Vinpearl Hội An Resort & Villas – Nét chấm phá trên bãi biển Cửa Đại

Sở hữu vị trí tuyệt đẹp dọc bãi biển Cửa Đại, Vinpearl Hội An Resort & Villas như một nét chấm phá hiện đại giữa lòng phố cổ hàng trăm năm tuổi. Vinpearl Hội An Resort & Villas được đầu tư công phu về mặt kiến trúc, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đậm chất hoàng gia.



Vinpearl Hội An Resort & Villas nằm cách Bến tàu Cửa Đại 300m, Phố cổ Hội An 5km và cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30km. Từ các biệt thự trong dự án, bạn có thể dễ dàng đi thăm quan và khám phá lịch sử, cảnh quan cũng như những nền văn hóa độc đáo và lâu đời của Phố Cổ Hội An (Di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận năm 1999).

Thế nhưng, Hội An không chỉ cuốn hút du khách bởi nét cổ kính mà còn sở hữu những bờ biển hữu tình như Cửa Đại – không hề kém cạnh so với các thành phố biển nổi tiếng. Và chuyến khám phá phố Hội của bạn sẽ càng thêm thú vị khi trải qua chuyến nghỉ dưỡng tại Vinpearl Hội An Resort & Villas.

Vinpearl Hội An Resort & Villas nằm trong khu quần thể kiến trúc bãi biển xanh trong như một điểm nhấn mang phong cách hiện đại đầy cuốn hút.

Sở hữu vị trí đắc địa không kém tại biển Cửa Đại. Từ lâu, Vinpearl Hội An đã được coi là “hòn ngọc” của Quảng Nam, với đường bờ biển dài, hoang sơ và trong lành. Cùng với chuỗi di tích lịch sử sẵn có từ hàng trăm năm nay, khả năng kết nối vô cùng linh hoạt. Với 3 mặt giáp sông và biển, đây là nơi thích hợp để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái biển. Biệt thự Vinpearl Hội An được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại với những nét tinh tế và sang trọng, các căn hộ nghỉ dưỡng đều được hướng tầm nhìn sang biển.

Vinpearl Hội An Resort & Villas nằm đối diện với Cù Lao Chàm – tổ hợp các đảo nhỏ với hệ động thực vật phong phú cùng những di tích lịch sử đã có từ hàng trăm năm, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng một không gian xanh trong và mát lành mà hiếm có nơi nào có được.

Tai Vinpearl Hội An Resort & Villas 5* ngoài khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt mà thiên nhiên ban tặng, cùng vị trí địa lý thuận lợi cho những chuyến tham quan những địa danh nổi tiếng, nơi đây sở hữu hệ thống biệt thự cao cấp, tiện nghi với diện tích từ 100 – 1.600m2, tạo nên không gian nghỉ dưỡng riêng tư và đẳng cấp. Tùy theo nhu cầu mà du khách có thể chọn cho mình loại biệt thự khác nhau, từ 03 đến 05 phòng ngủ. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng yên bình, thư giãn giữa thiên nhiên đất trời và biển cả thì Vinpearl Hội An Resort & Villas 5* hứa hẹn sẽ là một trong những đáp án lí tưởng.

Đến với Vinpearl Hội An Resort & Villas, du khách sẽ thỏa thích buông mình dưới làn nước mát lạnh tại khu vực hồ bơi, thư giãn trên những bãi cát dài trắng mịn và đắm mình trong không gian đẳng cấp tại nơi đây. Bên cạnh đó, chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Villas là những khu resort luôn nổi tiếng với những tiện ích vượt trội, không có lý do gì để du khách bỏ qua những giây phút thư giãn tuyệt đối tại bể bơi nhân tạo, Vincharm Spa, luyện tập trong những căn phòng gym hiện đại hay thưởng thức những hương vị ẩm thực tuyệt vời, được chế biến dưới bàn tay tài hoa của những vị đầu bếp nổi tiếng.

Biệt thự tại Vinpearl Hội An Resort & Villas gây ấn tượng cho các du khách với không gian sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Từng thiết kế nội thất đều được chọn lọc từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đạt chuẩn 5*. Bạn sẽ hài lòng với một căn biệt thự với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm,… và bể bơi riêng, ban công thoáng đãng cùng khoảng sân vườn xanh tươi. Tất cả đều tạo cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vô cùng dễ chịu.

Nằm giữa vị thế tuyệt đẹp giữa thiên nhiên Cửa Đại, Vinpearl Hội An Resort & Villas mang phong cách kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ điển như một điểm nhấn hoàn hảo giữa biển xanh cát trắng. Với hệ thống dịch vụ hàng đầu và cung cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, một kì nghỉ yên bình và êm đềm nhưng không mất đi sự sang trọng đang chờ đón bạn tại Vinpearl Hội An Resort & Villas. Hãy đến và cảm nhận.