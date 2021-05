Viêm khớp sau sinh là gì, phân loại, nguyên nhân và triệu chứng

Hiện nay, số lượng phụ nữ mắc viêm khớp sau sinh ngày càng nhiều với những biểu hiện đau đớn và gây bất tiện trong sinh hoạt. Vậy bệnh này là gì? Dấu hiệu và cách điều trị như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay!



1. Viêm khớp sau sinh là gì

Có tới 80% mẹ bỉm sữa thừa nhận mình mắc chứng đau xương khớp sau khi sinh em bé. Viêm khớp sau sinh được xem là một trong những bệnh hậu sản quen thuộc gây ra những phiền toái không mong muốn trong sinh hoạt của các chị em bỉm sữa. Đó là tình trạng các chị em cảm thấy đau nhức, sưng, tê, mỏi tại các khớp. Cơn đau sẽ nặng hơn khi ấn, xoa bóp vào vùng khớp đau. Thực tế cho thấy, chị em mắc viêm khớp sau kỳ sinh sẽ cảm nhận cơn đau nặng nề hơn di chuyển hoặc vận động.

Viêm khớp sau khi sinh con là gì? (Nguồn: conlatatca.vn)

2. Nguyên nhân gây viêm khớp sau sinh

2.1 Bà bầu có tiền sử bệnh xương khớp

Những chị em đã từng có tiền sử mắc các loại bệnh liên quan đến xương khớp sẽ khó có thể tránh được tình trạng sau khi sinh bị viêm khớp. Và tình trạng viêm khớp này có thể nặng nề hơn ngay sau khi các chị em lâm bồn.

2.2 Cơ thể bà mẹ thiếu dinh dưỡng sau sinh

Sau khi sinh hạ em bé, cơ thể phụ nữ sẽ xảy ra hiện tượng thiếu hụt vitamin và dinh dưỡng như canxi, magie, vitamin D, sắt… khi trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai và giai đoạn cho em bé bú. Điều này chính là căn nguyên khiến các mẹ dễ bị chân tay tê mỏi, đầu gối mỏi, lưng, thắt lưng bị đau…

2.3 Sự biến đổi hormone trong cơ thể bà mẹ

Nguyên nhân tiếp theo khiến sau khi sinh cơ thể chị em dễ mắc viêm khớp chính là suốt 9 tháng 10 ngày các khớp xương đã chịu những áp lực khá lớn do sự phát triển của con đem lại. Và sau khi sinh nở, một lần nữa các khớp xương lại bị cản trở lại hoạt động, gặp áp lực lớn do lượng hoóc môn estrogen trong cơ thể chị em đang biến đổi lớn. Do đó, các triệu chứng viêm khớp sau khi sinh ngày càng gia tăng.

Sự biến đổi hormone ở mẹ bầu có thể là nguyên nhân gây ra viêm khớp sau khi sinh (Nguồn: chuyenkhoaxuongkhop.net)

3. Các loại viêm khớp sau sinh

3.1 Dấu hiệu viêm khớp háng sau sinh thường

Hiện tượng viêm khớp háng sau kỳ sinh cực kỳ dễ gặp ở các chị em phụ nữ. Khi mắc bệnh này, các chị em sẽ cảm thấy khớp háng của mình đau và nhức một cách thất thường. Lúc nào chị em cũng có thể thấy đau như cho con bé, nằm ngủ, đi lại… Vùng khớp háng có dấu hiệu sưng đỏ, nóng rực, gặp khó khăn khi đi lại. Người mẹ bỉm sữa có thể thấy mệt mỏi, chán ăn và sốt nhẹ.

Trong trường hợp bị viêm nặng, chị em còn có thể thấy tê buốt và không thể nào cử động được bên bị viêm. Những cơn đau chính là dấu hiệu rõ ràng về căn bệnh này. Càng để lâu, bệnh có thể khiến chị em bị hỏng khớp, teo cơ, cực kỳ nguy hiểm. Do đó, khi có dấu hiệu đau đớn nào bất thường, phụ nữ, đặc biệt là vừa mới sinh con nên đi khám xương khớp ở các địa chỉ y tế uy tín một cách nhanh chóng.

3.2 Viêm khớp vùng chậu sau sinh mổ

Số lượng chị em mắc đau nhức vùng khớp xương chậu lên tới hơn 90% chị em sau sinh. Và nhiều trong số đó là viêm khớp vùng chậu. Đây là tình trạng chị em cảm thấy đau buốt, khó di chuyển và thậm chí không ngồi dậy được ở khớp vùng chậu. Thậm chí, chị em còn có thể cảm thấy bị sốt nhẹ, tê buốt.

Nếu để lâu, viêm khớp vùng chậu ở chị em có thể biến chứng lên các căn bệnh nguy hiểm khác như nhiễm trùng, viêm nhiễm vùng xương chậu, gãy, vỡ xương chậu … Do đó, nếu có những dấu hiệu đau bất thường, chị em nên lựa chọn cho mình 1 trong 20 phòng khám cơ xương khớp tốt nhất tại Hà Nội, HCM để kiểm tra khớp vùng chậu của mình ngay lập tức.

3.3 Đau khớp tay sau sinh

Đau khớp cổ tay sau sinh là hiện tượng chị em cảm thấy khớp ở cổ tay bị đau nhức, khó chịu mỏi một cách âm ỉ. Cơn đau nặng nề và xảy ra thường xuyên khi chị em hoạt động cổ tay cho các công việc thường ngày như nấu ăn, nhấc đồ vật hay giặt quần áo … Càng ngày chị em càng thấy các cơn đau nhức xảy ra thường xuyên hơn.

Đôi khi, khớp cổ tay của các mẹ bỉm sữa có hiện tượng đau châm chích, đau buốt, sưng đỏ, nóng lên. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh chuyển qua mãn tính gây rất nhiều bất tiện trong việc di chuyển và sinh hoạt thường ngày. Do đó, nếu có dấu hiệu đau đớn bất thường ở cổ tay, chị em phụ nữ nên chọn 9 bệnh viện uy tín khám xương khớp tại Hà Nội, HCM để phát hiện nhanh chóng và điều trị một cách kịp thời.

3.4 Đau khớp gối sau sinh

Đầu gối bị tê cứng, khi di chuyển vận động có cảm giác nhức mỏi và thậm chí còn nghe thấy tiếng lạo xạo ở chị em phụ nữ sau khi sinh là một trong những dấu hiệu quen thuộc của bệnh đau khớp gối sau sinh ở mẹ bỉm sữa. Việc đi lại sẽ trở nên cực kỳ khó khăn và bất tiện, vì vậy, các chị em không được chủ quan mà nên đi khám sức khỏe tổng quát cho nữ sớm để biết nguyên nhân và tình trạng sức khỏe mình.

Viêm khớp vùng chậu sau sinh như thế nào (Nguồn: hellobacsi.com)

4. Cách điều trị viêm khớp sau sinh

Tùy thuộc vào nguyên nhân và tình trạng bệnh mà hướng điều trị bệnh viêm khớp sau khi sinh sẽ khác nhau. Thông thường, các bác sĩ sẽ khám cho bệnh nhân và xác định được nguyên nhân gây bệnh. Từ đó, họ sẽ cho bệnh nhân đơn thuốc uống bổ sung góp phần hỗ trợ, cải thiện khớp hoạt động linh hoạt hơn.

Theo lời khuyên của các y bác sĩ, nếu có biểu hiện đau ở các khớp, chườm nóng sẽ giúp chị em cảm thấy dễ chịu hơn. Đây cũng là cách để giảm đau một cách nhanh chóng tạm thời cực kỳ hữu hiệu. Ngoài ra, các mẹ bỉm sữa cũng có thể sử dụng gừng rang với muối hoặc ngải cứu rang với muối rồi đắp lên vùng khớp bị đau và thực hiện mát xa một cách nhẹ nhàng.

Do đang trong thời kỳ cho em bé bú phải bổ sung nhiều chất nên các chị em không được kiêng khem quá. Hãy nhớ bổ sung hàng ngày thực đơn dinh dưỡng với 12 món ngon bổ, tốt cho người bị viêm khớp với các thực phẩm giàu canxi và vitamin D. Nếu đi khám tại các cơ sở uy tín, bạn được chẩn đoán thiếu canxi thì hãy bổ sung thiếu hụt bằng thuốc cũng như thực hiện tắm nắng mỗi ngày trước 9 giờ sáng.

Đặc biệt, khi bị viêm khớp sau khi sinh, chị em tuyệt đối không được băng chặt cơ vùng bị đau vì sẽ khiến cơn đau thêm trầm trọng và khiến chị em phải đối mặt với các loại bệnh xương khớp với nguy cơ cao hơn.

Nếu đã tuân thủ các điều như trên mà tình trạng vẫn không thuyên giảm, chị em cần ngay lập tức đăng ký thực hiện khám chuyên khoa xét nghiệm chi tiết để có hướng điều trị chính xác và phù hợp hơn.

Tóm lại, hy vọng bài viết này của Blog Saigon-Gpdaily có thể đem đến cho bạn những thông tin y khoa hữu ích để hiểu về căn bệnh viêm khớp sau sinh cực kỳ phiền toái ở chị em phụ nữ sau sinh. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, chị em đừng chủ quan mà hãy ngay lập tức lựa chọn cho mình một cơ sở, phòng khám thật uy tín, chất lượng để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe của bản thân toàn diện, an tâm. Mọi sự chủ quan có thể gây ra những nguy hiểm sức khỏe không cần thiết. Do đó, hãy bảo vệ sức khỏe của bạn!