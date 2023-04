Vinpearl Nam Hội An khai trương – sự kiện HOT nhất mùa hè 2018

Vinpearl Nam Hội An là dự án nghỉ dưỡng cao cấp mới của Vingroup với vị trí đẹp, thiết kế độc đáo. Vinpearl Nam Hội An khai trương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/4/2018. Mùa hè này đừng chần chừ gì nữa, hãy thỏa sức vui chơi khám phá và trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm nơi đây.



1. Giới thiệu Vinpearl Land Hội An

Vinpearl Land Hội An được xây dựng với tổng diện tích lên đến hơn 200 ha, tổng vốn được đầu tư hơn 5.000 tỷ VNĐ. Tích hợp mô hình “Tất cả làm một”, một khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Bên trong sẽ bao gồm đầy đủ khu trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, sân golf, hệ thống chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, khu biệt thự nghỉ dưỡng,…

Vinpearl Nam Hội An khai trương – sự kiện cực HOT 2018 (Nguồn: scontent-amt2-1.cdninstagram.com)

Vinpearl Hội An sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, bao trọn 1,3 km đường biển tại khu vực Nam Hội An, nơi có bãi biển Bình Minh hoang sơ. Mặt khác, Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas này còn nằm trong lòng khu di sản văn hóa thánh địa Mỹ Sơn – Hội An – Huế của dải đất miền Trung, bên cạnh những khu nghỉ dưỡng cao cấp khác của Tập đoàn VinGroup.

Đặc biệt, xung quanh Vinpearl Nam Hội An có thể di chuyển thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng khác như phố cổ Hội An, Đà Nẵng, thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, ghềnh đá Bàn Than… hoặc đến với các làng nghề truyền thống của nơi đây.

2. Sự kiện Vinpearl Nam Hội An khai trương

Vinpearl Hội An chính thức được Tập đoàn Vingroup ra mắt từ tháng 10/2017 và đến ngày 28/4/2018 đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Hiện tại, hệ thống Vinpearl Resort & Hotels đã phát triển mạnh mẽ và vươn tầm thế giới. Vinpearl Nam Hội An với khu vui chơi giải trí áp dụng mô hình và công nghệ hàng đầu thế giới đã mang lại những cảm xúc thăng hoa, phấn khích cho mọi du khách đến tham dự.

Trong ngày khai trương đã có hàng nghìn lượt khách đến với khu Vinpearl Land Hội An để được tham gia, trải nghiệm nhiều trò chơi cảm giác mạnh độc – lạ trên thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Cùng với đó trong sự kiện khai trương này mọi du khách đều được hòa mình vào những không gian văn hóa nghệ thuật 3 miền được tái hiện lại.

3. Có gì hấp dẫn tại Vinpearl Hội An?

Vinpearl Nam Hội An có gì hay và thu hút khách? Đây là dự án áp dụng theo mô hình ” tất cả trong một” đầu tiên được thực hiện tại Quảng Nam – Đà Nẵng. Dự án gồm có: khu nhà hàng – khách sạn đạt chuẩn quốc tế cấp 5 sao, khu Villas – biệt thự và khu vui chơi – giải trí.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas hứa hẹn sẽ là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mang tầm quốc tế và chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của các du khách khi đến với dải đất miền Trung.

Trong các dự án Vinpearl đã và đang được Tập đoàn VinGroup triển khai xây dựng thì Vinpearl Nam Hội An sở hữu nhiều lợi thế từ chính sách cho đến tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai, mở ra những cơ hội đầu tư “vàng” cho các doanh nghiệp bất động sản.

3.1 Vinpearl Nam Hội An một điểm Resort & Villas sang trọng đẳng cấp

Biệt thự Vinpearl Nam Hội An với vị trí trung tâm biển Cửa Đại thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây là bãi biển phía Nam Hội An với đường bờ biển dài, hoang sơ, trong lành và được xem như là “hòn ngọc” giữa tỉnh Quảng Nam.

Vị trí của Vinpearl Nam Hội An (Nguồn: bietthu-vinpearlnamhoian.com)

Với vị trí đắc địa Vinpearl Nam Hội An Villas được thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế ưu việt nhất và đón nhận nguồn khách du lịch lớn từ hai điểm du lịch hàng đầu cả nước đó là ở Đà Nẵng và Hội An.

Khoảng cách từ Vinpearl Nam Hội An Resort tới các địa điểm du lịch (Nguồn: bietthu-vinpearlnamhoian.com)

Nằm ở vị trí trung tâm nên khu biệt thự Vinpearl Nam Hội An cũng khá thuận tiện cho việc di chuyển đến những địa điểm xung quanh khác:

Từ khu biệt thự đi đến Phố cổ Hội An chỉ có 10km, mất khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô.

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng: 44km

Cách thành phố Huế: 150km

Cách Tam Kỳ – Quảng Nam: 36km

Cách Vinpearl Đà Nẵng khoảng 36km

Khoảng cách từ biệt thự ra biển chỉ từ 140 – 150m, có thể đi bộ dạo trên bờ biển thơ mộng

Hệ thống phòng đẳng cấp tại Vinpearl Nam Hội An Resort (Nguồn: bietthu-vinpearlnamhoian.com)

Vinpearl Hội An Resort & Villa gồm có 429 phòng khách sạn thiết kế độc đáo theo hình vòng cung và 132 biệt thự cao cấp theo phong cách kiến trúc nhiệt đới đại dương, đặc biệt có tới 90% các căn biệt thự có view hướng ra biển. Nội thất trong phòng khách sạn và những khu biệt thự được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo sự tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp và đầy tinh tế.

Khu biệt thự cao cấp 132 căn với tổng diện tích lên đến 21,6 ha gồm có:

16 căn loại 1 tầng – 2 phòng ngủ, có vị trí sát biển

45 căn loại 1 tầng – 3 phòng ngủ, view kép hướng ra biển và hồ

71 căn loại 2 tầng – 3 phòng ngủ, view hướng ra mặt hồ

Bạn có biết:

Với những du khách đi theo nhóm, bạn có thể đặt trước voucher resort giảm giá để trải nghiệm dịch vụ cao cấp với mức giá tiết kiệm lên tới 39%.

Đặc biệt trong dự án này còn có sự xuất hiện của VinEco – khu nông nghiệp công nghệ cao vừa là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn khu nghỉ dưỡng, vừa là địa điểm hấp dẫn khách du lịch đến tham quan trong tương lai. Vinpearl Nam Hội An sau khi hoàn thiện sẽ trở thành địa điểm nghỉ dưỡng HOT nhất khu vực miền Trung.

3.2 Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Hội An

Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Hội An là một trong những thế mạnh, điểm nhấn thu hút khách của quần thể khu nghỉ dưỡng Vinpearl Land Hội An. Đến với Vinpearl Land Hội An du khách không chỉ được nghỉ dưỡng, hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà còn được trải nghiệm và tham gia các trò chơi thú vị giúp cân bằng lại cuộc sống, giảm stress mang lại sự thoải mái cho tinh thần.

Khu vui chơi tại Vinpearl gồm có:

Khu trò chơi gồm có trò chơi trong nhà và ngoài trời: Khu trò chơi trong nhà được thiết kế với diện tích 2.000 m2 gồm có 95 trò chơi điện tử, các trò mới lại như Plant & Zombies, Daytona 3 USA Championship,…Với không gian rộng lớn du khách được tham gia các trò chơi mạo hiểm, tốc độ cao như tàu lượn siêu tốc, đu dây văng, tháp rơi tự do, máng trượt vạn hoa…

Thỏa thích khám phá với khu trò chơi trong nhà (Nguồn: media.we25.vn)

Vườn thú Vinpearl Safari: Được thiết kế mở vườn thú này nuôi dưỡng đến gần 3.000 động vật thuộc 150 loài, từ những loài động vật hoang dã như hổ, vượn, cáo, đến các loài động vật hiền lành như linh dương, voi…

Không gian đa văn hóa: Nơi tái hiện lại những không gian văn hóa đặc sắc của Việt Nam như nhà tròn, đồi ước nguyện,… cùng các trò chơi dân gian đầy lý thú.

Khu sân golf tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống chăm sóc sức khỏe: Phòng tập gym rộng rãi, thoáng mát và sang trọng; spa làm đẹp, massage toàn thân. Hệ thống bể bơi trong nhà và ngoài trời, hệ thống bể bơi hiện đại sang trọng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Lựa chọn Vinpearl ở Hội An để nghỉ dưỡng trong mùa hè này, chắc chắn bạn sẽ được tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có với những dịch vụ đẳng cấp nhất. Vinpearl Nam Hội An khai trương sẽ mang đến một địa điểm vui chơi bổ ích và hiện đại cho giới trẻ với hàng trăm các trò chơi hấp dẫn và độc đáo.