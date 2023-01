Viêm khớp háng nên ăn gì? 15 thực phẩm ngon bổ giảm đau nhứ

Trong nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp háng đã tăng lên nhiều, ảnh hưởng đến khả năng vận động, sinh hoạt của người bệnh. Vậy, viêm khớp háng nên ăn gì, kiêng ăn gì để phục hồi nhanh?



1. Viêm khớp háng nên ăn gì?

1.1. Chất béo không no từ cá

Các chất béo không no từ cá hồi, cá mòi, cá trích, cá ngừ, cá thịt trắng, hải sản (ốc hến, nghêu, sò, cua)… đều có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng cho bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp háng. Đây là các loại chất béo giàu axit béo omega 3, hạn chế viêm tốt. Do đó, không vì lý do nào mà bạn lại không bổ sung cá tươi chứa lượng chất béo không no rất tốt cho bệnh viêm khớp háng.

Có hồi chứa một lượng chất béo không no tốt cho xương khớp (Nguồn: consumerreports.org)

1.2. Thực phẩm giàu canxi

Hệ xương khớp cần một lượng Canxi lớn. Khi cơ thể thiếu hụt Canxi sẽ gây ra nhiều hệ lụy, tổn thương cho xương khớp. Đối với bệnh nhân viêm khớp háng nên ăn gì càng cần thiết bổ sung lượng lớn Canxi. Có thể kể đến một số loại thực phẩm chứa nhiều canxi như tôm, cua, cá, sữa, hạnh nhân, bột yến mạch. Tìm hiểu danh sách 11 thực phẩm chứa canxi tốt cho người bệnh viêm khớp để giúp xương khớp khỏe mạnh, tăng khả năng vận động.

1.3. Xương ống hoặc sườn

Xương ống hoặc sườn bò có chứa một lượng lớn chất chondroitin và glucosamin. Đây là các chất giúp xương khớp chắc khỏe hơn, hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp háng hiệu quả. Vì thế, thực phẩm này là nên có trong thực đơn dinh dưỡng của bệnh nhân.

Canh xương ống bổ sung canxi, tốt cho xương khớp (Nguồn: medicalnewstoday.com)

1.4. Gia vị: Ớt, tiêu, gừng, tỏi

Gia vị như ớt, tiêu, gừng, tỏi đề có tác dụng hỗ trợ tốt cho người viêm khớp háng. Bởi ớt chứa hoạt chất capsain giúp điều trị các cơn đau nhẹ ở cơ, khớp. Tỏi có chứa allicon giúp chống oxy hóa và ức chế sự tấn công của các loại vi khuẩn ảnh hưởng đến xương khớp, bên cạnh đó, tỏi còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Gừng giúp giảm các triệu chứng bệnh viêm khớp. Chọn mua các gia vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng vừa giúp cho món ăn trở nên đậm đà, thơm hấp dẫn lại vừa có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

1.5. Óc chó và hạt lanh

Một nguồn cung cấp omega 3 dồi dào được các nhà khoa học chỉ ra từ quả óc chó thơm béo dinh dưỡng và hạt lanh. Đây là các loại thực phẩm trong danh sách viêm khớp háng nên ăn gì có tác dụng giảm viêm, sưng hiệu quả đồng thời cung cấp lượng chất béo và calo mà không khiến cơ thể bị béo phì.

1.6. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa lượng Sulforaphane lớn có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa khớp tốt. Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa vitamin C, K, các hợp chất chống oxy hóa để chống viêm và tăng cường sức khỏe xương khớp hiệu quả. Bông cải xanh cũng nằm trong danh sách 15 rau củ quả chứa Sắt, bổ máu được nhiều người lựa chọn.

Bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, kháng viêm hiệu quả (Nguồn: food52.com)

1.7. Quả mọng

Quả mọng như nho, mận, sơ ri, anh đào, mâm xôi, dâu tây, việt quất tươi, ngọt thanh… giàu chất chống oxy hóa vì thế giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự phá hủy tế bào. Trong các quả mọng còn chứa một lượng hợp chất Quercetin và Rutin có khả năng giảm triệu chứng viêm của xương khớp và tăng sức khỏe xương. Nếu bạn phân vân viêm khớp háng nên ăn gì thì hãy bổ sung ngay cho cơ thể các loại quả mọng nhé.

1.8. Nhóm thực phẩm giàu beta carotene

Nhóm thực phẩm giàu beta carotene có tác dụng chống oxy hóa cũng như ngăn chặn các tổn thương về xương khớp hiệu quả trong đó có viêm khớp háng. Các nhóm thực phẩm chứa beta carotene thường có trong rau củ, trái cây màu cam và xanh đậm như cam, bơ, cà rốt, khoai lang, xà lách, rau bina, cà chua, măng tây…

1.9. Nấm

Nấm chứa hoạt chất Polysaccharide là chất có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa, tăng cường tổng hợp DNA tế bào giúp bảo vệ xương khớp và ngăn ngừa nguy cơ các bệnh về tim mạch hiệu quả. Trong đó có nấm linh chi tốt cho bệnh viêm khớp và tăng sức khỏe cơ thể.

1.10. Đậu nành

Đậu nành có chứa nhiều loại muối khoáng, protein cao vì thế giúp chống oxy hóa, sản xuất collagen ở tế bào sụn. Đây là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, tim mạch và các bệnh về xương khớp. Nếu bạn phân vân viêm khớp háng nên ăn gì thì hãy bổ sung các chế phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu, hạt đậu… Uống sữa đậu nành tốt cho xương khớp và phục hồi tình trạng bệnh.

Các chế phẩm từ hạt đậu nành tốt cho sức khỏe (Nguồn: vneconomy.vn)

1.11. Vitamin C và Bioflavonoids

Vitamin C có khả năng chống oxy hóa cao, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể đồng thời tổng hợp collagen giúp sản sinh các tế bào sụn khớp. Không những thế, vitamin C còn tăng mật độ xương, tốt cho người bệnh xương khớp, viêm khớp như viêm khớp háng. Bioflavonoids là chất chống oxy hóa cao, trung hòa gốc tự do gây hại đến tế bào xương, vì thế những người bệnh xương khớp nên bổ sung. Vitamin C và Bioflavonoids có thể tìm thấy ở nhiều loại thực phẩm như hành trắng, hành đỏ, tỏi tây, cherry, cà chua, trà xanh, rau cải, trái cây nhiệt đới tươi ngon theo mùa như dứa, ổi, đu đủ, cam, quýt, bưởi, nho, kiwi, ớt…

1.12. Ngũ cốc nguyên cám

Ngũ cốc nguyên cám giữ trọn dinh dưỡng từ gạo lứt, yến mạch, lúa mạch và các loại hạt đỗ, hạt óc chó, hạnh phân.. là thực phẩm chứa lượng lớn chất xơ, vitamin dồi dào và các axit béo có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa, thoái hóa khớp háng hiệu quả.

1.13. Các loại rau xanh đậm

Các loại rau ăn lá có màu xanh đậm chứa nhiều loại chất giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, các loại rau có màu xanh đậm (rau cải bó xôi, rau cần, súp lơ, rau cải,..) còn chứa thành phần chống oxy hóa cao, giúp cải thiện các triệu chứng đau khớp háng tốt.

1.14. Trà xanh

Trà xanh có chứa nhiều dưỡng chất chống viêm khớp hiệu quả trong đó có viêm khớp háng. Trong trà xanh chứa lượng lớn chất EGCG giúp kháng viêm, hạn chế quá trình oxy hóa, thoái hóa hay các bệnh về viêm nhiễm xương khớp. Uống trà xanh với hàm lượng vừa phải đều đặn mỗi ngày là cách phòng bệnh viêm khớp háng hiệu quả.

1.15. Trứng

Trứng gia cầm tươi sạch tốt cho bệnh viêm khớp háng bởi nó chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng, tốt cho bệnh nhân xương khớp. Bạn có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau như hấp, luộc, đúc, rán.

Món trứng (Nguồn: williams-sonoma.com)

2. Viêm khớp háng kiêng ăn gì?

2.1. Thực phẩm chứa phốt pho cao

Lượng phốt pho đưa vào cơ thể cao sẽ khiến giảm lượng canxi, làm canxi mất đi gây ảnh hưởng đến xương khớp, làm bệnh viêm khớp háng ngày càng nghiêm trọng. Vì thế, nên hạn chế lượng phốt pho từ các thực phẩm như thịt, nội tạng, thịt chế biến sẵn, thịt đỏ.

2.2. Thực phẩm giàu Axit Oxalic

Các thực phẩm giàu Axit Oxalic không tốt cho xương khớp đặc biệt với bệnh nhân đau khớp háng. Axit oxalic thường có trong mận, củ cải, việt quất… vì thế người bệnh nên sử dụng một lượng vừa phải để không ảnh hưởng đến xương khớp.

2.3. Thực phẩm ngọt, nhiều đường

Các thực phẩm ngọt chứa nhiều đường và carbohydrate khiến tổn thương các protein trong cơ thể gây ra thoái hóa khớp háng. Vì thế, nên kiêng ăn các thực phẩm bánh kẹo ngọt, thực phẩm nhiều đường.

Các thực phẩm ngọt, nhiều đường không tốt cho sức khỏe và xương khớp (Nguồn: icnm.vn)

2.4. Thực phẩm gây dị ứng

Tránh các thực phẩm có thể gây ra dị ứng vì chúng càng làm cho tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn như ngô, sản phẩm bơ sữa đã qua chế biến, quả thuộc họ cam quýt.

2.5. Thực phẩm ăn liền, chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, ăn liền chứa nhiều dầu và chất béo không tốt cho sức khỏe cũng như bệnh xương khớp.

2.6. Thịt đỏ và bơ sữa

Các thực phẩm từ thịt đỏ, bơ sữa giàu protein nhưng cũng chứa nhiều chất béo bão hòa gây nguy cơ tăng viêm. Vì thế, nếu bị viêm khớp háng bạn nên hạn chế các thực phẩm này.

2.7. Các thực phẩm chiên xào

Các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ và chất béo, ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể nói chung và tình trạng bệnh viêm khớp nói riêng.

2.8. Rượu bia

Rượu bia gây hại cho xương khớp, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, hãy nói không với rượu bia khi điều trị bệnh xương khớp.

2.9. Thịt mỡ, xúc xích, dăm-bông

Thịt mỡ, xúc xích, dăm bông là nhóm thực phẩm gây tăng lượng lipit máu trong cơ thể, việc này khiến tình trạng khớp trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến khả năng vận động của khớp. Thay vào đó áp dụng điều trị vật lý trị liệu tốt cho xương khớp để giúp tăng sức khỏe khớp háng.

Xúc xích, dăm bông không tốt cho các bệnh về xương khớp (Nguồn: product.hstatic.net)

Hy vọng những thông tin về viêm khớp háng nên ăn gì và kiêng ăn gì trên cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích, giúp điều trị bệnh nhanh khỏi. Hãy thường xuyên thăm khám chuyên khoa xương khớp để dõi theo tình hình sức khỏe và có phương pháp điều trị phù hợp nhé.