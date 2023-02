Viêm phúc mạc ruột thừa là gì, nguyên nhân, triệu chứng, cách chữa

3.5 Co cứng thành bụng



Theo nghiên cứu, viêm phúc mạc do viêm ruột thừa gây ra là nguyên nhân đứng thứ hai sau thủng dạ dày tá tràng. Viêm phúc mạc ruột thừa là gì?



1. Viêm phúc mạc ruột thừa là gì

Trước kia vai trò của ruột thừa ít được quan tâm. Hiện này theo các nhà khoa học ruột thừa được cho là góp phần tăng hệ miễn dịch, cung cấp một số vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa.

Viêm phúc mạc ruột thừa là một bệnh nguy hiểm, cần phải cấp cứu và xử lý nhanh chóng, nếu chậm trễ bệnh nhân có thể bị tử vong. Bình thường các bộ phận nội tạng trong ổ bụng được phúc mạc bảo vệ. Khi phúc mạc bị viêm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Viêm phúc mạc có thể khu trú hoặc bị lan rộng.

Những cơn đau nhẹ xong sau đó rất đau là dấu hiệu của viêm phúc mạc ruột thừa (Nguồn: kenh14cdn.com)

2. Nguyên nhân gây viêm phúc mạc ruột thừa

Nguyên nhân chủ yếu là do viêm ruột thừa cấp tức là viêm ruột thừa biến chứng viêm phúc mạc. Khi ruột thừa bị thủng, xuất hiện triệu chứng sốt, rét, chướng bụng gây ra viêm phúc mạc, khắp ổ bụng sẽ bị nhiễm trùng. Ruột sẽ bị xơ hóa nếu để tình trạng này kéo dài. Thiết bị y tế không đảm bảo cũng gây viêm phúc mạc ruột thừa. Bệnh này do viêm ruột thừa cấp không được chữa trị kịp thời hoặc phát hiện muộn, thường bị phần dưới bụng

Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, không quá nguy hiểm, có thể điều trị khỏi hẳn nếu phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Nguyên nhân có thể do ruột bị tắc, dịch ứ đọng hoặc giun chui vào ruột. Ruột thừa bị viêm cũng do không được máu lưu thông đến.

Triệu chứng của bệnh rất khó chịu bao gồm đau, sốt và nôn ói (Nguồn: windows.net)

3. Triệu chứng viêm phúc mạc ruột thừa

Ở Việt Nam bệnh viêm phúc mạc ruột thừa là bệnh thường gặp. Có một số triệu chứng của căn bệnh này dễ nhận thấy dưới đây:

3.1. Đau bụng

Ban đầu bệnh nhân chỉ thấy đau nhẹ lẩm nhẩm sau đó là những cơn đau không thể chịu được, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của bệnh nhân. Bạn không nên chủ quan nếu cơn đau kéo dài cần đi khám ngay lập tức. Cơn đau thường xảy ra ở vùng rốn.

3.2 Nôn ói

Nôn ói cũng là triệu chứng của viêm phúc mạc ruột thừa. Bệnh nhân chỉ nôn ít, không nôn nhiều.

3.3 Trung đại tiện khó

Bệnh nhân cảm thấy rất khó khăn trong vấn đề trung đại tiện, gần như không thể tiêu hóa được. Cơ thể xanh xao, vàng vọt, tiêu hóa bị rối loạn.

3.4 Chướng bụng

Vì không tiêu hóa cũng như trung đại tiện được nên gây ra tình trạng chướng bụng. Điều này làm bệnh nhân khó chịu vì bụng bị căng cứng ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt.

3.5 Co cứng thành bụng

Thành bụng bệnh nhân bị co cứng lại, do ảnh hưởng của nhu động ruột gây ảnh hưởng lớn đến tiêu hóa. Bụng bệnh nhân bị cứng lại, không di chuyển cùng nhịp thở.

3.6 Sốt cao

Triệu chứng đến giai đoạn nặng là bệnh nhân bị sốt cao. Cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế uy tín để cấp cứu kịp thời.

Cảm giác khó chịu khi bị viêm phúc mạc ruột thừa (Nguồn: cdn02.static-adayroi.com)

4. Viêm phúc mạc ruột thừa có nguy hiểm không

Nếu không được can thiệp đúng cách trong bệnh viêm phúc mạc ruột thừa, có thể sẽ dẫn đến nhiễm độc toàn thân nặng, người bệnh có thể tử vong. Do là kết quả của việc bị vỡ nên phúc mạc sẽ bị nhiễm khuẩn dẫn đến viêm. Trường hợp này cần sự can thiệp của chuyên gia y tế để chống nhiễm trùng. Có thể dùng thuốc kháng sinh hoặc tiến hành phẫu thuật.

5. Viêm phúc mạc ruột thừa được xếp vào loại nào

Tùy theo cách phân loại, theo tiến triển bệnh có viêm phúc mạc cấp tính và viêm phúc mạc khu trú. Theo căn nguyên thì có viêm phúc mạc nguyên phát và thứ phát. Viêm nguyên phát do tổn thương ngay từ đầu, thông thường chỉ do một loại vi khuẩn. Viêm thứ phát do ruột đã bị viêm và bị vỡ. Bệnh viêm ruột thừa không được phát hiện dẫn đến vỡ gây viêm ổ bụng, vi khuẩn có thể chỉ mới xâm lấn ở một phần nhất định cũng có thể xâm chiếm toàn bộ khoang bụng.

6. Cách điều trị viêm phúc mạc ruột thừa

Phương pháp điều chị có thể dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ thường kê một đợt điều trị bằng kháng sinh để diệt vi khuẩn xâm nhiễm.

Phẫu thuật cắt bỏ là các điều trị tiêu chuẩn để dứt điểm bệnh. Phẫu thuật được tiến hành khi bệnh ở giai đoạn nặng nhằm loại bỏ phần bị viêm nhiễm.

Phẫu thuật cắt bỏ trong tình trạng bệnh viêm phúc mạc ruột thừa nặng (Nguồn: medscape.com)

6.1 Phẫu thuật nội soi

Theo các nhà nghiên cứu, phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp chữa trị dứt điểm căn bệnh này. Đối với bệnh nhân can thiệp phẫu thuật cần uống kháng sinh trước mổ. Phẫu thuật nội soi có thể được coi là cứu cánh trong điều trị nhiều căn bệnh hiện nay.

Tùy tình trạng viêm và tình hình thực tế của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ cân nhắc cho bệnh nhân mổ nội soi. Đây là phương pháp giảm đau cho bệnh nhân, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, bệnh nhân nhanh chóng phục hồi sau mổ. Bác sĩ sẽ quan sát ổ bụng qua một camera theo dõi để thực hiện các thao tác khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

6.2 Phẫu thuật mở

Mổ mở thực hiện khi ổ bụng bị dịch bẩn tràn và viêm nhiễm. Mổ mở có thể làm bệnh nhân đau hơn, thời gian phục hồi lâu hơn và vết mổ có thể để lại sẹo nhưng nó lại có một ưu điểm vô cùng tuyệt vời là có thể làm sạch và cắt bỏ phần ruột thừa mà không bị sót sẽ ít biến chứng hơn. Cần kết hợp điều trị bằng phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân.

Các bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật (Nguồn: cloudfront.net)

7. Chăm sóc bệnh nhân viêm phúc mạc ruột thừa

7.1 Hạn chế vận động sau mổ

Bệnh nhân cần hạn chế vận động tránh ảnh hưởng đến vết mổ, dẫn đến biến chứng. Sau mổ cơ thể bệnh nhân vô cùng yếu, mọi hoạt động cần từ từ, dần dần mới nhanh bình phục. Đầu tiên là tập thở sâu giúp hít được oxy nhiều làm tinh thần thoải mái hơn. Người bệnh chỉ vận động nhẹ nhàng các cơ bằng một vài động tác đơn giản để giúp cơ thể được lưu thông.

Bạn cần kiên nhẫn mỗi ngày để cơ thể dần dần được trở lại như cũ. Thường xuyên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn nếu có dấu hiệu bất thường. Dùng thuốc giảm đau nếu cần. Đi bộ nhẹ nhàng. Có thể kết hợp các phương tiện giải trí như xem phim, đọc truyện để làm giảm cơn đau.

7.2 Chế độ ăn sau mổ

Chế độ ăn sau mổ giúp bệnh nhân nhanh lành vết thương là vấn đề cần được quan tâm, chú ý Bệnh nhân tuyệt đối không được ăn đồ ngọt, không được uống sữa, thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn cứng, bia, rượu, thuốc lá. Những thực phẩm này ảnh hưởng tới đường tiêu hóa có thể làm vết thương bị nhiễm trùng.

Bệnh nhân nên ăn thức ăn dạng mềm, lỏng dễ tiêu hóa như cháo, phở, cơm nát rất tốt cho đường ruột. Theo đó, người nhà nên sử dụng các thực phẩm giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh để chế biến, cùng với đó thức ăn nhiều vitamin như A, C, E cũng được ưu tiên sử dụng giúp vết thương nhanh lành. Ăn nhiều thịt nạc, cá kết hợp với dầu oliu chiết xuất hoàn toàn nguyên chất, bơ làm tăng hệ miễn dịch cho cơ thể.

Bệnh nhân cần được ăn đủ dưỡng chất (Nguồn: yentuquy.com)

Với việc mua thực phẩm an toàn bạn có thể hoan tin tưởng và lựa chọn trên Adayroi.com. Thực phẩm tươi sạch tại Adayroi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy trình sơ chế đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm khắt khe.

Nguyên nhân của viêm phúc mạc ruột thừa là do viêm ruột thừa cấp không được điều trị dứt điểm. Do đó để phòng ngừa bệnh chúng ta cần ăn nhiều rau xanh hoa quả giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa, thực phẩm nhiều chất xơ, uống nhiều nước tránh sự tắc nghẽn trong ruột. Bệnh có tiến triển nhanh và hậu quả khôn lường cần chữa trị dứt điểm. Nếu có biểu hiện nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để thăm khám chuyên khoa cho kết quả chính xác và tiếp nhận pphương án điều trị sớm.