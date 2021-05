Ưu nhược điểm của cấy mỡ tự thân? Có nên cấy mỡ tự thân không?

Cấy mỡ tự thân là một trong những phương pháp làm đẹp được nhiều chị em quan tâm hiện nay. Đây được cho là cách khắc phục các khuyết điểm trên cơ thể an toàn, hiệu quả. Cùng tìm hiểu ưu nhược điểm của cấy mỡ tự thân để biết liệu xu hướng làm đẹp này có thực sự thần thánh như lời đồn.



1. Review cấy mỡ tự thân tốt không?

1.1. Cấy mỡ tự thân là gì?

Với sự phát triển của công nghệ, thẩm mỹ ngày nay đã có nhiều bước phát triển mới. Trong đó phải nhắc đến phương pháp cấy mỡ tự thân để khắc phục các khuyết điểm của chị em phụ nữ. Phương pháp này được thực hiện bằng cách lấy mỡ ở vùng này để cấy vào vùng khác trên cơ thể. Những khuyết điểm mà việc cấy mỡ có thể khắc phục: hõm hai thái dương, má hóp, rãnh sâu quanh miệng khi cười, sẹo lõm, nếp nhăn,… Ngoài ra, còn có thể cấy mỡ để làm căng môi, nâng mông và nâng ngực.

Cấy mỡ tự thân là phương pháp làm đẹp phổ biến hiện nay (Nguồn: vicare.vn)

1.2. Cấy mỡ tự thân có tốt không?

Hiện nay trên thị trường làm đẹp có khá nhiều các liệu pháp thẩm mỹ khác nhau. Đặc biệt với các phương pháp cần can thiệp dao kéo sẽ cần những biện pháp thực sự đáng tin cậy và an toàn cho sức khỏe. Cấy mỡ tự thân, nhìn chung là phương pháp đem lại hiệu quả khá cao. Bởi vì đây là phần mỡ trên chính cơ thể bạn nên xác suất bị đào thải là thấp.

Ngoài ra, vì là chính mỡ của cơ thể nên an toàn hơn so với việc sử dụng filter hay túi gel, botox. Đây cũng là phương pháp đã được áp dụng tại Nhật Bản từ 5-6 năm trước. Nên có thể thấy nó là một phương pháp an toàn và được tin tưởng trên toàn thế giới.

1.3. Ưu nhược điểm của cấy mỡ tự thân là gì?

1.3.1. Ưu điểm của cấy mỡ tự thân

Không phải tự nhiên mà phương pháp này lại được ưa chuộng khá nhiều ở các nước đi đầu về thẩm mỹ. Dưới đây là các ưu điểm vượt trội của phương pháp này:

Đây được xem là phương pháp có tính an toàn cao. Bởi việc lấy mỡ từ chính cơ thể để cấy ghép lên các vùng khác tăng độ tương thích. Khách hàng không còn cần lo đến nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của các chất làm đầy như filler, botox. Các phần mỡ được tinh lọc, loại bỏ chất bẩn, giúp cơ thể không bị kích ứng, không gây các biến chứng cho vùng cấy ghép.

Bên cạnh đó, cấy mỡ tự thân có hiệu quả lâu dài. Sau khi tinh lọc các tế bào gốc từ phần mỡ trên các vùng có cấu trúc mỡ săn chắc như bụng, đùi,…, các tế bào được cấy vào các vùng khác sẽ phát triển và tạo thành chuỗi tế bào với các mô mỡ hiện có. Điều này có thể giúp nó tồn tại mãi mãi trong cơ thể.

Việc cấy mỡ giúp khắc phục được nhiều khuyết điểm. Hầu hết tất cả các vị trí bị hõm trên khuôn mặt hay cơ thể đều có thể làm đầy bằng việc cấy mỡ. Ngoại trừ việc nâng mũi là không thể. Đối với mũi, thường được sử dụng phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân .

Một ưu điểm vượt trội không thể không nhắc tới đó là chi phí cho phương pháp làm đẹp này không hề tốn kém. Bạn sẽ bớt được khá nhiều tiền cho việc mua mỹ phẩm hay các liệu trình lâu dài đắt đỏ. Với cấy mỡ tự thân, chỉ sau một cuộc phẫu thuật duy nhất, bạn đã thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể.

Việc cấy các tế bào gốc giúp những vùng lõm được kích thích việc tăng trưởng collagen, giúp sản sinh tế bào mới và quá trình tuần hoàn được đẩy nhanh. Việc tác động từ bên trong giúp da được nuôi dưỡng từ bên trong, đẩy lùi quá trình lão hóa.

1.3.2. Nhược điểm của cấy mỡ tự thân

Nhược điểm lớn nhất của việc cấy mỡ tự thân đó là nó không phù hợp với những khách hàng quá gầy. Lượng mỡ quá ít sẽ không đủ để cấy cho những cuộc phẫu thuật như nâng ngực hay mông. Mặc dù hiện nay đã có công nghệ nuôi cấy mỡ nhưng thường chi phí khá đắt đỏ. Ngoài ra, những vùng da nhạy cảm, có mụn có thể dễ bị nhiễm trùng khi cấy. Bạn cần thăm khám bác sĩ kỹ lưỡng trước khi thực hiện phương pháp này.

Bạn có thể cấy mỡ tự thân lên nhiều vị trí trên cơ thể (Nguồn: benhvienaau.vn)

2. Có nên cấy mỡ tự thân không?

Với những ưu nhược điểm của cấy mỡ tự thân được nêu ở trên, vậy có nên thực hiện phương pháp làm đẹp này không? Điều này tùy thuộc vào nhu cầu và thể trạng của mỗi người. Việc cấy mỡ tự thân phù hợp với những bạn đang có gương mặt không cân xứng, hốc hác, da nhiều nếp nhăn hay ngực và mông kém phát triển. Mỗi phương pháp dù an toàn đến đâu vẫn có thể có những rủi ro nhất định. Vì thế bạn nên thăm khám bác sĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nên tìm tới các cơ sở uy tín hoặc top 5 bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Trên đây là thông tin về cấy mỡ tự thân và ưu nhược điểm của cấy mỡ tự thân. Mong rằng bạn đã có thêm thông tin về phương pháp làm đẹp đang được ưa chuộng này.