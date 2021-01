U nang buồng trứng có thai được không, trường hợp nào gây vô sinh

Việc mang bầu là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho những người mẹ. Vậy phụ nữ mắc bệnh u nang buồng trứng có thai được không? Blog Saigon-Gpdaily xin được đưa ra một số thông tin giúp các chị em giải đáp được câu hỏi này.



1. U nang buồng trứng có thai được không?

1.1. Trường hợp nào có thể mang thai?

Các chị em phụ nữ vẫn có thể mang thai được nếu như khối u nang ở trong buồng trứng là dạng cơ năng có thể tự teo nhỏ và biến mất. Hay nếu đã bóc tách hoặc cắt bỏ u nang một phần (Bên trái hoặc bên phải) thì vẫn có thể thụ tinh thành công. Ở trong một số trường hợp sẽ có tỷ lệ thành công thấp hơn do đã bóc tách u nang ở cả 2 phía hoặc thực hiện cắt một phần và bóc một phần.

Có rất nhiều chị em phụ nữ thắc mắc bệnh u nang buồng trứng có gây vô sinh không. (Nguồn: benhviemphukhoa.net)

1.2. Trường hợp nào có thể làm mất khả năng làm mẹ?

Những trường hợp người bệnh bị u nang hóa ở cả 2 bên buồng trứng, không còn buồng trứng nào lành lặn thì tỷ lệ mang thai sau này sẽ cực thấp. Do phải bóc tách và cắt bỏ toàn bộ nên sẽ hầu hết các chị em phụ nữ sẽ bị mất đi khả năng sinh sản. Tuy nhiên cơ hội có con vẫn sẽ có hy vọng do công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm IVF hiện nay đã rất phát triển. Việc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm IVF sẽ hỗ trợ được các chị em phụ nữ hoàn thành được ước nguyện làm mẹ của mình, là lời giải đáp hoàn hảo cho câu hỏi “ U nang buồng trứng có thai được không? ”.

1.3. Cần làm gì khi u nang buồng trứng có thể gây vô sinh?

Tuy dù không phải tất cả các dạng u nang trong buồng trứng sẽ ảnh hưởng tới khả năng mang thai, nhưng bệnh nhân có thể lựa chọn thực hiện phương pháp đông lạnh buồng trứng. Nhất là đối với những người bệnh bị lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện phương pháp đông lạnh buồng trứng hoặc vôi trước khi thực hiện việc phẫu thuật. Phương pháp này sẽ giúp bệnh nhân đảm bảo được khả năng sinh sản về sau.

2. Mổ u nang buồng trứng có sinh con được không?

Việc sau khi thực hiện mổ u nang buồng trứng có sinh được con hay không sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố quyết định như thể dạng u nang trong buồng trứng, mức độ tổn thương hay các phương pháp điều trị hậu phẫu. Hoặc trong trường hợp thực hiện bóc tách và cắt bỏ một buồng nhưng buồng trứng còn lại vẫn vẹn nguyên thì khả năng mang thai và sinh được con vẫn rất cao.

Sau khi mổ u nang buồng trứng phụ nữ vẫn có thể sinh được con. (Nguồn: vinmec.com)

3. Sau khi mổ ung nang buồng trứng sau bao lâu có thể mang thai?

Dựa theo các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới nhận định, việc sau khi thực hiện phẫu thuật thì bao lâu có thể mang thai cũng sẽ phù thuộc vào nhiều yếu tố. Sẽ phụ thuộc vào thể dạng u nang, mức độ tổn thương, phương pháp mổ và trung tâm y tế thực hiện điều trị có đủ kinh nghiệm hay không.

4. U nang buồng trứng khi mang thai cần lưu ý gì?

4.1. Biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé

U chèn ép khi mang thai: Biến chứng này là do khối u đã phát triển với kích thước quá lớn chèn ép lên phần cổ tử cung. Ngoài ra bệnh nhân sẽ thường xuyên cảm thấy bị bí tiểu, tiểu rắt hay táo bón do khối u chèn ép lên bàng quang. Trong một số trường hợp khác có mức độ nghiêm trọng hơn, bệnh nhân sẽ bị suy thận do khối u chèn lên phần niệu quản trong cơ thể.

U bị vỡ: Biến chứng nguy hiểm n xảy ra khi khối u ở buồng trứng bị các cơ quan ở vùng xương chậu hay tử cung chèn ép tạo áp lực lên.

Hiện tượng xoắn: Đây là biến chứng thường gặp do phần tử cung bị thu nhỏ lại sau sinh khiến phần cuống của khối u bị xoắn lại, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi trong bụng.

U ác tính gây ra ung thư: Khối u có trở nên ác tính hay không sẽ phù thuộc vào thể dạng và kích thước. Hầu hết các khối u sẽ chuyển biến xấu nếu như đã nằm trong buồng trứng suốt một thời gian dài mà không được phát hiện hay điều trị kịp thời. Biến chứng này sẽ có thể trở thành nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư buồng trứng ảnh hưởng đến tính mạng của cả bé và mẹ.

Để xác định u nang buồng trứng có gây vô sinh không bệnh nhân cần phải được thực hiện các xét nghiệm tổng quát. (Nguồn: hellobacsi.com)

4.2. Điều trị u nang buồng trứng 3 tháng đầu thai kỳ

Các chị em phụ nữ nếu đã phát hiện mắc u nang buồng trứng cần đăng ký các gói dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói tại những cơ sở y tế uy tín. Nếu như trong quá trình khám bác sĩ phát hiện khối u ở dạng thực thể, bệnh nhân sẽ được chỉ định thực hiện các xét nghiệm máu, huyết thành hoặc siêu âm để đánh giá được tình trạng sức khỏe và kích thước của khối u. Trong trường hợp khối u được bác sĩ kết luận là lành tính thì bệnh nhân sẽ không phải thực hiện phương pháp mổ. Tuy nhiên nếu xuất hiện những biến chứng nguy hiểm như vỡ u, xoắn cuống u thì bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để đảm bảo tính mạng của người mẹ.

4.3. Điều trị u nang buồng trứng ở 3 tháng giữa thai kỳ

Đây là thời điểm rất thích hợp để thực hiện phương pháp mổ bóc tách và loại bỏ khối u trong trường hợp bắt buộc. Nguyên nhân là do hoàng thể ở buồng trứng sản sinh ra đã thực hiện hết công năng nên phần nhau thai sẽ có nhiệm vụ nuôi dưỡng thai nhi. Thời điểm này giúp việc thực hiện phẫu thuật có độ an toàn cao hơn.

Khi đã thực hiện phẫu thuật mổ xong, bác sĩ xét tiếp tục tiến hành xét nghiệm xem khối u được bóc tách ra là lành hay ác tính. Trong trường hợp kết quả khối u lành tính, bệnh nhân sẽ chỉ cần phải được nghỉ ngơi thường xuyên và tiếp tục quá trình dưỡng thai nhi. Còn nếu như khối u được xác định là dạng ác tính, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên nên ưu tiên cứu tính mạng của người mẹ bằng phương pháp mổ đẻ sớm để thực hiện tiếp hóa trị và xạ trị.

Người mẹ cần thường xuyên khám sức khỏe tổng quát và định kỳ để theo dõi khối u nang đã phát triển ở mức nào. (Nguồn: hellobacsi.com)

4.4. Điều trị u nang buồng trứng ở 3 tháng cuối thai kỳ

Đối với những khối u ở dạng ác tính, bệnh nhân sẽ được chỉ định sử dụng các loại thuốc hỗ trợ và tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u khi thai nhi đã vào giai đoạn trưởng thành. Còn đối với những có khối u dạng lành tính sẽ được sinh con ở dạng thông thường, nhưng bệnh nhân cũng hãy nên mua các gói bảo hiểm thai sản để phòng tránh trường hợp xấu nhất xảy ra trong quá trình sinh nở.

4.5. Điều trị u nang buồng trứng sau khi sinh

Nếu người bị mắc bệnh u nang buồng trứng đã sinh con thành công thì hoàn toàn có thể thực hiện phương pháp phẫu thuật bóc tách khối u.

4.6. Mẹ cần lưu ý gì?

Trong quá trình mang thai, người mẹ mắc bệnh u nang buồng trứng cần thường xuyên đăng ký thực hiện các gói khám phụ khoa kết hợp khám sức khỏe tổng quát toàn diện. Điều này sẽ giúp cho các bác sĩ đánh giá, xác định được rõ tình trạng bệnh để đưa ra được phương hướng điều trị kịp thời. Tuy nhiên bệnh nhân cũng cần lưu ý nên lựa chọn những trung tâm y tế có độ uy tín cao, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị, dụng cụ y tế hiện đại như bệnh viện Đa khoa quốc tế 5 sao Vinmec hay bệnh viện Đa khoa Phương Đông tiêu chuẩn quốc tế.

Người mẹ mắc u nang buồng trứng cần phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân. (Nguồn: nguoiduatin.vn)

Hy vọng rằng, với những thông tin có trong bài viết trên thì các chị em phụ nữ đã có được cho mình lời giải đáp cho câu hỏi “Bệnh u nang buồng trứng có thai được không?”. Phụ nữ mắc bệnh sẽ hoàn toàn có thể có thai và sinh sản bình thường nếu như phát hiện được bệnh ở giai đoạn ban đầu. Vì vậy, các chị em hãy nên thường xuyên lựa chọn khám sức khỏe tổng quát định kỳ tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để luôn theo dõi được tình trạng sức khỏe và có được giải pháp phù hợp nhất nếu như mắc bệnh.