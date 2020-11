Ưu nhược điểm của sữa Aptamil cho trẻ sinh non là gì, nên dùng không

2. Có nên cho trẻ sinh non uống sữa công thức Aptamil Profutura Pre

1. Ưu nhược điểm của dòng sữa Aptamil dành cho trẻ sinh non



Trẻ bị sinh non thường có sức đề kháng yếu, nhẹ cân, dễ gặp các rủi ro sức khỏe so với trẻ sinh đủ ngày. Vì thế, sữa mẹ là rất cần thiết để trẻ phát triển tốt. Ngoài ra, các bậc cha mẹ thường quan tâm đến nguồn dinh dưỡng bổ sung như sữa Aptamil cho trẻ sinh non. Loại sữa này có ưu nhược điểm gì?



1. Ưu nhược điểm của dòng sữa Aptamil dành cho trẻ sinh non

Dưỡng chất từ sữa mẹ cần thiết cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ giúp tăng sức đề kháng cho trẻ, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch để trẻ tránh được các bệnh về đường ruột, tiêu hóa, hô hấp mà hầu hết các loại sữa công thức đều không thể đáp ứng đủ. Trẻ sinh non cần được bú sữa mẹ ngay từ khi chào đời, tuy nhiên vì một số trường hợp đặc biệt thì các loại sữa dành cho trẻ như sữa công thức, sữa Aptamil cho trẻ sinh non là lựa chọn giải pháp tối ưu, hỗ trợ sự phát triển của bé.

Chỉ dùng sữa Aptmil Profutura Pre cho trẻ sinh non khi được chỉ định của bác sĩ (Nguồn: scdn.vn)

1.1. Ưu điểm

Sữa Aptamil thuộc thương hiệu Aptamil tập đoàn Danone Pháp. Đây là thương hiệu sữa uy tín với nhiều năm phát triển và nghiên cứu trên thị trường, được các bà mẹ trên khắp thế giới tin dùng.

Sữa Aptamil đặc chế theo công thức sữa mẹ vì thế chứa nhiều dưỡng chất có giá trị cho sự phát triển của trẻ.

Ngoài ra, Aptamil còn chứa nhiều dưỡng chất, men vi sinh tốt cho hệ tiêu hóa non yếu của trẻ nhỏ, hương vị thơm dịu nhẹ tương tự như sữa mẹ phù hợp giúp trẻ dễ dàng thích nghi và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

Sữa Aptamil còn chứa các loại vitamin, khoáng chất, men vi sinh, DHA, ARA hỗ trợ sự phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ của trẻ, phù hợp cả với trẻ sinh non theo công thức riêng.

1.2. Nhược điểm

Dù có những ưu điểm vượt trội, tuy nhiên sữa Aptamil cũng không thể thay thế được cho sữa mẹ. Bởi chỉ sữa mẹ mới chứa các thành phần dinh dưỡng, dưỡng chất đầy đủ nhất cho sự phát triển của trẻ. Nếu mẹ mất sữa nên tìm hiểu 10 cách kích sữa để có sữa cho con. Ngoài ra, sữa bột chỉ có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của trẻ, không có tác dụng thúc đẩy trẻ phát triển nhanh hay tăng cân nhanh như nhiều mẹ lầm tưởng. Giá sữa Aptamil cũng tương đối cao 700.000 đồng – 950.000 đồng vì thế không phải phụ huynh nào cũng có thể bổ sung thường xuyên cho trẻ.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. (Nguồn: giaoduc.net.vn)

2. Có nên cho trẻ sinh non uống sữa công thức Aptamil Profutura Pre

Nhiều mẹ phân vân có nên bổ sung sữa Aptamil cho trẻ sinh non? Thực tế sữa Aptamil Profutura Pre được đặc chế phù hợp với trẻ sinh non khi mẹ không có khả năng cho con bú, mẹ mắc các bệnh lây nhiễm hoặc không có sữa, ít sữa. Vì thế, chỉ bổ sung sữa Aptamil Profutura Pre cho trẻ khi sữa mẹ không đáp ứng được, ngoài ra khi bổ sung cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ nhi khoa để trẻ phát triển khỏe mạnh.

Trước khi quyết định sử dụng sữa Aptamil cho trẻ sinh non, mẹ nên cho trẻ thăm khám chuyên khoa nhi để các bác sĩ đưa ra lời khuyên hữu ích nhất. Để an tâm về chất lượng, mẹ nên đặt mua sữa cho bé yêu đầy đủ dưỡng chất, nhập khẩu chính hãng tại Saigon-Gpdaily nhé.