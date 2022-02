VinFast Lux A2.0 có mấy màu, chọn loại nào hợp phong thủy bản mệnh

VinFast Lux A2.0 là dòng Sedan của VinFast sở hữu thiết kế hiện đại và mạnh mẽ. Ngay bây giờ hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá xe VinFast Lux A2.0 có mấy màu cũng như nên chọn màu nào để hợp mệnh phong thủy với bạn nhé!



1. VinFast Lux A2.0 có mấy màu? Màu nào hợp với mệnh và năm sinh của bạn?

1.1 VinFast Lux A2.0 màu đỏ (Mystique Red)

Màu đỏ huyền bí tượng trưng cho sức mạnh, cá tính và quyền lực. Theo quan niệm phương Đông màu đỏ còn mang ý nghĩa hạnh phúc và đủ đầy. Do đó chúng luôn trở thành sắc màu phổ biến và được yêu thích ở các dòng xe ô tô từ phân khúc cao cấp cho đến phân khúc bình dân. Bên cạnh đó, khi chọn màu xe bạn cũng cần quan tâm đến mệnh tuổi và năm sinh của mình, bởi lẽ xe chính là người bạn đồng hành trên mọi cung đường, liên quan trực tiếp đến sự an toàn và sức khỏe của bạn. Theo đó, màu đỏ sẽ mang lại may mắn và hanh thông cho những người có mệnh Hỏa và mệnh Thổ tương ứng với năm sinh 1956, 1957, 1960, 1961, 1964, 1965, 1968, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1987, 1990, 1991, 1994, 1995, 1998 và 1999.

VinFast Lux A2.0 sở hữu màu đỏ quyền lực và đầy mạnh mẽ ( Nguồn: dulich.dantri.com.vn)

1.2 VinFast Lux A2.0 màu bạc (Desat Silver)

Một chiếc xe màu bạc thường để lại ấn tượng về sự uy tín, có năng lực và ổn định trong tài chính. Có thể nói gam màu này thường toát lên vẻ sang trọng, giàu có và trưởng thành cho người sở hữu, đây cũng chính là lý do vì sao mà nhiều doanh nhân thành đạt lựa chọn những chiếc xe có màu bạc cho mình. Cụm đèn xe thiết kế độc đáo càng tôn thêm vẻ đẹp của chiếc ô tô hiện đại này. Tuy nhiên trước khi chọn mua VinFast Lux A2.0 màu bạc bạn nên xem lại gam màu này có hợp tuổi với mình không, cụ thể, màu bạc hợp với người có mệnh Thổ (1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998 và 1999).

VinFast Lux A2.0 màu bạc – màu xe của người trưởng thành và tinh tế (Nguồn: danhgiaxe.com)

1.3 VinFast Lux A2.0 màu đen (Jet Black)

Trong hầu hết các màu xe VinFast Lux A2.0, thì Jet Black được xem là gam màu quyền lực, kết hợp với đồ nội thất ô tô gam màu nâu, kem toát lên vẻ sang trọng cho chiếc xe. Người sở hữu xe màu đen thường có khả năng kiểm soát tốt thế giới của riêng mình và vô cùng tự tin. Để giúp bản thân luôn tràn đầy năng lượng, có sức khỏe và gặp nhiều may mắn, VinFast Lux A2.0 màu đen sẽ hợp phong thủy với những người sinh năm 1936, 1937, 944, 1945, 1950, 1951, 1952, 1953, 1966, 1967, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1988, 1989, 2002, 2003 tương hợp với mệnh Mộc và mệnh Thủy.

Màu đen là biểu tượng của uy quyền và gợi lên những cảm xúc mãnh liệt ( Nguồn: xeotoVinFast.hdvnglobal.com)

1.4 VinFast Lux A2.0 màu xám (Neptune Grey CL)

Tông màu xám thường khiến người ta liên tưởng đến sự khôn ngoan, thanh lịch và sống khép kín. Vì thế mà nhiều đối tượng khách hàng muốn sở hữu chiếc VinFast Lux A2.0 màu xám nhằm mang lại cảm giác dễ chịu và đạt sự tin tưởng cao từ người đối diện. Hơn nữa, vì từng thành tố trong ngũ hành tương ứng với một màu sắc riêng biệt do đó màu xám nên được sở hữu bởi những người thuộc mệnh Thổ có năm sinh là 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998 và 1999, để mang lại tài lộc và may mắn.

Xe màu xám thích hợp với người có mệnh Thổ – VinFast Lux A2.0 có những màu gì (Nguồn: VinFastbmt.vn)

1.5 VinFast Lux A2.0 màu xanh (Luxury Blue)

Luxury Blue tượng trưng cho những điều mới mẻ, lạc quan, yên tĩnh và hòa bình. Người chọn xe VinFast Lux A2.0 màu xanh thường là tuýp người nhất quán cao trong công việc và cuộc sống, đặc biệt thích hòa lẫn hơn là nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên khi chọn màu xe, ngoài sở thích cá nhân ra bạn cũng cần xét xem màu xanh có thật sự hạp tuổi với bản mệnh của mình không. Nếu bạn thuộc người mệnh Mộc và Thủy thì Lux A2.0 màu xanh sẽ là lựa chọn tuyệt vời, còn đối với người mệnh Thổ và Hỏa thì đó lại là màu khắc, có thể khiến bạn mệt mỏi, bực bội, thậm chí công việc không hề suôn sẻ. Khi chọn mua mẫu ô tô VinFast bạn có thể sắm thêm sản phẩm gối, đệm êm ái và sang trọng cho ô tô để không gian thêm độc đáo và tạo cảm giác dễ chịu.

Phiên bản VinFast Lux A2.0 màu xanh đầy cuốn hút và mê hoặc ( Nguồn: automais.autosport.pt)

1.6 VinFast Lux A2.0 màu nâu (Cormorant Brown)

Màu nâu gợi lên tính thực tế, có trách nhiệm và mong muốn một cuộc sống đơn giản. Do đó một chiếc Lux A2.0 màu be hoặc nâu sẫm sẽ vô cùng thích hợp với những người yêu sự giản dị, khôn ngoan và khiêm tốn. Đặc biệt, người mệnh Kim muốn mua ô tô màu sắc hợp bản mệnh mình sinh năm 1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000 và 2001 nên ưu tiên lựa chọn xe màu nâu để cảm thấy tự tin và an toàn khi lưu thông xe nhé.

1.7 VinFast Lux A2.0 màu cam (Action Orange)

Đây là gam màu của sự nhiệt tình, vui vẻ, táo bạo và không kém phần ấm áp. Một chiếc VinFast Lux A2.0 màu cam có thể phác họa “chân dung” chủ sở hữu là những người độc lập, yêu thích nổi bật và có cái nhìn yêu đời, lạc quan về cuộc sống. Bên cạnh đó, vạn vật trong cuộc sống đều xoay chuyển tuần hoàn theo thuyết tương sinh – tương khắc của ngũ hành, vì thế mua một món đồ có giá trị cao như xe hơi, điện thoại thông minh cao cấp, nhà cửa… bạn nên tuân theo màu hợp mệnh để tâm lý luôn được thoải mái và an tâm hơn. Cụ thể, xe màu cam hợp phong thủy với người mệnh Thổ và Hỏa, đồng thời tương khắc với người mệnh Kim và Thủy.

1.8 VinFast Lux A2.0 màu trắng (Brahminy White)

VinFast Lux A2.0 có mấy màu? Tổng cộng thương hiệu đang sở hữu 8 sắc màu khác nhau, trong đó màu trắng để lại ấn tượng rất lớn trong lòng người tiêu dùng. Bởi lẽ đây là gam màu biểu thị cho sự tinh khiết, ngây thơ, niềm tin, đáng tin cậy và chân thành. Một chiếc Lux A2.0 màu trắng sẽ cực kỳ phù hợp và mang lại nhiều vận may cho chủ sở hữu có mệnh Kim, Thổ và Thủy.

VinFast Lux A2.0 màu trắng được nhiều người lựa chọn (Nguồn: driver.gianhangvn.com)

2. Giá xe VinFast Lux A2.0 bao nhiêu

Sau khi ra mắt vào ngày 20/11/2018, VinFast Lux A2.0 đã được mở bán cùng ngày và thu hút khá nhiều sự chú ý của người tiêu dùng trong nước. Với mức giá chào bán ban đầu rất hấp dẫn, Lux A2.0 đang khiến các đối thủ nặng ký như Mazda 6 2019, Toyota Camry 2019, Honda Accord 2019… phải đau đầu và dè chừng. Trong thời gian đầu, VinFast sẽ áp dụng mức giá VinFast Lux A2.0 ưu đãi cực khủng giảm sốc 800 triệu đồng sau khi thực hiện chính sách “3 Không”. Tuy nhiên sau đợt chào bán ưu đãi này VinFast Lux A2.0 sẽ có mức giá niêm yết 2019 là 1,366 tỷ đồng. Vì thế để không bỏ lỡ cơ hội này, bạn có thể đặt mua online Lux A2.0 bằng cách điền thông tin vào phiếu đặt cọc VinFast Lux A2.0 chính hãng, sau đó VinFast sẽ liên hệ và ký hợp đồng thỏa thuận với bạn trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, để thuận tiện hơn bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn đặt mua xe VinFast trực tuyến với ưu đãi khủng để nhanh chóng sở hữu chiếc xế sang trọng không thua kém gì các thương hiệu ngoại quốc nhé.

Siêu phẩm VinFast Lux A2.0 bao nhiêu? (Nguồn: vhl360shop.com)

Những thông tin chia sẻ về câu hỏi VinFast Lux A2.0 có mấy màu cũng như phân tích màu sắc hợp với bản mệnh người dùng trong bài viết trên sẽ mang đến nhiều lợi ích giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng khi mua xe ô tô VinFast.