý ảo Bixby là gì? Cách kích hoạt, sử dụng và tắt Bixby Home

Bạn thắc mắc không biết trợ lý ảo Bixby là gì? Bạn không biết cách dùng tính năng trợ lý ảo Bixby ra sao? Vậy thì hãy theo dõi bài viết sau đây của Blog Saigon-Gpdaily nhé, chúng tôi sẽ giải đáp mọi băn khoăn của bạn.



1. Trợ lý ảo Bixby là gì

1.1. Khái niệm trợ lý ảo Bixby

Trợ lý ảo Bixby là một ứng dụng hoàn toàn mới được tích hợp ở những dòng smartphone model mới Samsung đang được ưa chuộng: Galaxy S8, S8+, A8s. Bixby đa năng có thể thực hiện nhiều thao tác thông minh giúp bạn tìm kiếm thông tin cảnh, đồ vật, sự kiện,… Người dùng sử dụng giọng nói, gõ văn bản, chạm máy để yêu cầu lệnh cho Bixby giải quyết.

Ứng dụng này có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ trên thế giới như tiếng Anh, Hàn, Trung,… giúp người dùng dịch các văn bản trôi chảy. Phục vụ hiệu quả cho công việc, cuộc sống đời thường và vui chơi giải trí.

Trợ lý ảo Bixby được phát triển bởi ông lớn điện tử Hàn Quốc Samsung, cài đặt sẵn vào hệ điều hành trong thiết bị. Sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo, Bixby học hỏi tiếp thu các thói quen hàng ngày của con người, nhập đầy đủ lượng kiến thức công việc, đời sống. Giúp con người giải quyết các vấn đề thắc mắc và mang đến các trải nghiệm mới.

Trợ lý ảo Bixby là gì? Là một công cụ mới cài đặt sẵn trên điện thoại Galaxy S8 hay S8+ (Nguồn: fptshop.com.vn)

1.2. Tác vụ thực hiện

Đối với các dòng điện thoại di động thông minh được trang bị ứng dụng Bixby thì người dùng có thể ra lệnh bằng chính giọng nói của mình để thực hiện các thao tác. Bạn không phải thực hiện các hành động chạm vào máy trực tiếp tìm kiếm thông tin. Đánh giá trợ lý ảo Bixby thì đây là một trong những ứng dụng trợ giúp người dùng vô cùng hiệu quả.

Chắc hẳn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi không biết trợ lý ảo Bixby thực hiện được những công việc gì với một ứng dụng mới của điện thoại. Ví dụ có một ứng dụng nhập sẵn 100 thao tác bằng tay khác nhau, thay vì chạm vào máy thì bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói với Bixby. Ngay lập tức trợ lý ảo sẽ giúp bạn mở ứng dụng và truy tìm thông tin chính xác.

Điện thoại là thiết bị cần thiết với con người, càng nhiều tính năng hiện đại thì càng tiện dụng. Tuy nhiên, thực tế hãng Samsung chưa tạo ra nhiều ứng dụng hiện đại tích hợp sẵn Bixby bên trong. Dự đoán, trong thời gian tới các lập trình viên sẽ tạo ra nhiều ứng dụng bổ sung chương trình này vào.

2. Cách dùng trợ lý ảo Bixby

2.1 Voice: Sử dụng giọng nói

Một trong những tính năng nổi bật của trợ lý ảo Bixby là người dùng có thể chỉ huy bằng giọng nói. Kích hoạt ứng dụng bằng việc nhấn, giữ nút nằm ở bên hông điện thoại, hoặc nói “Bixby”. Bixby sẽ tiến hành phân tích ngôn ngữ của bạn mà không mất nhiều thời gian chờ đợi, giọng nói phát ra dễ hiểu và là tiếng phổ thông. Ví dụ: Bạn muốn biết suất chiếu phim “Cánh đồng bất tận” thì mở Bixby lên hỏi. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được câu trả lời những xuất chiếu gần nhất để bạn lựa chọn.

Hãng Samsung cho biết trợ lý ảo hoạt động tốt trên nhiều app khác nhau, chủ yếu là các ứng dụng được cài đặt sẵn vào trong điện thoại: Camera, thư viện ảnh, setting, nhắn tin.

Chúng ta cùng chờ đợi hãng sẽ mở rộng hơn chương trình thông minh này vào tất cả ứng dụng, phục vụ cho con người nhiều hơn. Bên cạnh đó, những nhận xét gần đây khi nhiều tín đồ công nghệ, đánh giá Samsung Galaxy A8 2018 rất cao khi chiếc điện thoại này sở hữu hàng loạt tính năng vượt trội.

Nếu trợ lý ảo không hiểu được bạn đang nói gì thì nó sẽ tiếp tục hỏi những thông tin liên quan và lặp lại câu hỏi tới khi tìm được câu trả lời. Tính năng này vô cùng tiện lợi khác hẳn với hầu hết các ứng dụng trợ lý ảo khác hiện nay.

Dùng trợ lý ảo Bixby bằng giọng nói vô cùng tiện lợi (Nguồn: fptshop.com.vn)

2.2 Vision: Sử dụng camera chụp hình lấy thông tin

Bixby được tích hợp tính năng thông minh cho phép sử dụng các thuật toán như deep learning, machine learning xác định hình ảnh hiển thị ở màn hình là cái gì. Sản phẩm đó có chữ nước ngoài cần dịch không, thông tin chi tiết về sản phẩm. Ví dụ: Bạn đến nhà bạn chơi và thấy nó có đôi giày màu sắc và chất liệu đẹp, bền bỉ nên muốn mua. Để đỡ mất công hỏi nhiều lần và tìm kiếm thì bật Bixby lên chụp ảnh sản phẩm và hỏi thông tin như giầy đó bao nhiêu tiền, bán ở đâu, chất liệu gì, của thương hiệu nào.

Trợ lý ảo sẽ quét tự động đôi giày và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của người dùng. Thao tác diễn ra nhanh chóng chỉ cần vài giây là xong, không rườm rà như việc bạn phải search tìm từng thông tin nhỏ.

Ví dụ: Bạn đi du lịch tới nước Ý, lượn vòng quanh các con đường nổi tiếng thấy khung cảnh rất đẹp. Bạn chụp ảnh một bức tượng đẹp nhưng không biết thông tin cụ thể hãy nhờ Bixby quét mã và trả lời giúp bạn. Trợ lý ảo sẽ cung cấp thông tin về tên, kích thước, trọng lượng, địa điểm, sự tích bức tượng.

Khi vào một nhà hàng Ý thật ngon nhưng không hiểu bảng menu để gọi món thì bật Bixby chụp ảnh lại. Tính năng Vision quét qua tiếng Ý, dịch sang tiếng Việt cho bạn dễ hiểu để order món ăn yêu thích.

Tính năng này còn giải mã thông tin được quét từ mã QR giúp bạn nhận biết được sản phẩm của nước nào, có chính hãng hay không. Giúp người dùng mua sắm và du lịch thông thái hơn rất nhiều.

Ngoài chuyện nhận diện hình ảnh trực tiếp, Vision còn có thể đọc thông tin từ mã QR, và ở một số thị trường nó còn chơi luôn cả mã vạch để giúp bạn tìm sản phẩm chính xác hơn khi cần mua đồ.

Bixby hỗ trợ sử dụng camera chụp hình lấy thông tin (Nguồn: baomoi.zadn.vn)

2.3 Reminder: Nhắc nhở

Bạn kiểm tra điện thoại Samsung Galaxy chính hãng của mình đã tích hợp sẵn tính năng thông minh này chưa nhé. Tính năng Reminder này được đánh giá cao như một người bạn thân luôn đồng hành và giúp bạn chú ý nhiều điều bổ ích trong cuộc sống đời thường. Nhắc nhở bạn về thời gian và địa điểm quan trọng.

Ví dụ khi bạn đặt lịch những ngày hẹn quan trọng cần phải nhớ trong máy. Đến ngày đó, bạn không nhớ thì Bixby sẽ nhắc bạn tới ngày sinh nhật người yêu, ngày kỷ niệm, thi qua môn tiếng Anh, ngày cưới của bạn bè, lễ tốt nghiệp của con,…

Bạn đang xem dở video mà có việc phải ra ngoài, sau đó quay lại, bạn có thể hỏi trợ lý ảo xác định lại đoạn đã dừng. Sau đó bạn có thể xem tiếp video dang dở lúc nãy. Các ghi nhớ được lưu trong app Reminder, thẻ màn hình chính.

Bixby thông báo nhắc nhở cho bạn vào thời điểm hay địa điểm xác định (Nguồn: xtmobile.vn)

2.4 Nút Home: Gợi ý thông tin

Một tính năng vô cùng thông minh nữa của Bixby là chức nhiều thông tin quan trọng. Như danh bạ điện thoại, dữ liệu ảnh, nhạc, các cuộc gọi nhỡ, các bài viết đã đăng trên facebook,…Đôi lúc bạn sẽ cần tới những chi tiết này mà thông dễ dàng biết được nếu dùng những dòng máy thông thường không có trợ lý ảo.

Bạn chỉ cần nhấn vào nút Bixby ở cạnh bên hông máy, gọi tên ứng dụng hoặc vuốt nhẹ từ homescreen từ trái sang. Điều đặc biệt là chương trình này tích hợp từ các thông tin bên ngoài để phục vụ cho con người không chỉ ở trong điện thoại cá nhân. Lượng kiến thức và thông tin nhập vào ứng dụng rất rộng thoải mái sử dụng phục vụ cuộc sống và công việc.

Ứng dụng này không xuất hiện mọi lúc mà khi bạn cần, như khi bạn ra sân bay thì nó sẽ hiện các thẻ thông tin về đặt xe taxi, uber trên đầu. Trước khi đi ngủ, trên đầu sẽ hiện lên các thẻ bài báo, tin tức để bạn đọc. Nó dựa trên các thói quen sinh hoạt hàng ngày bạn sử dụng.

Trợ lý ảo Bixby gợi ý thông tin cần thiết cho người dùng (Nguồn: cdn1.vienthonga.vn)

3. Cách kích hoạt hoặc tắt trợ lý ảo Bixby

3.1 Cách kích hoạt

Để kích hoạt trợ lý ảo Bixby và truy cập vào Bixby Home, các bạn nhấn nút ở phía dưới cụm phím âm lượng hoặc nói “Hi Bixby”trực tiếp vào máy điện thoại. Ngay lập tức chương trình sẽ mở và chờ phục vụ bạn. Để bật tính năng voice thì bạn bấm vào biểu tượng ba chấm trên góc phải máy rồi vào phần setting, vật Bixby voice.

Bạn có thể nhờ trợ lý ảo đánh thức vào mỗi sáng sớm bằng việc ghi lại câu nhắc nhở, hẹn giờ. Hãy nhớ bật nút ON để kích hoạt chương trình này hoạt động. Tới đúng giờ đó, máy sẽ tự động phát ra âm thanh để bạn thức giấc, tính năng này có tên là voice wake up. Cũng tương tự như trên các ứng dụng khác, muốn sử dụng Bixby thì bạn hãy bật nút ON lên nhé.

Bật tính năng trợ lý ảo bằng giọng nói của người dùng (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

3.2 Cách tắt trợ lý ảo Bixby

Vẫn biết ứng dụng này rất thông minh và tiện lợi nhưng vì nhiều lý do vẫn có người không muốn dùng hoặc đã dùng nhưng không muốn tiếp tục. Đừng lo lắng, việc tắt trợ lý ảo đơn giản và dễ dàng thực hiện.

Nếu bạn không muốn sử dụng Bixby nữa muốn tắt thì truy cập vào ứng dụng, thấy biểu tượng hình bánh răng ở góc phải màn hình. Trong mục tùy chọn có dòng “Open Bixby Home when you press Bixby Key”, bạn nhấn tắt. Chức năng trợ lý ảo sẽ bị vô hiệu hóa.

Nếu bạn không thấy biểu tượng bánh răng ở đâu thì có thể tìm icon có dấu ba chấm ở góc bên phải màn hình. Vào mục Settings -> Bixby key -> “Don’t open anything”, hoạt động sẽ dừng lại.

Khi bạn muốn dừng hoạt động của Bixby trên trang chính, hãy nhấn giữ vào khoảng trống ở màn hình điện thoại. Vuốt sang bên phải cho đến khi không còn thấy trang này hiển thị nữa. Trên home, bạn có thể tìm thấy nút tắt trang, chọn và xóa mọi thứ liên quan tới Bixby khi không tiếp tục dùng nữa.

Bạn có thể tắt Bixby dễ dàng với các thao tác chọn biểu tượng ở màn hình (nguồn: 24hstore.vn)

Bài viết trên đây đã gửi tới bạn thông tin đầy đủ để giải đáp câu hỏi trợ lý ảo Bixby là gì rồi nhé. Giờ đây bạn đã muốn đặt mua ngay một chiếc điện thoại thông minh để có thẻ sở hữu tính năng hiện đại vượt trội phải không nào? Truy cập Saigon-Gpdaily để tư vấn và tham khảo, đăng ký mua chiếc điện thoại Vsmart thương hiệu Việt bạn nhé.