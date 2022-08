Tuyển tập những bộ phim hay được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng

Những bộ phim hay kể tên dưới đây đều được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới và đạt những thành công lớn như: doanh thu “khủng”, giành nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Emmy và nhận được lời khen ngợi không ngớt từ giới phê bình và khán giả.



1. Harry Potter

Tập đầu tiên của loạt truyện Harry Potter đình đám xuất bản ở Anh vào năm 1997 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đọc. Không lâu sau khi tập truyện bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới thì dự án phim chuyển thể cũng được tiến hành. Suốt từ những năm 2001 đến năm 2011, mỗi một phần mới của Harry Potter khi xuất hiện đều trở thành “bom tấn” ở các rạp. Cho đến nay, loạt phim Harry Potter luôn đứng trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất thế giới với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận từ việc bán sách, bản quyền phim và các sản phẩm liên quan cũng đưa nhà văn JK Rowling trở thành nữ nhà văn tỷ phú đầu tiên trên thế giới.

2. Chạng vạng – Twilight

Năm 2005, độc giả thế giới phát sốt với bộ truyện Twilight của tác giả Stephen Meyer. Cả câu chuyện là tình yêu lãng mạn, tay ba của một chàng trai ma cà rồng, một chàng sói đối với cô gái loài người. Năm 2008, tập phim đầu tiên được ra mắt khán giả và cũng tạo thành cơn sốt trên toàn cầu. Cùng với chuyện “phim giả tình thật” của cặp đôi chính mà bộ phim thành công ngoài mong đợi. Tính đến nay, 5 phần phim mang về cho đoàn làm phim doanh thu lên đến hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ và trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Chạng vạng là bộ phim chuyển thể từ truyện đạt được thành công ngoài mong đợi.

3. Chúa tể của những chiếc nhẫn – The Lord of the Rings

Chúa tể của những chiếc nhẫn là tác phẩm được viết bởi tác giả J.R.R. Tolkien và nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất thế giới với hơn 150 triệu bản được tiêu thụ. Bộ truyện vẽ lên khung cảnh, câu chuyện hoành tráng thời trung cổ với đủ chất liệu từ con người, thần tiên, phù thủy, người lùn, các thế lực hắc ám…

Năm 2001, bộ truyện bắt đầu được chuyển thể thành phim dưới bàn tay của đạo diễn Peter Jackson. Nhiều người cũng lo ngại bộ phim sẽ không thành công như cuốn sách cùng tên nhưng mọi việc lại diễn ra theo hướng khác. Ba phần được hoàn thành và trình chiếu trong ba năm liên tiếp, từ 2001 đến 2003.

Chúa tể của những chiếc nhẫn – The Lord of the Rings lọt vào danh sách những bộ phim có kinh phí cao nhất, doanh thu cao nhất và cũng nhận được 17 tượng vàng Oscar.

4. Trò chơi vương quyền – Game Of Thrones

Bộ sách đồ sộ và đình đám Trò Chơi Vương Quyền là một series tiểu thuyết sử thi viễn tưởng của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ George R. R. Martin. Bộ truyện đã được chuyển thể thành phim truyền hình và nhận được 26 giải Emmy và Creative Arts Emmy – hệ thống giải thuộc Emmy nhằm tôn vinh những thành tựu về kỹ thuật và một số hạng mục ở phía sau ống kính như thiết kế trang phục, đạo diễn nghệ thuật… Bộ phim còn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Peter Dinklage, Đạo diễn truyền hình xuất sắc cho David Nutter và Kịch bản truyền hình xuất sắc cho Weiss và Benioff.

Bộ sách Trò Chơi Vương Quyền nhận được vô số những lời khen ngợi về chủ nghĩa hiện thực và những bình luận quan trọng về vai trò của phụ nữ và tôn giáo được thể hiện trong tác phẩm.

5. Đấu trường sinh tử – The Hunger Games

The Hunger Games là bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nữ tác giả người Mỹ Suzanne Collins, được dịch ra hơn 26 thứ tiếng và tiêu thụ được hàng chục triệu bản.

Bộ phim chuyển thể của The Hunger Games cũng ăn khách không kém khi liên tục trở thành phim “bom tấn”, đáng mong đợi nhất năm và thu về hàng trăm triệu đô la tiền bán vé. Bộ phim cũng tạo ra thành công và sự nổi tiếng cho dàn diễn viên trẻ của mình. Kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2012, đến nay loạt phim The Hunger Games thu về khoảng 2,9 tỷ đô.

6. Hoàng tử bé – The Little Prince

Cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng này kể về một phi công mắc nạn gặp một vị hoàng tử trẻ – người rớt xuống Trái Đất từ một tiểu hành tinh. Những câu chuyện triết lý xuyên suốt dạy ta về việc làm một người trưởng thành phải ra sao, làm sao để nuôi dưỡng những mối quan hệ trong cuộc sống thường ngày. Sách được chuyển thể thành phim hoạt hình 3D trong năm 2016 với đồ họa đẹp mắt, nội dung sâu sắc, chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Phim hoạt hình 3D Hoàng tử bé chiêu đãi khán giả bằng những đồ họa đẹp mắt, phản ánh một cách sống động tác phẩm văn học thiếu nhi đình đám cùng tên.

7. Oliver Twist

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens: Oliver Twist nhưng được thể hiện lại như một câu chuyện khác. Ngay cả cốt truyện cố tình chuyển đổi cũng không thể nào che giấu được cá tính thiên tài của Charles Dickens. Bộ phim bên cạnh đó cũng đã thể hiện một cách tròn trịa nhất, đẹp và ấn tượng nhất có thể.

8. Những người khốn khổ – Les Misérable

Xuất bản lần đầu tiên năm 1862, tiểu thuyết Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của văn học thế giới trong thế kỷ 19. Không lâu sau đó, cuốn sách này được chuyển thể thành nhạc kịch và cũng trở thành một kiệt tác của văn hóa đương đại. Nhạc kịch Les Misérables được dịch ra 21 thứ tiếng, công diễn tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ cho 60 triệu khán giả. Bộ phim điện ảnh Những người khốn khổ của đạo diễn Tom Hooper được xây dựng dựa trên cả tiểu thuyết lẫn vở nhạc kịch.

Từ đầu đến cuối phim, các nhân vật thể hiện cảm xúc, trò chuyện, bộc lộ nỗi niềm đều bằng âm nhạc và thi thoảng mới có một, hai câu thoại. Âm nhạc lúc hào hùng, bi tráng, dữ dội, lúc lại sâu lắng, dịu dàng, có lúc lại mộng mơ, ngọt ngào thể hiện cho từng giai đoạn và từng mảnh chuyện khác nhau của Những người khốn khổ.

Câu chuyện phim được dựng từ tiểu thuyết nhưng hình hài không khác gì một vở nhạc kịch đồ sộ được chiếu trên màn ảnh rộng.

9. Hỏa ngục

Hỏa ngục là cuốn tiểu thuyết trinh thám thứ ba có chủ đề liên quan tới Giáo hội của Dan Brown được đưa lên màn ảnh rộng và lại một lần nữa đạo diễn gạo cội Ron Howard được giao trách nhiệm làm đạo diễn cho bộ phim với sự tham gia của Tom Hanks.

Bối cảnh câu chuyện tại đất nước Ý xinh đẹp. Tác phẩm kể về những khám phá của Robert xung quanh kiệt tác The Devine Comedy (Thần Khúc) của một nhà thơ nổi tiếng người Ý.

Cũng giống như những lần trước, Robert Langdon bị cuốn vào những chuỗi mật mã khó tìm lời giải được xây dựng bởi một thiên tài mang nỗi ám ảnh về sự diệt vong của thế giới và có đam mê mãnh liệt với “Thần Khúc” .Trong hành trình giải đáp mật mã, Robert Langdon dần tiếp cận với những bí mật cổ xưa đáng kinh ngạc, mà những bí mật này hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ nhân loại.

Có thể chắc chắn rằng, cho dù ấn tượng với độc giả có tích cực hay tiêu cực, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng mà những tác phẩm của Dan Brown mang lại. Chẳng thế mà năm 2005, Dan Brown đã đứng hàng thứ 12 trong danh mục những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí “Forbes” bình chọn.

Nếu là một người đam mê các bộ phim trinh thám hãy theo dõi ngay Hỏa Ngục tác phẩm chuyển thể kinh điển này của Dan Brown để theo bước nhân vật thử tài suy luận của mình nhé.