Vết khâu tầng sinh môn bị lồi có nguy hiểm không, cách chăm sóc đúng

Vết thương tầng sinh môn bị lồi thịt là hiện tượng thường gặp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cách khắc phục cũng không phải quá khó khăn. Tham khảo ngay những thông tin bổ ích có trong bài viết dưới đây!



1. Vết khâu tầng sinh môn bị lồi cục thịt là như thế nào?

Hiện nay, đa số chị em sinh thường đều phải rạch tầng sinh môn để giúp em bé ra ngoài được nhanh hơn, tránh bị ngạt thở. Đặc biệt trong một số trường hợp khẩn cấp, âm đạo giãn nở không đủ diện tích, thời gian chờ đợi đã quá lâu, thai ngôi ngược… thì bắt buộc phải rạch tầng sinh môn của mẹ nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng của em bé. Khi em bé chào đời thành công, bác sĩ sẽ tiến hành khâu tầng sinh môn của mẹ lại để đảm bảo lấy lại hình dáng và kích thước như ban đầu.

Rạch tầng sinh môn là thủ thuật phổ biến khi sinh thường (Nguồn: sohanews.sohacdn.com)

Trong một số trường hợp, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà chỗ vết khâu tầng sinh môn bị lồi một cục thịt ra bên ngoài. Có thể là do cơ địa dị ứng với chỉ khâu, hoặc cũng có thể là do cơ thể mẹ bị thiếu chất, do kiêng khem quá nhiều dẫn đến kháng sinh không xuống chỗ vết thương và gây nên tình trạng nhiễm trùng.

Một nguyên nhân khác cũng có thể là do chị em chưa vệ sinh đúng cách dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử khiến vết thương càng nặng hơn. Khi gặp tình trạng này, chị em nên bình tĩnh và liên hệ với bác sĩ phụ khoa để được tư vấn cách khắc phục hiệu quả.

2. Vết khâu tầng sinh môn bị lồi phải làm sao?

2.1. Vệ sinh vùng kín đúng cách hàng ngày

Khi vết thương ở tầng sinh môn bị lồi thịt hay không bị lồi thịt thì bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn vệ sinh vùng kín đúng cách hàng ngày đảm bảo khu vực này luôn khô ráo và sạch sẽ. Khi vệ sinh nên dùng nước ấm rửa nhẹ nhàng, dội từ trên xuống dưới theo hướng từ âm đạo xuống hậu môn, không nên rửa theo chiều ngược lại để tránh vi khuẩn từ hậu môn lây lan sang vết thương gây nhiễm trùng. Sau đó phải lau khô bằng khăn mềm, tránh hăm bí. Trong thời gian từ ba đến tuần, bạn sẽ gặp tình trạng sản dịch, bị ra máu nên cần mặc băng vệ sinh chuyên dùng chất lượng tốt dành cho mẹ sau sinh để giữ gìn vết thương sạch sẽ. Sau ba đến bốn tiếng thì phải thay băng một lần. Khi thay và mặc băng cần chú ý tránh chà xát lên vết khâu.

2.2. Lựa chọn loại quần lót phù hợp

Các bạn nên chọn quần lót cũng như trang phục mặc nhà sao cho rộng rãi, thoáng mát, tránh bó sát vì nó có thể cọ xát vào vùng bị lồi gây đau đớn, khó chịu. Chọn quần lót chất liệu làm bằng cotton hoặc bằng bông để êm ái, dịu nhẹ nhất. Nên chọn quần cạp cao lên eo để cố định tốt hơn.

Sử dụng quần lót rộng rãi với chất liệu mềm mại, an toàn (Nguồn: tikicdn.com)

2.3. Tránh vận động mạnh

Khi bị sẹo lồi ở vết khâu tầng sinh môn nói riêng và sau khi khâu tầng sinh môn nói chung bạn không nên vận động mạnh. Bởi nó có thể khiến vết thương bị bục chỉ, rỉ máu, đặc biệt là trong thời gian đầu. Tuy nhiên, bạn cũng không nên nằm quá nhiều, việc vận động nhẹ nhàng giúp lưu thông máu, làm vết thương bớt sưng và nhanh lành hơn.

2.4. Chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất xơ

Khi bị rạch tầng sinh môn, các bạn rất có thể gặp tình trạng đi vệ sinh không kiểm soát hoặc bị táo bón. Trong đó, việc bị táo bón khiến bạn phải dùng sức rặn nhiều hơn. Vết khâu có thể sẽ bị bục, rỉ máu sau mỗi lần đi đại tiện. Do đó, bạn nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất xơ và các thực phẩm nhuận tràng như các loại rau củ quả organic, đảm bảo an toàn kết hợp uống nhiều nước để giảm nguy cơ bị táo bón.

Một số thực phẩm tốt được khuyên dùng cho các mẹ sau sinh như: đu đủ xanh, mướp, sung non, rau ngót, hoa bí, hoa chuối, rau đay, củ sen, rong biển, ngó sen, khoai lang, rau má… Đây đều là những loại thực phẩm giàu chất xơ, tốt cho việc tiêu hóa.

Những thực phẩm giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa, tránh bị táo bón (Nguồn: earthmama.vn)

2.5. Quan hệ vợ chồng

Khi bị khâu tầng sinh môn, đặc biệt là khi vết khâu tầng sinh môn bị lồi thịt thì bạn nên kiêng quan hệ vợ chồng trong vòng một tháng. Bởi việc quan hệ vợ chồng có thể khiến vết sẹo khó lành hơn, người vợ cảm thấy đau đớn, khó chịu. Hơn nữa, việc này có thể khiến vết thương bị nhiễm trùng rất cao.

2.6. Sử dụng tinh bột nghệ trị sẹo lồi

Tinh bột nghệ lâu nay đã rất nổi tiếng trong việc trị các loại sẹo. Bởi trong nghệ có chất curcumin giúp chống viêm nhiễm, chống hậu sản, rất tốt cho tầng sinh môn đang bị lồi thịt. Mỗi ngày, bạn chỉ cần hòa 10gr tinh bột nghệ với nước ấm và uống, vết thương sẽ lành rõ rệt. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, nên chọn mua tinh bột nghệ nguyên chất ở địa chỉ uy tín, tránh mua phải hàng giả, hàng trộn không những không chữa lành vết thương mà còn có thể bị “tiền mất tật mang”.

Tinh bột nghệ có tác dụng rất tốt trong việc làm lành vết thương (Nguồn: bloganchoi.com)

Như vậy, có rất nhiều cách khác nhau để khắc phục tình trạng vết khâu tầng sinh môn bị lồi thịt. Điều quan trọng là các mẹ nên bình tĩnh, áp dụng đúng và đủ các gợi ý trên để có hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, để lấy lại vẻ đẹp cho bộ phận quan trọng này giúp giữ lửa hạnh phúc gia đình và nhận lại nhiều lợi ích cho cơ thể hơn thế thì liệu pháp trẻ hóa, se khít, làm hồng tầng sinh môn chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm chị em hài lòng. Chúc các mẹ nhanh chóng lành vết thương và có những giờ phút hạnh phúc bên bé yêu và gia đình!