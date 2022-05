Valentine trắng tặng “sắc trắng” cho người thương

Valentine trắng là dịp cho các bạn trai đáp trả lại tình cảm của các bạn gái bằng những món quà thật ý nghĩa.



Valentine trắng (hay còn gọi là White Valentine, White Day) diễn ra vào ngày 14/3, sau Valentine Đỏ 14/2 (Lễ Tình Nhân) đúng 1 tháng, là một trong những dịp để mọi người thể hiện tình cảm với nhau.

Nếu như trong dịp Valentine Đỏ (14/2), các cô gái sẽ tặng quà cho những chàng trai mà họ yêu mến, thì trong ngày này, nam giới sẽ tặng quà trở lại cho những bạn gái đã tặng quà cho họ (hoặc cũng có thể tặng cho những cô gái họ thực sự quan tâm và yêu mến). Nói cách khác White Valentine là một dịp để đáp lại những yêu thương từng được gửi gắm.

Vậy còn bạn, bạn tặng quà gì trong ngày Vanlentine trắng? Dưới đây là 1 số gợi ý:

1 – Đôi giày

Đối với người phụ nữ, đôi giày không chỉ thể hiện tính cách, nói lên quan điểm về tình yêu và cuộc sống mà nó còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Đôi giày mang ý nghĩa của sự đồng hành, gắn bó, là thứ bảo vệ cho đôi chân- nơi phải chịu áp lực nhiều nhất. Thể hiện cho sự trải nghiệm trên mỗi nơi bạn đến trong cuộc đời.

Có người nói yêu nhau thì không nên tặng giày, vì tặng giày cho người mình yêu thì người ấy sẽ bỏ ta đi mất.

Nhưng cũng có câu chuyện về một chàng trai đã vô tình đánh mất tình yêu của mình…đến khi nhận ra điều ấy, anh ta mua một đôi giày và đến tìm cô gái với lời thỉnh cầu : “ Nếu còn yêu anh, em hãy đi đôi giày này và trở về bên anh”.

Thế nên hãy tặng cho người con gái bạn yêu một đôi giày trắng để nói lên tình cảm của bạn trong ngày Valentine trắng nhé.



Giày sandal của thương hiệu nổi tiếng Charles & Keith được thiết kế kiểu dáng mũi nhọn, quai hậu vòng cổ chân điệu đà giúp bạn gái tự tin khoe vẻ năng động mà vẫn trông thật duyên dáng và sang trọng.

Giày Sandals Charles & Keith 799.000đ giảm 38% so với giá gốc 1.299.000đ. Xem sản phẩm tại đây.

Giày búp bê của thương hiệu Noir có kiểu dáng trẻ trung và hiện đại, phần da đục lỗ họa tiết, vừa tinh tế vừa tạo cảm giác thoáng mát, mũi giày được đính nơ xinh xắn. mang đến cho cô nàng sự thoải mái cũng không kém phần đáng yêu. Giày được bán với giá 649.000đ hiện có bán trên adayroi.com. Xem sản phẩm tại đây.

Ngoài những đôi giày sandal hay búp bê tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho nhưng cô nàng yêu thích sự tự do năng động, thì đôi giày cao gót mang đến nét dịu dàng và quyến rũ.



Giày cao gót Exull màu trắng mũi nhọn được thiết kế từ chất liệu cao cấp, kiểu dáng tinh tế, với phần gót cao 9cm cho bước đi bạn gái thêm phần uyển chuyển và duyên dáng. Giày có giá 939.000đ. Xem sản phẩm tại đây.

2 Trang phục

Với một cô gái thì thời trang là phần thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nàng. Cho dù bạn có thắc mắc rằng có điều gì ẩn chứa trong những chiếc váy đầm thời trang kia … mà lại khiến các cô nàng yêu thích điên cuồng đến vậy thì cũng đừng ngại ngần chọn đây làm món quà cho cô nàng của mình. Bởi vì đây chính là món quà mà các cô gái rất thích nhận được vào ngày Valentine trắng.

Nhường chỗ cho những ngày gió lạnh là những ngày nắng ấm, lúc này những mẫu đầm đẹp sẽ là trang phục xuất hiện trên phố nhiều nhất, là style trong chốn văn phòng hay những buổi party thường xuyên nhất. Nếu nàng của bạn mang nét dịu dàng, nữ tính yêu thích sự lãng mạn thì món quà là mẫu váy đầm đẹp, thời trang nàng diện trong ngày hẹn hò hẳn sẽ trở thành một vẻ đẹp khó quên.



Đầm xòe Cosmo Design trễ vai quyến rũ và thanh lịch 606.000đ. Xem sản phẩm tại đây.



Đầm suông ren tay lỡ thương hiệu thời trang Izabel London được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng, viền lượn quyến rũ, kiểu dáng tinh tế giúp bạn tôn lên phong cách duyên dáng và trẻ trung. Đầm có giá 769.300đ giảm 30% so với giá gốc 1.099.000đ. Xem sản phẩm tại đây.



Chân váy Cosmo Design túi khóa màu trắng được thiết kế từ chất liệu cao cấp, mềm mại cùng kiểu dáng trẻ trung, không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi mặc, mà còn giúp phái đẹp dễ dàng kết hợp cùng nhiều trang phục khác. Váy được bán với giá 356.000đ. Xem sản phẩm tại đây.

Thoải mái, trẻ trung với thiết kế lưng thun phối bèo cách điệu, chân váy dài của thương hiệu M.A.C giúp bạn gái thêm phần tự tin, thỏa thích phối với nhiều kiểu áo khác nhau để khẳng định gu thời trang tinh tế, cá tính. Váy có giá 589.000đ. Xem sản phẩm tại đây.

3 Túi xách

Túi xách cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng hiện đại, vừa thời trang, lại vừa tiện dụng. Một chiếc đầm đẹp, một đôi giày đẹp, thì không thể thiếu một túi xách đẹp.

Những chiếc túi xách ngày nay không chỉ có nhiệm vụ mang vác các đồ dùng cá nhân mà nó còn là món phụ kiện không thể thiếu để bạn thể hiện được gu thời trang thẩm mỹ cá tính của mình.

Các bạn gái thường phải tốn quá nhiều thời gian để lựa cho mình một chiếc túi xách ưng ý để phối cùng bộ trang phục của mình. Thế nên một chiếc túi xách phù hợp sẽ là món quà vô cùng thích thú cho cô nàng đáng yêu của bạn.

Túi hộp Charles & Keith màu trắng được thiết kế kiểu dáng độc đáo, là sự lựa chọn lý tưởng của những cô nàng hiện đại, không ngại khám phá những phong cách mới lạ. Túi Charles & Keith có giá 1.099.000đ giảm 42% so với giá gốc 1.899.000đ. Xem sản phẩm tại đây.



Túi xách Carlo Rino phối đai trắng ngà rất được chú trọng trong khâu chọn lựa chất liệu cũng như gia công với chất liệu da tổng hợp cao cấp vinyl bền đẹp, những đường may được xử lý khéo léo, tinh tế kết hợp cùng thiết kế hợp thời trang mang đến cho phái đẹp một phụ kiện thời trang sang trọng và đẳng cấp.

Túi xách Carlo Rino có giá 2.472.000đ giảm 20% so với giá gốc 3.090.000đ. Xem sản phẩm tại đây.

Túi xách Carlo Rino màu trắng cắt laser sử dụng chất liệu cao cấp cùng đường may tinh tế, tỉ mỉ, đem lại form dáng chuẩn cho chiếc túi thời trang. Sản phẩm có thiết kế sành điệu, phối quai hồng và đính họa tiết trái tim viền đá nổi bật và hiện đại.

Túi xách Carlo Rino 2.552.000đ giảm 20% so với giá gốc 3.190.000đ. Xem sản phẩm tại đây.