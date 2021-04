Ý nghĩa sim số lùi và sim số gánh đảo là gì? Mua ở đâu có nhiều số độc

Hiện nay trên thị trường, sim số đẹp được chia thành nhiều dạng với các mức giá khác nhau. Sim số gánh đảo, sim số lùi ấn tượng thu hút sự quan tâm của bạn. Hãy cùng tìm hiểu tất tần tật ý nghĩa sim số gánh, sim lùi là gì trong bài viết này nhé!



1. Sim số lùi là gì?

Đa số người tiêu dùng đều ngại và không thích những dãy số lùi. Vì theo quan niệm của nhiều người dùng, số lùi là số không may mắn. Tuy nhiên những dãy số lùi liên tục là những sim điện thoại số đẹp và dễ nhớ. Ý nghĩa sim số lùi cũng phụ thuộc vào các dãy số lùi liên tục trong số điện thoại. Sim số lùi là sim điện thoại có chứa dãy số ít nhất là 3 số theo thứ tự đi lùi ở vị trí đầu hay vị trí cuối của số điện thoại. Có nhiều người cũng đặt câu hỏi có nên mua sim số lùi hay không? Chúng tôi xin trả lời rằng, nếu bạn muốn gây ấn tượng với người giao tiếp ngay từ lần đầu gặp mặt, hãy chọn cho mình dạng sim này. Chắc chắn sẽ có hiệu quả đó.

Sim số đẹp đang là xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng (Nguồn: elitereaders.com)

2. Sim số gánh là gì?

Sim số gánh thực tế trên thị trường còn có một cái tên nữa là sim gánh đảo. Sim số đẹp gánh được khá nhiều người dùng lựa chọn sử dụng và dạng sim này cũng mang nhiều định nghĩa khác nhau:

Sim số gánh có thể được hiểu là dạng sim có một dãy số thuận hay một dãy số có thứ tự chữ số ngược lại với dãy số thuận đó. Chúng được ngăn cách với nhau bởi một chữ số bất kỳ nào đó.

Theo một số chuyên gia sim số gánh giống như một vật cân đối, có điểm tựa, có nâng đỡ giữa hai bên. Sim số này có khả năng giải hạn và đem lại may mắn cho người dùng.

Sim số gánh là anh em với loại sim soi gương, bởi vì sim số đẹp soi gương cũng có một dãy số thuận và liền kề dãy số thuận đó là một dãy số ngược lại dãy số thuận đó.

Nói chung người dùng có thể hiểu định nghĩa sim số gánh nào như trên cũng đều đúng. Với định nghĩa trên thì sim số gánh được chia ra làm 4 loại cơ bản sau:

Sim số gánh đơn: Là dãy sim có ba số cuối tạo thành kiểu như aba và ab ba. Ví dụ như là: 676, 6776.

Số gánh kép bằng: Là sim có 5 số cuối có dạng ab-c-ab. Ví dụ: 86.3.86

Số gánh kép tiến: Là sim có 5 số cuối dạng ab-c-ba trong đó ab< ba. Ví dụ như: 69.3.96

Số gánh kép: Ngược lại với số sim gánh kép tiến. Ví dụ như là: 96.3.69

Vậy có nên mua sim số lùi số gánh hay không, hãy cùng tìm hiểu phần ý nghĩa của các loại sim số lùi và gánh sau đây.

Sim số gánh đang được nhiều người dùng tìm kiếm và sử dụng (Nguồn: naver.jp)

3. Ý nghĩa của sim số lùi và sim số gánh

3.1 Ý nghĩa sim số lùi

Sim số lùi có ý nghĩa là những dãy số cực kỳ dễ nhớ, giúp bạn có thể nhớ. Số lùi liên tục còn có ý nghĩa cuộc sống mọi thứ luôn diễn ra liên tục không bị đứt đoạn. Tiền tài hay sự nghiệp công danh sẽ đến với bạn liên tục và ít gặp trắc trở trong cuộc sống.

3.2 Ý nghĩa sim số gánh

Tỷ lệ xuất hiện sim số gánh đẹp trên thị trường sim hiện nay là rất hiếm, nhất là bộ gánh đảo 3 cặp. Do đó, sim số đẹp dạng này luôn được nhiều người săn lùng, mặc dù giá cả của các dạng sim số gánh này không hề rẻ. Tuy nhiên nếu là người sành sim điện thoại, thì bạn sẽ biết giá trị của sim số gánh cũng tùy thuộc vào số lượng số cặp và tùy vào từng số khác nhau.

Ý nghĩa của sim số gánh là vô cùng sâu sắc. Người sử dụng chiếc sim này sẽ sở hữu một vòng tròn may mắn hay được gọi là một vòng tròn tuần hoàn vẹn nguyên may mắn. Để ý nghĩa của sim số gánh được trọn vẹn và lâu bền, khi chọn sim số gánh bạn còn cần chú ý đến yếu tố phong thủy thì cả đời bạn sẽ được gặp được nhiều may gặp mắn, sung sướng. Vậy nên, khi chọn sim bạn cần tuân theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh và tương khắc để vận dụng điều này giúp mang an lành đến cho bạn và hạn chế điềm xấu.

4. Cách chọn sim số gánh đẹp hợp mệnh

Với những ý nghĩa sim số lùi và của sim số gánh trên, trong quá trình chọn sim số đẹp hay lựa chọn những món đồ trang trí để tài lộc vào nhà bạn phải dựa vào phong thủy ngũ hành của bản thân để lựa chọn. Trong trời đất, con người được chia làm 5 loại vật chất và 5 loại vật chất này tương ứng với 5 mệnh của mỗi người đó là: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. Trong đó, số ứng với

Số 1 mệnh Thủy

Số 2 và 8 ứng với mệnh Thổ

Số 3 và 4 ứng với mệnh Mộc

Số 6 và 7 ứng với mệnh Kim

Số 9 ứng với mệnh Hỏa

Số 0 và 5 là các con số trung tính.

Để phát huy tối đa được ý nghĩa sim số gánh, bạn nên chọn sim số gánh kết hợp với yếu tố phong thủy của mình. Ví dụ như là bạn mệnh Kim nên sử dụng sim có cặp gánh là 1111 và 82.28 vì trong ngũ hành sinh thì Kim sinh thủy và Thổ sinh Kim.

Sim số gánh đẹp hợp mệnh sẽ đem đến cho người dùng nhiều may mắn (Nguồn: xahoithongtin.com.vn)

Sim số lùi hay sim số gánh là những sim điện thoại có số dễ nhớ và sẽ mang lại nhiều may mắn cho người dùng. Nên vì thế khi quyết định chọn mua sim điện thoại số đẹp mang lại may mắn hãy tìm hiểu thật kỹ và chọn lựa thật kỹ càng để chọn cho mình một số điện thoại có số gánh hợp với phong thủy của mình nhất.