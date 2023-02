Viêm đại tràng co thắt là gì, triệu chứng, nguyên nhân, cách điều trị

6. Viêm đại tràng co thắt nên ăn gì?

Ngày nay, do chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, chưa kể thực phẩm chứa nhiều chất độc hại, càng ngày càng có nhiều người bị viêm đại tràng co thắt gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng hàng. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị căn bệnh này.



1. Viêm đại tràng co thắt là gì?

Viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích là gì? Đây là bệnh rối loạn các chức năng đại tràng. Bệnh không gây tổn thương đối với các mô, tế bào của hệ tiêu hóa. Bệnh gây ra những cơn co bóp ruột thất thường, tạo ra cảm giác đau đớn dữ dội. Ở một số trường hợp, bệnh nhân có thể sờ hoặc cảm nhận được cục nổi lên ở phần khung đại tràng.

Hội chứng ruột kích thích là căn bệnh khá phổ biến, với khoảng 20% dân số thế giới mắc phải. Đây là bệnh lý thường gặp ở những người cao tuổi và tỉ lệ mắc bệnh của phụ nữ cao hơn nhiều so với nam giới. Hội chứng ruột kích thích không gây ra những nguy hiểm cho sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống thường nhật của bệnh nhân.

Viêm đại tràng co thắt là một căn bệnh phổ biến trên thế giới (Nguồn: daitrangcothat.vn)

2. Triệu chứng viêm đại tràng co thắt

2.1. Thỉnh thoảng đau bụng đột ngột

Đây là triệu chứng viêm đại tràng co thắt điển hình nhất. Nguyên nhân là do những cơn co bóp ruột thất thường khiến bệnh nhân bị đau bụng đột ngột. Cảm giác này thường không kéo dài, các cơn đau sẽ nhanh chóng tan đi. Tuy nhiên, việc này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, gây ra khó chịu và mệt mỏi lớn cho bệnh nhân.

Thông thường những cơn đau bụng này thường xảy ra trong khi bạn ăn, khi đã ăn no. Đặc biệt, căn bệnh này khiến bệnh nhân rất nhạy cảm với thức ăn lạ, cay, chua.

2.2. Khí hoặc hơi đầy

Do những rối loạn chức năng đại tràng, bệnh nhân sẽ thường xuyên gặp tình trạng khó tiêu, đầy bụng, ợ hơi. Triệu chứng này sẽ rõ ràng nhất sau các bữa ăn.

2.3. Đột nhiên muốn đi vệ sinh nhanh chóng

Những cơn đau bụng đột ngột thường kéo theo một triệu chứng điển hình khác là: đột nhiên muốn đi vệ sinh. Phần lớn bệnh nhân sẽ có cảm giác hết đau bụng, giảm đầy bụng sau khi đi đại tiện. Tuy nhiên, đối với những người bị hội chứng ruột kích thích mãn tính thì các cơn đau sẽ liên tục hơn và chỉ hết khi đã hoàn thành quá trình tiêu hóa thức ăn.

2.4. Thay đổi nhu động ruột

Khi chức năng đại tràng bị rối loạn, điều hiển nhiên xảy ra là nhu động ruột sẽ bị thay đổi. Việc này là nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng như: ợ hơi, khó tiêu, đau bụng đột ngột…

2.5. Phân lỏng

Người bị hội chứng ruột kích thích thường đi đại tiện nhiều lần trong ngày. Do thay đổi nhu động ruột, bệnh nhân thường đi phân lỏng hoặc táo bón. Điều này tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.

2.6. Có chất nhầy trong phân

Đi kèm với triệu chứng phân lỏng, người bị hội chứng ruột kích thích còn gặp tình trạng có chất nhầy trong phân kèm theo mùi hôi khó chịu. Nguyên nhân do chức năng của đại tràng bị rối loạn, hệ tiêu hóa làm việc không hiệu quả nên không thể phân giải hết lượng thức ăn cũng như chất dinh dưỡng bên trong.

Thường xuyên đi đại tiện bất thường là triệu chứng điển hình của bệnh (Nguồn: kenh14cdn.com)

3. Nguyên nhân viêm đại tràng co thắt

Khi bị bệnh, nhiều người sẽ thắc mắc nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng co thắt là gì? Thực tế cho thấy, rất khó xác định nguyên nhân chính xác gây bệnh bởi có khá nhiều lý do được cho là đã gây ra căn bệnh này.

Viêm đường ruột, đại tràng được xác định là một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng co thắt phổ biến. Tình trạng này xảy ra do đường ruột phải hấp thụ thức ăn không hợp vệ sinh, chứa một số vi khuẩn gây bệnh lỵ, lỵ chủng amíp hoặc thương hàn.

Một số trường hợp, căn bệnh này xảy ra do bạn bị dị ứng thực phẩm, đặc biệt là phản ứng lại các thức ăn có vị cay, nóng, chứa nhiều chất béo… Một số khác lại do tình trạng loạn khuẩn đường ruột do sử dụng tùy tiện các loại kháng sinh.

Kinh tế xã hội phát triển kéo theo tình trạng căng thẳng thần kinh tăng cao. Điều này khiến não không thể đưa ra tín hiệu đúng để điều chỉnh hoạt động của hệ tiêu hóa.

Một nguyên nhân khác dẫn tới căn bệnh này là người bệnh đã mắc phải hội chứng rối loạn nhu động ruột. Khi đó, bệnh nhân dễ gặp tình trạng đi đại tiện bất thường, ợ hơi… Bệnh kéo dài sẽ phát triển thành hội chứng ruột kích thích.

Tỷ lệ phụ nữ mắc phải căn bệnh này thường cao hơn nam giới là do nguyên nhân thay đổi hormone khi diễn ra chu kỳ kinh nguyệt. Trong thời gian này, nữ giới dễ bị mệt mỏi, đau bụng dưới, hạn chế nhiều hoạt động ngoài trời. Một số người còn gặp tình trạng căng thẳng, lo âu. Việc này xảy ra hàng tháng đến tận thời kỳ mãn kinh làm tăng khả năng mắc bệnh hội chứng ruột kích thích ở phụ nữ.

Hormone giới tính khiến phụ nữ bị hội chứng kích thích nhiều hơn nam giới (Nguồn: roiloanloau.vn)

4. Viêm đại tràng co thắt có nguy hiểm không

Với những triệu chứng đã nói ở trên, câu hỏi nhiều người đặt ra sẽ là: viêm đại tràng co thắt có nguy hiểm không? Như đã nói ở đầu bài, căn bệnh này không gây nguy hại cho tính mạng bệnh nhân. Tuy nhiên, với những triệu chứng như: đau bụng đột ngột, ợ hơi, đại tiện bất thường (táo bón, tiêu chảy)… sẽ khiến cuộc sống của bệnh nhân trở nên vô cùng khó chịu.

Do những cơn đau bụng đột ngột kèm theo đại tiện khó kiểm soát mà bệnh nhân thường gặp nhiều rắc rối trong công việc, những dịp đi chơi cùng bạn bè hay đơn giản là cuộc sống thường nhật. Bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu mỗi khi dùng bữa.

Đặc biệt, quá trình này nếu kéo dài sẽ gây ra bệnh trĩ và một số bệnh đường tiêu hóa khác. Chưa kể, nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sẽ tăng cao đối với những người bị hội chứng ruột kích thích do luôn sống trong lo lắng, mệt mỏi.

Nếu phải uống thuốc, hãy uống theo đơn chỉ định của bác sĩ uy tín khi bị viêm đại tràng co thắt (nguồn: webhoibenh.com)

5. Cách điều trị viêm đại tràng co thắt

5.1. Thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày

Thói quen hàng ngày có tác động rất lớn trong việc điều trị viêm đại tràng co thắt. Bạn nên hạn chế sử dụng các thức ăn đóng hộp, thức ăn nhanh. Đặc biệt, thức ăn được bán trên vỉa hè rất dễ chứa các loại vi khuẩn có hại cho cơ thể nói chung và đường tiêu hóa nói riêng.

Dùng bữa đúng giờ, đúng cách sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn làm việc ổn định hơn. Nếu ăn kiêng thì cần tuân theo một chế độ khoa học, đảm bảo quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Nếu bạn dễ bị căng thẳng thần kinh, hãy tìm cách giải phóng những áp lực tinh thần như tập thể dục đều đặn, tham gia các buổi tư vấn tâm lý, nghe nhạc, tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời… Điều này không chỉ có tác dụng giảm lo lắng, căng thẳng mà còn giúp bạn có sức khỏe tốt hơn, sống vui tươi tươi, lành mạnh hơn.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống của bản thân như hội chứng viêm đại tràng nên ăn gì và kiêng ăn gì. Đồ ăn quá cay, chua, nóng thường có tác động không tốt đối với hệ tiêu hóa, vì vậy bạn cần kiểm soát khẩu vị của bản thân. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia bởi nồng độ cồn trong những loại nước uống này không tốt cho hệ thần kinh cũng như hệ tiêu hóa.

Thức ăn nhanh không tốt cho hệ tiêu hóa (Nguồn: kientrangplus.vn)

5.2. Điều trị y tế

5.2.1. Dùng thuốc chống tiêu chảy

Tình trạng tiêu chảy do hội chứng ruột kích thích gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh. Trong trường hợp này, bác sĩ thường kê một số loại thuốc có tác dụng cầm tiêu chảy như: smecta, imodium,…

5.2.2. Dùng thuốc chống co thắt

Hiện nay, có một số loại thuốc chống co thắt đại tràng đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành:Phloroglucinol 80mg, Spasmomen 40mg,,… Đây là những thuốc có dược tính cao, bạn cần có hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ nếu muốn sử dụng. Nên chọn những trung tâm y tế có gói chăm sóc sức khỏe uy tín để được tư vấn khám chữa bệnh tận tình và sử dụng thuốc tốt.

6. Viêm đại tràng co thắt nên ăn gì?

Với những người bị bệnh nên bổ sung các loại thực phẩm tốt cho đại tràng hỗ trợ tiêu hóa và phòng tránh ung thư bạn có thể tham khảo như:

6.1. Bánh mì, ngũ cốc và các loại hạt

Đây là những loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, bánh mì, ngũ cốc và các loại hạt thuộc nhóm thức ăn dễ tiêu hóa, không gây ra cảm giác đầy hơi, khó chịu.

6.2. Gạo lứt và các loại tinh bột ngũ cốc khác

Trong các loại gạo, gạo lứt với giá trị dinh dưỡng cao được xem như “thần dược” cho sức khỏe ngoài ra còn nhiều tác dụng tuyệt vời như: giúp giảm cholesterol xấu, tăng cường miễn dịch, giải độc cơ thể, cải thiện chức năng tiêu hóa… Nhờ thành phần chứa nhiều chất xơ, gạo lứt giúp thức ăn mà bạn hấp thụ dễ dàng tiêu hóa hơn.

6.3. Các loại quả hạch

Những loại quả hạch với lớp vỏ cứng, giúp cung cấp cho cơ thể nguồn chất xơ, protein và chất béo tốt. Một số loại quả điển hình mà bạn dễ dàng tìm mua như: hạnh nhân, quả hồ trăn, óc chó, hạt điều, mắc ca, hạt phỉ, đậu phộng…

6.4. Các loại hạt

Thực tế cho thấy, rất ít người để ý đến việc ăn các loại hạt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bị đại tràng co thắt, chỉ cần bổ sung một lượng nhỏ các loại hạt trong bữa ăn, bạn sẽ cảm nhận thấy điều khác biệt. Đa số các hạt chứa nhiều loại chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin, khoáng chất rất tốt cho cơ thể nói chung và hệ tiêu hóa nói riêng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 25 cách làm sữa hạt giàu chất xơ dễ tiêu hóa để bổ sung thêm dinh dưỡng bạn nhé.

6.5. Các loại đậu

Các loại đậu không chỉ giàu chất xơ, mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, đạm có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể thêm vào những món ăn hàng ngày như: đậu mắt đen, đậu gà, đậu hà lan, đậu cô ve, đậu nành…

6.6. Trái cây có nhiều chất xơ

Trái cây luôn là một nguồn dinh dưỡng tự nhiên tốt cho sức khỏe. Đặc biệt những loại trái cây chứa nhiều chất xơ sẽ giúp bạn loại bỏ các độc tố bên trong cơ thể, cải thiện chức năng tiêu hóa: kiwi, bưởi, bơ, táo, lựu…

6.7. Rau có nhiều chất xơ

Thành phần chính cấu tạo nên rau củ quả tươi xanh là các loại chất xơ, vitamin tốt cho hệ tiêu hóa có nguồn gốc tự nhiên. Ăn nhiều rau chính là một cách để bạn bổ sung những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

6.8. Thực phẩm giàu sunfat

Nghe có vẻ xa lạ, nhiều người sẽ thắc mắc thực phẩm giàu sunfat có lợi gì cho sức khỏe? Câu trả lời là thực phẩm chứa sunfat giúp tạo ra các loại axit amin, làm sạch độc tố trong gan, giảm đau khớp, tốt cho não bộ, cải thiện chức năng tiêu hóa… Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các loại thực phẩm chứa sunfat như: quả óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt vừng…

6.9. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa có thành phần axit amin cân đối với độ đồng hóa cao. Đây được coi như một cách bổ sung lượng axit amin tốt cho hệ tiêu hóa. Sữa tươi, pho mát, sữa chua, kem, bơ… là một nguồn thức ăn lý tưởng cho người bị viêm đại tràng co thắt.

Thông qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã nắm rõ được triệu chứng, nguyên nhân, cũng như cách điều trị bệnh viêm đại tràng co thắt. Để có một sức khỏe tốt, bạn nên có chế độ sinh hoạt, ăn uống và rèn luyện thể lực hợp lý. Khi có những triệu chứng của bệnh, bạn nên nhanh chóng tìm đến những trung tâm y tế uy tín để thăm khám chuyên khoa, chẩn đoán đúng bệnh và tìm được phương pháp điều trị tốt.